Чернигов (адрес не указан)
Доступно в 81 аптеках в Чернигов
Аптека
Чернигов, просп. Мира, 45
0.1 км
Липобон таблетки 10 мг блистер №30
Egis
425,90
Экономия при брони: -30,80 грн
Бажаемо здоровья
Чернигов, просп. Мира, 47
0.1 км
Липобон таблетки 10 мг блистер №30
Egis
Біла ромашка
Чернигов, просп. Мира, 49
0.2 км
Липобон таблетки 10 мг блистер №30
Egis
439,15
Экономия при брони: -13,17 грн
Подорожник
Чернигов, ул. Пятницкая, 50
0.3 км
Липобон таблетки 10 мг блистер №30
Egis
419,60
Экономия при брони: -24,50 грн
Подорожник
Чернигов, просп. Мира, 32
0.3 км
Липобон таблетки 10 мг блистер №30
Egis
432,50
Экономия при брони: -37,40 грн
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Мира, 35
0.3 км
Липобон таблетки 10 мг блистер №30
Egis
418,80 грн
Подорожник
Чернигов, ул. Ремесленная, 57
0.4 км
Липобон таблетки 10 мг блистер №30
Egis
426,90
Экономия при брони: -31,80 грн
Аптека оптовых цен
Чернигов, просп. Мира, 35
0.4 км
Липобон таблетки 10 мг блистер №30
Egis
Аптека низких цен
Чернигов, ул. Ремесленная, 53
0.4 км
Липобон таблетки 10 мг блистер №30
Egis
446,54
Экономия при брони: -54,55 грн
Аптека оптовых цен
Чернигов, просп. Мира, 28
0.4 км
Липобон таблетки 10 мг блистер №30
Egis
Подорожник
Чернигов, просп. Мира, 50
0.5 км
Липобон таблетки 10 мг блистер №30
Egis
432,50
Экономия при брони: -37,40 грн
Мед-сервис
Чернигов, просп. Победы, 90
0.5 км
Липобон таблетки 10 мг блистер №30
Egis
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Победы, 82
0.5 км
Липобон таблетки 10 мг блистер №30
Egis
432,89
Экономия при брони: -61,61 грн
Аптека бам
Чернигов, просп. Победы, 82
0.5 км
Липобон таблетки 10 мг блистер №30
Egis
435,60
Экономия при брони: -40,50 грн
Аптека оптовых цен
Чернигов, просп. Победы, 82
0.5 км
Липобон таблетки 10 мг блистер №30
Egis
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Победы, 93
0.6 км
Липобон таблетки 10 мг блистер №30
Egis
459,61
Экономия при брони: -65,97 грн
Бажаемо здоровья
Чернигов, просп. Победы, 91
0.6 км
Липобон таблетки 10 мг блистер №30
Egis
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Победы, 73
0.6 км
Липобон таблетки 10 мг блистер №30
Egis
304,36
Экономия при брони: -36,70 грн
Бажаемо здоровья
Чернигов, ул. Мстиславская, 20
0.7 км
Липобон таблетки 10 мг блистер №30
Egis
Подорожник
Чернигов, просп. Победы, 71
0.7 км
Липобон таблетки 10 мг блистер №30
Egis
432,80
Экономия при брони: -37,70 грн