Винница (адрес не указан)
Доступно в 110 аптеках в Винница
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Замостянская, 34-А
0.1 км
Липобон таблетки 10 мг блистер №30
Egis
436,68
Экономия при брони: -53,92 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Замостянская, 34-А
0.1 км
Липобон таблетки 10 мг блистер №30
Egis
420,70
Экономия при брони: -15,80 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 35
0.2 км
Липобон таблетки 10 мг блистер №30
Egis
449,88
Экономия при брони: -66,97 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 37/28
0.2 км
Липобон таблетки 10 мг блистер №30
Egis
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:30
Винница, просп. Коцюбинского, 35
0.2 км
Липобон таблетки 10 мг блистер №30
Egis
422,20
Экономия при брони: -17,30 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 37/28
0.2 км
Липобон таблетки 10 мг блистер №30
Egis
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 37/28
0.2 км
Липобон таблетки 10 мг блистер №30
Egis
421,20
Экономия при брони: -16,30 грн
Ощад аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 35
0.2 км
Липобон таблетки 10 мг блистер №30
Egis
428,50
Экономия при брони: -23,60 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 37/28
0.2 км
Липобон таблетки 10 мг блистер №30
Egis
440,81
Экономия при брони: -58,05 грн
1 социальна аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 37/28
0.2 км
Липобон таблетки 10 мг блистер №30
Egis
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается через 18 мин
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 56/27
0.3 км
Липобон таблетки 10 мг блистер №30
Egis
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 56/27
0.3 км
Липобон таблетки 10 мг блистер №30
Egis
447,64
Экономия при брони: -64,73 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 21
0.3 км
Липобон таблетки 10 мг блистер №30
Egis
Подорожник
Закрыто
Открывается в 09:00
Винница, просп. Коцюбинского, 70
0.4 км
Липобон таблетки 10 мг блистер №30
Egis
423,50
Экономия при брони: -18,60 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 30
0.5 км
Липобон таблетки 10 мг блистер №30
Egis
452,27
Экономия при брони: -69,07 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Винница, просп. Коцюбинского, 11-А
0.5 км
Липобон таблетки 10 мг блистер №30
Egis
461,42
Экономия при брони: -60,87 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Пикуса Евгения, 9/12
0.8 км
Липобон таблетки 10 мг блистер №30
Egis
141,88
Экономия при брони: -6,65 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Пикуса Евгения, 9/12
0.8 км
Липобон таблетки 10 мг блистер №30
Egis
451,34
Экономия при брони: -67,32 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 5
0.9 км
Липобон таблетки 10 мг блистер №30
Egis
440,82
Экономия при брони: -56,80 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:30
Винница, просп. Коцюбинского, 5
0.9 км
Липобон таблетки 10 мг блистер №30
Egis
420,20
Экономия при брони: -15,30 грн