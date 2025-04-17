Киев
Липобон (Lipobon)

Липобон (Lipobon)

Чернигов (адрес не указан)
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Доступно в 81 аптеках в Чернигов
Аптека
Открыто
Закроется в 21:00
Чернигов, просп. Мира, 45
0.1 км
Липобон таблетки 10 мг блистер №30
Egis
425,90
Экономия при брони: -30,80 грн
395,10 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Чернигов, просп. Мира, 47
0.1 км
Липобон таблетки 10 мг блистер №30
Egis
373,00 грн
Біла ромашка
Открыто
Закроется в 22:00
Чернигов, просп. Мира, 49
0.2 км
Липобон таблетки 10 мг блистер №30
Egis
439,15
Экономия при брони: -13,17 грн
425,98 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 21:00
Чернигов, ул. Пятницкая, 50
0.3 км
Липобон таблетки 10 мг блистер №30
Egis
419,60
Экономия при брони: -24,50 грн
395,10 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 21:00
Чернигов, просп. Мира, 32
0.3 км
Липобон таблетки 10 мг блистер №30
Egis
432,50
Экономия при брони: -37,40 грн
395,10 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 20:00
Чернигов, просп. Мира, 35
0.3 км
Липобон таблетки 10 мг блистер №30
Egis
418,80 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 20:00
Чернигов, ул. Ремесленная, 57
0.4 км
Липобон таблетки 10 мг блистер №30
Egis
426,90
Экономия при брони: -31,80 грн
395,10 грн
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 21:00
Чернигов, просп. Мира, 35
0.4 км
Липобон таблетки 10 мг блистер №30
Egis
354,42 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 19:30
Чернигов, ул. Ремесленная, 53
0.4 км
Липобон таблетки 10 мг блистер №30
Egis
446,54
Экономия при брони: -54,55 грн
391,99 грн
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 21:00
Чернигов, просп. Мира, 28
0.4 км
Липобон таблетки 10 мг блистер №30
Egis
399,24 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 21:00
Чернигов, просп. Мира, 50
0.5 км
Липобон таблетки 10 мг блистер №30
Egis
432,50
Экономия при брони: -37,40 грн
395,10 грн
Мед-сервис
Открыто
Закроется в 21:00
Чернигов, просп. Победы, 90
0.5 км
Липобон таблетки 10 мг блистер №30
Egis
359,50 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 20:00
Чернигов, просп. Победы, 82
0.5 км
Липобон таблетки 10 мг блистер №30
Egis
432,89
Экономия при брони: -61,61 грн
371,28 грн
Аптека бам
Открыто
Закроется в 21:00
Чернигов, просп. Победы, 82
0.5 км
Липобон таблетки 10 мг блистер №30
Egis
435,60
Экономия при брони: -40,50 грн
395,10 грн
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 21:00
Чернигов, просп. Победы, 82
0.5 км
Липобон таблетки 10 мг блистер №30
Egis
359,19 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 21:00
Чернигов, просп. Победы, 93
0.6 км
Липобон таблетки 10 мг блистер №30
Egis
459,61
Экономия при брони: -65,97 грн
393,64 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Чернигов, просп. Победы, 91
0.6 км
Липобон таблетки 10 мг блистер №30
Egis
375,00 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 20:00
Чернигов, просп. Победы, 73
0.6 км
Липобон таблетки 10 мг блистер №30
Egis
304,36
Экономия при брони: -36,70 грн
267,66 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Чернигов, ул. Мстиславская, 20
0.7 км
Липобон таблетки 10 мг блистер №30
Egis
374,00 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 21:00
Чернигов, просп. Победы, 71
0.7 км
Липобон таблетки 10 мг блистер №30
Egis
432,80
Экономия при брони: -37,70 грн
395,10 грн
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