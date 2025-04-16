Николаев (адрес не указан)
Доступно в 112 аптеках в Николаев
Аптека копейка
Открыто
Закроется через 51 мин
Николаев, пер. Корабелов, 2
2.7 км
Липобон таблетки 10 мг блистер №30
Egis
431,01
Экономия при брони: -38,58 грн
Подорожник
Николаев, ул. Логинова Евгения, 13
2.9 км
Липобон таблетки 10 мг блистер №30
Egis
422,50
Экономия при брони: -21,70 грн
Аптека низких цен
Николаев, ул. Логинова Евгения, 38
2.9 км
Липобон таблетки 10 мг блистер №30
Egis
443,02
Экономия при брони: -41,21 грн
Аптека оптовых цен
Николаев, ул. Курортная, 7-Д
3.0 км
Липобон таблетки 10 мг блистер №30
Egis
Бажаемо здоровья
Николаев, ул. Курортная, 8
3.1 км
Липобон таблетки 10 мг блистер №30
Egis
Аптека оптовых цен
Николаев, ул. Озерная, 11/12
3.3 км
Липобон таблетки 10 мг блистер №30
Egis
Бажаемо здоровья
Николаев, ул. Озерная, 13-В/4
3.4 км
Липобон таблетки 10 мг блистер №30
Egis
Подорожник
Николаев, ул. Курортная, 1/3
3.4 км
Липобон таблетки 10 мг блистер №30
Egis
421,00
Экономия при брони: -20,20 грн
Аптека низких цен
Николаев, ул. Озерная, 13-Г
3.4 км
Липобон таблетки 10 мг блистер №30
Egis
440,14
Экономия при брони: -61,55 грн
Аптека копейка
Николаев, ул. Озерная, 2-Д
3.5 км
Липобон таблетки 10 мг блистер №30
Egis
448,31
Экономия при брони: -47,01 грн
Подорожник
Николаев, ул. Озерная, 13/2
3.5 км
Липобон таблетки 10 мг блистер №30
Egis
423,10
Экономия при брони: -22,30 грн
Аптека 9-1-1
Николаев, ул. Алмазова Олексы Генерала, 23/1
3.5 км
Липобон таблетки 10 мг блистер №30
Egis
Аптека бам
Николаев, ул. Озерная, 11/2
3.5 км
Липобон таблетки 10 мг блистер №30
Egis
435,50
Экономия при брони: -34,70 грн
Подорожник
Открыто
Закроется через 21 мин
Николаев, ул. Рюмина, 21/1
3.5 км
Липобон таблетки 10 мг блистер №30
Egis
432,80
Экономия при брони: -32,00 грн
Аптека нежных цен
Открыто
Закроется через 21 мин
Николаев, ул. 8-го Марта, 79-Б
3.5 км
Липобон таблетки 10 мг блистер №30
Egis
446,63
Экономия при брони: -63,75 грн
Аптека оптовых цен
Николаев, просп. Центральный, 69-А/5
3.5 км
Липобон таблетки 10 мг блистер №30
Egis
Аптека низких цен
Открыто
Закроется через 51 мин
Николаев, просп. Центральный, 69-А/2
3.5 км
Липобон таблетки 10 мг блистер №30
Egis
440,19
Экономия при брони: -46,55 грн
Фармакопейка
Николаев, просп. Центральный, 69
3.5 км
Липобон таблетки 10 мг блистер №30
Egis
301,08
Экономия при брони: -38,68 грн
Подорожник
Николаев, просп. Центральный, 65
3.5 км
Липобон таблетки 10 мг блистер №30
Egis
415,50
Экономия при брони: -14,70 грн
Аптека оптовых цен
Николаев, просп. Центральный, 63
3.5 км
Липобон таблетки 10 мг блистер №30
Egis