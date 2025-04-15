Львов (адрес не указан)
Доступно в 182 аптеках в Львов
Бажаемо здоровья
Львов, ул. Огиенко Ивана, 20
0.4 км
Липобон таблетки 10 мг блистер №30
Egis
Аптека копейка
Львов, ул. Огиенко Ивана, 20
0.4 км
Липобон таблетки 10 мг блистер №30
Egis
448,65
Экономия при брони: -43,66 грн
Пульс
Львов, ул. Леонтовича, 1
0.4 км
Липобон таблетки 10 мг блистер №30
Egis
Аптека бам
Львов, ул. Клепаровская, 4
0.4 км
Липобон таблетки 10 мг блистер №30
Egis
423,60
Экономия при брони: -36,90 грн
Бажаемо здоровья
Львов, ул. Городоцкая, 72
0.6 км
Липобон таблетки 10 мг блистер №30
Egis
D.s.
Львов, ул. Госпитальная, 30
0.7 км
Липобон таблетки 10 мг блистер №30
Egis
Подорожник
Львов, ул. Джерельная, 1
0.7 км
Липобон таблетки 10 мг блистер №30
Egis
Подорожник
Львов, ул. Госпитальная, 9
0.7 км
Липобон таблетки 10 мг блистер №30
Egis
145,59
Экономия при брони: -16,43 грн
Аптека шар@
Львов, ул. Городоцкая, 80
0.8 км
Липобон таблетки 10 мг блистер №30
Egis
447,79
Экономия при брони: -64,30 грн
Аптека низких цен
Львов, ул. Госпитальная, 8
0.8 км
Липобон таблетки 10 мг блистер №30
Egis
444,86
Экономия при брони: -42,17 грн
D.s.
Львов, ул. Городоцкая, 3
0.8 км
Липобон таблетки 10 мг блистер №30
Egis
Аптека бам
Львов, ул. Городоцкая, 82
0.8 км
Липобон таблетки 10 мг блистер №30
Egis
444,10
Экономия при брони: -57,40 грн
Подорожник
Львов, просп. Свободы, 49
0.8 км
Липобон таблетки 10 мг блистер №30
Egis
422,20
Экономия при брони: -35,50 грн
Подорожник
Львов, просп. Свободы, 49
0.8 км
Липобон таблетки 10 мг блистер №30
Egis
419,60
Экономия при брони: -32,90 грн
Подорожник
Львов, пл. Мицкевича, 6/7
0.8 км
Липобон таблетки 10 мг блистер №30
Egis
Бажаемо здоровья
Львов, пл. Мицкевича, 5
0.8 км
Липобон таблетки 10 мг блистер №30
Egis
Аптека 9-1-1
Львов, ул. Шевченко Тараса, 17
0.9 км
Липобон таблетки 10 мг блистер №30
Egis
Подорожник
Львов, ул. Шевченко Тараса, 17
0.9 км
Липобон таблетки 10 мг блистер №30
Egis
Подорожник
Львов, ул. Кулиша, 15
0.9 км
Липобон таблетки 10 мг блистер №30
Egis
Подорожник
Львов, ул. Русовых, 1
0.9 км
Липобон таблетки 10 мг блистер №30
Egis