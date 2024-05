фармакодинамика. Медроксипрогестерона ацетат (17a-гидрокси-6a-метилпрогестерона ацетат) является производным прогестерона.

Медроксипрогестерона ацетат — синтетический прогестин, который по своей структуре напоминает эндогенный гормон прогестерон. Отмечали следующее его фармакологическое действие на эндокринную систему:

- угнетение синтеза гипофизарных гонадотропных гормонов (ФСГ и ЛГ);

- снижение уровней АКТГ и гидрокортизона в крови;

- снижение уровня циркулирующего тестостерона;

- снижение уровня циркулирующего эстрогена (вследствие угнетения синтеза ФСГ и ферментной индукции редуктазы в печени, что приводит к повышению клиренса тестостерона и, как следствие, снижению преобразования андрогенов в эстрогены).

Все это приводит к ряду фармакологических эффектов, описанных выше.

Контрацепция

Медроксипрогестерона ацетат при его парентеральном применении у женщин в рекомендуемой дозе подавляет секрецию гонадотропных гормонов, что предотвращает созревание фолликула и наступление овуляции и приводит к истончению эндометрия.

Гинекология

Медроксипрогестерона ацетат при его пероральном или парентеральном применении в рекомендуемый дозах у женщин с достаточным уровнем эндогенного эстрогена приводит к превращению пролиферативного эндометрия в секреторный. Отмечено его андрогенные и анаболические эффекты, но очевидно, что это лекарственное средство не обладает значительной эстрогенной активностью. Тогда как при парентеральном применении медроксипрогестерона ацетат подавляет образование гонадотропных гормонов, что, со своей стороны, предотвращает созревание фолликула и наступление овуляции. Доступные на сегодня данные свидетельствуют, что этого не происходит при ежедневном однократном приеме обычной рекомендуемой пероральной суточной дозы.

Онкология

Медроксипрогестерона ацетат обладает противоопухолевой активностью. При применении пациентами медроксипрогестерона ацетата в высоких дозах (с помощью перорального или в/м введения) он эффективен при паллиативном лечении злокачественных гормонозависимых новообразований.

Клинические исследования

Исследование минеральной плотности костной ткани

Изменения минеральной плотности костной ткани у взрослых женщин

В ходе контролируемого клинического исследования у взрослых женщин, которые получали инъекции медроксипрогестерона ацетата (в/м в дозе 150 мг) в течение периода до 5 лет с целью контрацепции, отмечали снижение минеральной плотности костной ткани позвоночника и бедра в среднем на 5–6% по сравнению с отсутствием значительных изменений в минеральной плотности костной ткани в контрольной группе. Снижение минеральной плотности костной ткани было более выраженным в первые 2 года применения препарата и менее — в течение следующих лет. Через 1; 2; 3; 4 и 5 лет применения средние значения изменений минеральной плотности костной ткани поясничного отдела позвоночника составляли соответственно −2,86; −4,11; −4,89; −4,93 и −5,38%. Среднее снижение минеральной плотности костной ткани бедра в целом и шейки бедра было примерно одинаковым.

После прекращения инъекций медроксипрогестерона ацетата (в/м в дозе 150 мг) отмечали постепенное восстановление минеральной плотности костной ткани к показателям исходного уровня в течение 2-летнего периода после лечения. Через 2 года после прекращения лечения дефицит минеральной плотности костной ткани в позвоночнике и бедре уменьшался примерно до 2,1%. Более длительное лечение было связано с медленной скоростью восстановления минеральной плотности костной ткани (см. ОСОБЫЕ УКАЗАНИЯ).

Изменения минеральной плотности костной ткани у девочек-подростков (в возрасте 12–18 лет)

Открытое нерандомизированное клиническое исследование инъекций медроксипрогестерона ацетата (в/м в дозе 150 мг каждые 3 мес в течение периода до 240 нед [4,6 года]) у девочек-подростков (в возрасте 12–18 лет) с целью контрацепции также показало значительное снижение минеральной плотности костной ткани относительно исходного уровня. Среди девушек, которые получили ≥4 инъекций за 60-недельный период, среднее снижение минеральной плотности костной ткани поясничного отдела позвоночника составляло −2,1% через 240 нед; среднее снижение для бедра в целом и шейки бедра в частности составило соответственно −6,4 и −5,4%. Основываясь на средних показателях изменений, дальнейшее наблюдение после лечения показало, что после прекращения лечения минеральная плотность костной ткани поясничного отдела позвоночника восстанавливалась до исходного уровня через 1 год, а минеральная плотность костной ткани бедра — примерно через 3 года. И наоборот, у пациентов, которых не сравнивали и которые не получали лечения, среднее повышение минеральной плотности костной ткани через 240 нед составило соответственно 6,4; 1,7 и 1,9% для поясничного отдела позвоночника, бедра в целом и шейки бедра в частности (см. ОСОБЫЕ УКАЗАНИЯ).

