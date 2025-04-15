Киев
Липобон (Lipobon)

Липобон (Lipobon)

Львов (адрес не указан)
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Доступно в 182 аптеках в Львов
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Львов, ул. Огиенко Ивана, 20
0.4 км
Липобон таблетки 10 мг блистер №30
Egis
385,00 грн
Аптека копейка
Открыто
Закроется в 21:00
Львов, ул. Огиенко Ивана, 20
0.4 км
Липобон таблетки 10 мг блистер №30
Egis
448,65
Экономия при брони: -43,66 грн
404,99 грн
Пульс
Открыто
Закроется в 22:00
Львов, ул. Леонтовича, 1
0.4 км
Липобон таблетки 10 мг блистер №30
Egis
369,30 грн
Аптека бам
Открыто
Закроется в 21:00
Львов, ул. Клепаровская, 4
0.4 км
Липобон таблетки 10 мг блистер №30
Egis
423,60
Экономия при брони: -36,90 грн
386,70 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Львов, ул. Городоцкая, 72
0.6 км
Липобон таблетки 10 мг блистер №30
Egis
393,50 грн
D.s.
Открыто
Закроется в 20:00
Львов, ул. Госпитальная, 30
0.7 км
Липобон таблетки 10 мг блистер №30
Egis
411,70 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 20:00
Львов, ул. Джерельная, 1
0.7 км
Липобон таблетки 10 мг блистер №30
Egis
386,70 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 21:00
Львов, ул. Госпитальная, 9
0.7 км
Липобон таблетки 10 мг блистер №30
Egis
145,59
Экономия при брони: -16,43 грн
129,16 грн
Аптека шар@
Открыто
Закроется в 21:00
Львов, ул. Городоцкая, 80
0.8 км
Липобон таблетки 10 мг блистер №30
Egis
447,79
Экономия при брони: -64,30 грн
383,49 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 21:00
Львов, ул. Госпитальная, 8
0.8 км
Липобон таблетки 10 мг блистер №30
Egis
444,86
Экономия при брони: -42,17 грн
402,69 грн
D.s.
Открыто
Закроется в 20:30
Львов, ул. Городоцкая, 3
0.8 км
Липобон таблетки 10 мг блистер №30
Egis
411,90 грн
Аптека бам
Открыто
Закроется в 21:15
Львов, ул. Городоцкая, 82
0.8 км
Липобон таблетки 10 мг блистер №30
Egis
444,10
Экономия при брони: -57,40 грн
386,70 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 23:00
Львов, просп. Свободы, 49
0.8 км
Липобон таблетки 10 мг блистер №30
Egis
422,20
Экономия при брони: -35,50 грн
386,70 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 22:00
Львов, просп. Свободы, 49
0.8 км
Липобон таблетки 10 мг блистер №30
Egis
419,60
Экономия при брони: -32,90 грн
386,70 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 23:00
Львов, пл. Мицкевича, 6/7
0.8 км
Липобон таблетки 10 мг блистер №30
Egis
257,93 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Львов, пл. Мицкевича, 5
0.8 км
Липобон таблетки 10 мг блистер №30
Egis
399,00 грн
Аптека 9-1-1
Открыто
Закроется в 21:00
Львов, ул. Шевченко Тараса, 17
0.9 км
Липобон таблетки 10 мг блистер №30
Egis
359,28 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 21:00
Львов, ул. Шевченко Тараса, 17
0.9 км
Липобон таблетки 10 мг блистер №30
Egis
386,70 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 21:30
Львов, ул. Кулиша, 15
0.9 км
Липобон таблетки 10 мг блистер №30
Egis
386,70 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 21:00
Львов, ул. Русовых, 1
0.9 км
Липобон таблетки 10 мг блистер №30
Egis
386,70 грн
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