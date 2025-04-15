Запорожье (адрес не указан)
Доступно в 180 аптеках в Запорожье
Народная аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Апухтина Дмитрия, 27
2.2 км
Липобон таблетки 10 мг блистер №30
Egis
418,90 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, пл. Профсоюзов, 3
2.3 км
Липобон таблетки 10 мг блистер №30
Egis
436,72
Экономия при брони: -56,76 грн
Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 152
2.5 км
Липобон таблетки 10 мг блистер №30
Egis
436,85
Экономия при брони: -35,39 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:30
Запорожье, просп. Соборный, 156
2.5 км
Липобон таблетки 10 мг блистер №30
Egis
408,70
Экономия при брони: -13,10 грн
Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Запорожье, просп. Соборный, 129
2.6 км
Липобон таблетки 10 мг блистер №30
Egis
399,00
Экономия при брони: -17,10 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Украинская, 42
2.6 км
Липобон таблетки 10 мг блистер №30
Egis
Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Украинская, 57
2.6 км
Липобон таблетки 10 мг блистер №30
Egis
399,00
Экономия при брони: -20,10 грн
Аптека бам
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 109
2.7 км
Липобон таблетки 10 мг блистер №30
Egis
433,60
Экономия при брони: -38,00 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Иванова, 2-Б
2.8 км
Липобон таблетки 10 мг блистер №30
Egis
446,95
Экономия при брони: -16,62 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, перек. Патриотическая / Победы, 86/121
2.9 км
Липобон таблетки 10 мг блистер №30
Egis
281,14
Экономия при брони: -17,28 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 145
2.9 км
Липобон таблетки 10 мг блистер №30
Egis
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, перек. Патриотическая / Победы, 86/121
3.0 км
Липобон таблетки 10 мг блистер №30
Egis
457,71
Экономия при брони: -74,52 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 87/3
3.0 км
Липобон таблетки 10 мг блистер №30
Egis
435,25
Экономия при брони: -56,84 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 147
3.0 км
Липобон таблетки 10 мг блистер №30
Egis
456,05
Экономия при брони: -74,47 грн
Народная аптека
Закрыто
Открывается в 05:00
Запорожье, ул. Победы, 80
3.0 км
Липобон таблетки 10 мг блистер №30
Egis
418,90 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 149
3.0 км
Липобон таблетки 10 мг блистер №30
Egis
432,47
Экономия при брони: -52,02 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Патриотическая, 70
3.0 км
Липобон таблетки 10 мг блистер №30
Egis
448,83
Экономия при брони: -68,74 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, перек. Независимой Украины / Сталеваров, 68/5
3.1 км
Липобон таблетки 10 мг блистер №30
Egis
452,69
Экономия при брони: -63,32 грн
Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 149
3.1 км
Липобон таблетки 10 мг блистер №30
Egis
399,00
Экономия при брони: -17,10 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Патриотическая, 68-А
3.1 км
Липобон таблетки 10 мг блистер №30
Egis
456,66
Экономия при брони: -39,49 грн