Исследование «Инициатива в отношении здоровья женщин»

Исследование «Инициатива в отношении здоровья женщин» по изучению конъюгированных лошадиных эстрогенов (0,625 мг)/медроксипрогестерона ацетата (2,5 мг) для оценки рисков и преимуществ этой комбинированной терапии по сравнению с плацебо по предотвращению развития определенных хронических заболеваний проводили с участием 16 608 женщин в период постменопаузы в возрасте 50–79 лет с интактной маткой на исходном уровне. Первичной конечной точкой была частота развития ИБС (нелетальный инфаркт миокарда и летальный исход, связанный с ИБС), а инвазивный рак молочной железы рассматривали как первичный нежелательный результат. Исследование прекратили досрочно в период последующего наблюдения, который в среднем составил 5,2 года (планируемая продолжительность — 8,5 года), поскольку, в соответствии с заранее установленным критерием прекращения исследования, повышенный риск развития рака молочной железы и сердечно-сосудистых событий перевесил указанную пользу, включенную в общий показатель (см. ОСОБЫЕ УКАЗАНИЯ).

Комбинированная терапия конъюгированными лошадиными эстрогенами/медроксипрогестерона ацетатом вызывала значительное снижение частоты переломов вследствие остеопороза (23%) и общей частоты переломов (24%).

Исследование «Миллион женщин»

Исследование «Миллион женщин» — проспективное когортное исследование, которое проводили в Великобритании с участием 1 084 110 женщин в возрасте 50–64 лет, из которых 828 923 через некоторое время после наступления менопаузы были включены в основной анализ риска развития рака молочной железы в связи с проведением гормональной терапии. В целом у 50% исследуемой популяции в определенный момент времени применяли гормональную терапию. Пациентки, которые получали гормональную терапию на исходном уровне, применяли лекарственные средства, содержащие только эстроген (41%) или комбинацию эстрогена и прогестина (50%). Средняя продолжительность периода последующего наблюдения составила 2,6 года для анализа частоты развития рака и 4,1 года — для анализа смертности (см. ОСОБЫЕ УКАЗАНИЯ).

Исследование влияния заместительной терапии эстрогеном/прогестином на сердце (исследования HERS и HERS II) представляли собой 2 рандомизированных проспективных исследования по вторичной профилактике, которые изучали долговременные эффекты пероральной непрерывной комбинированной терапии конъюгированными лошадиными эстрогенами/медроксипрогестерона ацетатом (0,625 мг конъюгированных лошадиных эстрогенов и 2,5 мг медроксипрогестерона ацетата) у женщин с ИБС в период постменопаузы (см. ОСОБЫЕ УКАЗАНИЯ). В это исследование было включено 2763 женщины в период постменопаузы с интактной маткой (средний возраст 66,7 года). Средняя продолжительность периода последующего наблюдения составила 4,1 года для исследования HERS и 2,7 года дополнительно (всего 6,8 года) для исследования HERS II (см. ОСОБЫЕ УКАЗАНИЯ).

Исследование памяти в рамках «Инициативы в отношении здоровья женщин»

Исследования памяти в рамках «Инициативы в отношении здоровья женщин», которое было подисследованием «Инициативы в отношении здоровья женщин», включало 4532 преимущественно здоровых женщины в возрасте 65–79 лет в период постменопаузы и оценивало влияние терапии конъюгированными лошадиными эстрогенами/медроксипрогестерона ацетатом (0,625 мг конъюгированных лошадиных эстрогенов и 2,5 мг медроксипрогестерона ацетата) или только конъюгированными лошадиными эстрогенами (0,625 мг) на частоту возможного развития деменции по сравнению с плацебо. Средняя продолжительность периода последующего наблюдения составила 4,05 года для группы применения конъюгированных лошадиных эстрогенов/медроксипрогестерона ацетата (см. ОСОБЫЕ УКАЗАНИЯ).

Фармакокинетика. Абсорбция . После в/м введения медроксипрогестерона ацетат медленно высвобождается, что обеспечивает его низкие, но постоянные уровни в крови. Сразу после введения медроксипрогестерона ацетата в дозе 150 мг/мл его уровень в плазме крови составил 1,7±0,3 нмоль/л. Через 2 нед этот уровень составлял 6,8±0,8 нмоль/л. После введения среднее время достижения пиковой концентрации составляет приблизительно 4–20 сут. Концентрация медроксипрогестерона ацетата в плазме крови постепенно снижается и остается на относительно постоянном уровне (примерно 1 нг/мл) в течение 2–3 мес. Уровень лекарственного средства в крови может определяться в течение 7–9 мес после введения препарата.

Распределение. Медроксипрогестерона ацетат примерно на 90–95% связывается с белком. Объем распределения составляет 20±3,0 л. Медроксипрогестерона ацетат проникает через ГЭБ и плацентарный барьер (см. Применение в период беременности и кормления грудью). В грудном молоке женщин, которые кормили грудью и получали в/м инъекции медроксипрогестерона ацетата в дозе 150 мг, определялся низкий уровень медроксипрогестерона ацетата (см. Применение в период беременности и кормления грудью).

Метаболизм. Медроксипрогестерона ацетат метаболизируется в печени.

Выведение . T ½ после однократного введения препарата составляет примерно 6 нед. Медроксипрогестерона ацетат выводится преимущественно с калом путем билиарной секреции. Около 30% в/м введенной дозы выводится с мочой через 4 сут.