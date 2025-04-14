Киев
Липобон (Lipobon)

Липобон (Lipobon)

Одесса (адрес не указан)
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Доступно в 271 аптеках в Одесса
Аптека 9-1-1
Открыто
Закроется в 21:00
Одесса, ул. Грушевского Михаила, 30-Г
0.5 км
Липобон таблетки 10 мг блистер №30
Egis
396,51 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Одесса, ул. Грушевского Михаила, 52
0.5 км
Липобон таблетки 10 мг блистер №30
Egis
386,00 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Одесса, ул. Нестеренко Виталия, 5-Г
0.6 км
Липобон таблетки 10 мг блистер №30
Egis
386,50 грн
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 21:00
Одесса, ул. Раскидайловская, 67
1.2 км
Липобон таблетки 10 мг блистер №30
Egis
374,49 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 21:00
Одесса, ул. Праведников мира, 23
1.5 км
Липобон таблетки 10 мг блистер №30
Egis
440,29
Экономия при брони: -36,86 грн
403,43 грн
Мелисса
Открыто
Закроется в 20:00
Одесса, ул. Косвенная, 10-А
1.9 км
Липобон таблетки 10 мг блистер №30
Egis
390,00 грн
Колонтаевская
Открыто
Закроется в 23:00
Одесса, ул. Колонтаевская, 54
1.9 км
Липобон таблетки 10 мг блистер №30
Egis
390,00 грн
Аптека акс социальная
Открыто
Закроется в 18:00
Одесса, ул. Пишоновская, 20/2
2.0 км
Липобон таблетки 10 мг блистер №30
Egis
411,60 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 21:00
Одесса, ул. Скосная, 55-А
2.5 км
Липобон таблетки 10 мг блистер №30
Egis
439,24
Экономия при брони: -34,55 грн
404,69 грн
Аптека шар@
Открыто
Закроется в 20:00
Одесса, перек. Новосельского / Торговая, 54/38
2.6 км
Липобон таблетки 10 мг блистер №30
Egis
435,56
Экономия при брони: -34,56 грн
401,00 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Одесса, ул. Нежинская, 25
2.7 км
Липобон таблетки 10 мг блистер №30
Egis
387,00 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 21:00
Одесса, ул. Нежинская, 29
2.7 км
Липобон таблетки 10 мг блистер №30
Egis
432,64
Экономия при брони: -31,65 грн
400,99 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 20:00
Одесса, ул. Садиковская, 25
2.7 км
Липобон таблетки 10 мг блистер №30
Egis
421,40
Экономия при брони: -18,20 грн
403,20 грн
Софья
Открыто
Закроется в 18:00
Одесса, ул. Муратовой Киры, 32
2.8 км
Липобон таблетки 10 мг блистер №30
Egis
390,00 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Одесса, ул. Пастера, 14
2.8 км
Липобон таблетки 10 мг блистер №30
Egis
387,00 грн
Аптека нц
Открыто
Закроется в 19:00
Одесса, ул. Змиенко Всеволода, 28
2.9 км
Липобон таблетки 10 мг блистер №30
Egis
420,80 грн
Аптека нежных цен
Открыто
Закроется в 20:00
Одесса, ул. Муратовой Киры, 21
2.9 км
Липобон таблетки 10 мг блистер №30
Egis
443,12
Экономия при брони: -33,94 грн
409,18 грн
Аптека акс социальная
Открыто
Закроется в 19:00
Одесса, перек. Садовая / Торговая, 2/21
2.9 км
Липобон таблетки 10 мг блистер №30
Egis
385,10 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 20:00
Одесса, перек. Садовая / Торговая, 2/21
2.9 км
Липобон таблетки 10 мг блистер №30
Egis
443,06
Экономия при брони: -42,07 грн
400,99 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 20:00
Одесса, перек. Садовая / Торговая, 2/21
2.9 км
Липобон таблетки 10 мг блистер №30
Egis
436,60
Экономия при брони: -33,40 грн
403,20 грн
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