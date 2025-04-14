Харьков (адрес не указан)
Доступно в 285 аптеках в Харьков
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Руставели Шота, 10
0.7 км
Липобон таблетки 10 мг блистер №30
Egis
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Дарвина, 8/10
0.7 км
Липобон таблетки 10 мг блистер №30
Egis
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 42
0.8 км
Липобон таблетки 10 мг блистер №30
Egis
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 40
0.8 км
Липобон таблетки 10 мг блистер №30
Egis
431,77
Экономия при брони: -36,06 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 09:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 2-А
0.8 км
Липобон таблетки 10 мг блистер №30
Egis
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 10
0.9 км
Липобон таблетки 10 мг блистер №30
Egis
436,75
Экономия при брони: -53,55 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Чернышевская, 1
0.9 км
Липобон таблетки 10 мг блистер №30
Egis
444,10
Экономия при брони: -37,40 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Героев Харькова, 99
0.9 км
Липобон таблетки 10 мг блистер №30
Egis
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 41
0.9 км
Липобон таблетки 10 мг блистер №30
Egis
423,20
Экономия при брони: -16,50 грн
Первая аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 20
1.0 км
Липобон таблетки 10 мг блистер №30
Egis
Первая аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 20
1.0 км
Липобон таблетки 10 мг блистер №30
Egis
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 1
1.1 км
Липобон таблетки 10 мг блистер №30
Egis
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 1
1.1 км
Липобон таблетки 10 мг блистер №30
Egis
438,30
Экономия при брони: -31,60 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 05:00
Харьков, ул. Молочная, 6
1.1 км
Липобон таблетки 10 мг блистер №30
Egis
Аптека низкие цены №1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Маломясницкая, 9/11
1.1 км
Липобон таблетки 10 мг блистер №30
Egis
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Харьков, пл. Защитников Украины, 7/8
1.1 км
Липобон таблетки 10 мг блистер №30
Egis
443,89
Экономия при брони: -43,07 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Защитников Украины, 5/6
1.1 км
Липобон таблетки 10 мг блистер №30
Egis
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сумская, 23/34
1.2 км
Липобон таблетки 10 мг блистер №30
Egis
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Вернадского Академика, 14
1.2 км
Липобон таблетки 10 мг блистер №30
Egis
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 67
1.3 км
Липобон таблетки 10 мг блистер №30
Egis
455,14
Экономия при брони: -63,62 грн