Киев (адрес не указан)
Доступно в 763 аптеках в Киев
Аптека оптовых цен
Киев, ул. Софиевская, 1/2
0.1 км
Липобон таблетки 10 мг блистер №30
Egis
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается через 54 мин
Киев, пл. Независимости, 1
0.1 км
Липобон таблетки 10 мг блистер №30
Egis
Аптека 9-1-1
Киев, ул. Крещатик, 22
0.1 км
Липобон таблетки 10 мг блистер №30
Egis
Бажаемо здоровья
Киев, ул. Крещатик, 16-А
0.1 км
Липобон таблетки 10 мг блистер №30
Egis
Аптека 9-1-1
Киев, ул. Крещатик, 13
0.2 км
Липобон таблетки 10 мг блистер №30
Egis
Подорожник
Киев, пл. Независимости, 1
0.3 км
Липобон таблетки 10 мг блистер №30
Egis
Подорожник
Киев, ул. Крещатик, 21
0.5 км
Липобон таблетки 10 мг блистер №30
Egis
444,10
Экономия при брони: -40,00 грн
Фармация
Закрыто
Открывается в 09:00
Киев, ул. Большая Житомирская, 8/14
0.7 км
Липобон таблетки 10 мг блистер №30
Egis
419,80
Экономия при брони: -63,81 грн
Бажаемо здоровья
Киев, ул. Большая Житомирская, 8/14
0.7 км
Липобон таблетки 10 мг блистер №30
Egis
Аптека оптовых цен
Киев, ул. Владимирская, 42
0.7 км
Липобон таблетки 10 мг блистер №30
Egis
Фармация
Киев, ул. Владимирская, 51/53
0.8 км
Липобон таблетки 10 мг блистер №30
Egis
323,20
Экономия при брони: -74,96 грн
Аптека низких цен
Киев, перек. Ярославов Вал / Стрелецкая, 20/15
0.9 км
Липобон таблетки 10 мг блистер №30
Egis
434,31
Экономия при брони: -45,49 грн
Аптека 9-1-1
Киев, перек. Шевченко Тараса / Крещатик, 2/54
0.9 км
Липобон таблетки 10 мг блистер №30
Egis
Аптека оптовых цен
Киев, перек. Хмельницкого Богдана / Франко Ивана, 31/27
1.1 км
Липобон таблетки 10 мг блистер №30
Egis
Аптека оптовых цен
Киев, ул. Сагайдачного Петра, 29
1.1 км
Липобон таблетки 10 мг блистер №30
Egis
Бажаемо здоровья
Киев, ул. Бассейная, 10
1.2 км
Липобон таблетки 10 мг блистер №30
Egis
Аптека низких цен
Киев, ул. Бассейная, 10
1.2 км
Липобон таблетки 10 мг блистер №30
Egis
443,60
Экономия при брони: -52,99 грн
Подорожник
Киев, ул. Бассейная, 15
1.2 км
Липобон таблетки 10 мг блистер №30
Egis
423,00
Экономия при брони: -18,90 грн
Бажаемо здоровья
Киев, ул. Большая Васильковская, 17
1.3 км
Липобон таблетки 10 мг блистер №30
Egis
Бажаемо здоровья
Киев, ул. Большая Васильковская, 20
1.3 км
Липобон таблетки 10 мг блистер №30
Egis