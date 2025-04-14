Одесса (адрес не указан)
Доступно в 271 аптеках в Одесса
Аптека 9-1-1
Одесса, ул. Грушевского Михаила, 30-Г
0.5 км
Липобон таблетки 10 мг блистер №30
Egis
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Грушевского Михаила, 52
0.5 км
Липобон таблетки 10 мг блистер №30
Egis
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Нестеренко Виталия, 5-Г
0.6 км
Липобон таблетки 10 мг блистер №30
Egis
Аптека оптовых цен
Одесса, ул. Раскидайловская, 67
1.2 км
Липобон таблетки 10 мг блистер №30
Egis
Аптека низких цен
Одесса, ул. Праведников мира, 23
1.5 км
Липобон таблетки 10 мг блистер №30
Egis
440,29
Экономия при брони: -36,86 грн
Мелисса
Одесса, ул. Косвенная, 10-А
1.9 км
Липобон таблетки 10 мг блистер №30
Egis
Колонтаевская
Одесса, ул. Колонтаевская, 54
1.9 км
Липобон таблетки 10 мг блистер №30
Egis
Аптека акс социальная
Одесса, ул. Пишоновская, 20/2
2.0 км
Липобон таблетки 10 мг блистер №30
Egis
Аптека низких цен
Одесса, ул. Скосная, 55-А
2.5 км
Липобон таблетки 10 мг блистер №30
Egis
439,24
Экономия при брони: -34,55 грн
Аптека шар@
Одесса, перек. Новосельского / Торговая, 54/38
2.6 км
Липобон таблетки 10 мг блистер №30
Egis
435,56
Экономия при брони: -34,56 грн
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Нежинская, 25
2.7 км
Липобон таблетки 10 мг блистер №30
Egis
Аптека низких цен
Одесса, ул. Нежинская, 29
2.7 км
Липобон таблетки 10 мг блистер №30
Egis
432,64
Экономия при брони: -31,65 грн
Подорожник
Одесса, ул. Садиковская, 25
2.7 км
Липобон таблетки 10 мг блистер №30
Egis
421,40
Экономия при брони: -18,20 грн
Софья
Одесса, ул. Муратовой Киры, 32
2.8 км
Липобон таблетки 10 мг блистер №30
Egis
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Пастера, 14
2.8 км
Липобон таблетки 10 мг блистер №30
Egis
Аптека нц
Одесса, ул. Змиенко Всеволода, 28
2.9 км
Липобон таблетки 10 мг блистер №30
Egis
420,80 грн
Аптека нежных цен
Одесса, ул. Муратовой Киры, 21
2.9 км
Липобон таблетки 10 мг блистер №30
Egis
443,12
Экономия при брони: -33,94 грн
Аптека акс социальная
Одесса, перек. Садовая / Торговая, 2/21
2.9 км
Липобон таблетки 10 мг блистер №30
Egis
Аптека низких цен
Одесса, перек. Садовая / Торговая, 2/21
2.9 км
Липобон таблетки 10 мг блистер №30
Egis
443,06
Экономия при брони: -42,07 грн
Подорожник
Одесса, перек. Садовая / Торговая, 2/21
2.9 км
Липобон таблетки 10 мг блистер №30
Egis
436,60
Экономия при брони: -33,40 грн