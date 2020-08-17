Депо-Провера® (Depo-Provera) (3626) - инструкция по применению ATC-классификация
Депо-Провера инструкция по применению
Фармакологические свойства
фармакодинамика. Медроксипрогестерона ацетат (17a-гидрокси-6a-метилпрогестерона ацетат) является производным прогестерона.
Медроксипрогестерона ацетат — синтетический прогестин, который по своей структуре напоминает эндогенный гормон прогестерон. Отмечали следующее его фармакологическое действие на эндокринную систему:
- угнетение синтеза гипофизарных гонадотропных гормонов (ФСГ и ЛГ);
- снижение уровней АКТГ и гидрокортизона в крови;
- снижение уровня циркулирующего тестостерона;
- снижение уровня циркулирующего эстрогена (вследствие угнетения синтеза ФСГ и ферментной индукции редуктазы в печени, что приводит к повышению клиренса тестостерона и, как следствие, снижению преобразования андрогенов в эстрогены).
Все это приводит к ряду фармакологических эффектов, описанных выше.
Контрацепция
Медроксипрогестерона ацетат при его парентеральном применении у женщин в рекомендуемой дозе подавляет секрецию гонадотропных гормонов, что предотвращает созревание фолликула и наступление овуляции и приводит к истончению эндометрия.
Гинекология
Медроксипрогестерона ацетат при его пероральном или парентеральном применении в рекомендуемый дозах у женщин с достаточным уровнем эндогенного эстрогена приводит к превращению пролиферативного эндометрия в секреторный. Отмечено его андрогенные и анаболические эффекты, но очевидно, что это лекарственное средство не обладает значительной эстрогенной активностью. Тогда как при парентеральном применении медроксипрогестерона ацетат подавляет образование гонадотропных гормонов, что, со своей стороны, предотвращает созревание фолликула и наступление овуляции. Доступные на сегодня данные свидетельствуют, что этого не происходит при ежедневном однократном приеме обычной рекомендуемой пероральной суточной дозы.
Онкология
Медроксипрогестерона ацетат обладает противоопухолевой активностью. При применении пациентами медроксипрогестерона ацетата в высоких дозах (с помощью перорального или в/м введения) он эффективен при паллиативном лечении злокачественных гормонозависимых новообразований.
Клинические исследования
Исследование минеральной плотности костной ткани
Изменения минеральной плотности костной ткани у взрослых женщин
В ходе контролируемого клинического исследования у взрослых женщин, которые получали инъекции медроксипрогестерона ацетата (в/м в дозе 150 мг) в течение периода до 5 лет с целью контрацепции, отмечали снижение минеральной плотности костной ткани позвоночника и бедра в среднем на 5–6% по сравнению с отсутствием значительных изменений в минеральной плотности костной ткани в контрольной группе. Снижение минеральной плотности костной ткани было более выраженным в первые 2 года применения препарата и менее — в течение следующих лет. Через 1; 2; 3; 4 и 5 лет применения средние значения изменений минеральной плотности костной ткани поясничного отдела позвоночника составляли соответственно −2,86; −4,11; −4,89; −4,93 и −5,38%. Среднее снижение минеральной плотности костной ткани бедра в целом и шейки бедра было примерно одинаковым.
После прекращения инъекций медроксипрогестерона ацетата (в/м в дозе 150 мг) отмечали постепенное восстановление минеральной плотности костной ткани к показателям исходного уровня в течение 2-летнего периода после лечения. Через 2 года после прекращения лечения дефицит минеральной плотности костной ткани в позвоночнике и бедре уменьшался примерно до 2,1%. Более длительное лечение было связано с медленной скоростью восстановления минеральной плотности костной ткани (см. ОСОБЫЕ УКАЗАНИЯ).
Изменения минеральной плотности костной ткани у девочек-подростков (в возрасте 12–18 лет)
Открытое нерандомизированное клиническое исследование инъекций медроксипрогестерона ацетата (в/м в дозе 150 мг каждые 3 мес в течение периода до 240 нед [4,6 года]) у девочек-подростков (в возрасте 12–18 лет) с целью контрацепции также показало значительное снижение минеральной плотности костной ткани относительно исходного уровня. Среди девушек, которые получили ≥4 инъекций за 60-недельный период, среднее снижение минеральной плотности костной ткани поясничного отдела позвоночника составляло −2,1% через 240 нед; среднее снижение для бедра в целом и шейки бедра в частности составило соответственно −6,4 и −5,4%. Основываясь на средних показателях изменений, дальнейшее наблюдение после лечения показало, что после прекращения лечения минеральная плотность костной ткани поясничного отдела позвоночника восстанавливалась до исходного уровня через 1 год, а минеральная плотность костной ткани бедра — примерно через 3 года. И наоборот, у пациентов, которых не сравнивали и которые не получали лечения, среднее повышение минеральной плотности костной ткани через 240 нед составило соответственно 6,4; 1,7 и 1,9% для поясничного отдела позвоночника, бедра в целом и шейки бедра в частности (см. ОСОБЫЕ УКАЗАНИЯ).
Исследование «Инициатива в отношении здоровья женщин»
Исследование «Инициатива в отношении здоровья женщин» по изучению конъюгированных лошадиных эстрогенов (0,625 мг)/медроксипрогестерона ацетата (2,5 мг) для оценки рисков и преимуществ этой комбинированной терапии по сравнению с плацебо по предотвращению развития определенных хронических заболеваний проводили с участием 16 608 женщин в период постменопаузы в возрасте 50–79 лет с интактной маткой на исходном уровне. Первичной конечной точкой была частота развития ИБС (нелетальный инфаркт миокарда и летальный исход, связанный с ИБС), а инвазивный рак молочной железы рассматривали как первичный нежелательный результат. Исследование прекратили досрочно в период последующего наблюдения, который в среднем составил 5,2 года (планируемая продолжительность — 8,5 года), поскольку, в соответствии с заранее установленным критерием прекращения исследования, повышенный риск развития рака молочной железы и сердечно-сосудистых событий перевесил указанную пользу, включенную в общий показатель (см. ОСОБЫЕ УКАЗАНИЯ).
Комбинированная терапия конъюгированными лошадиными эстрогенами/медроксипрогестерона ацетатом вызывала значительное снижение частоты переломов вследствие остеопороза (23%) и общей частоты переломов (24%).
Исследование «Миллион женщин»
Исследование «Миллион женщин» — проспективное когортное исследование, которое проводили в Великобритании с участием 1 084 110 женщин в возрасте 50–64 лет, из которых 828 923 через некоторое время после наступления менопаузы были включены в основной анализ риска развития рака молочной железы в связи с проведением гормональной терапии. В целом у 50% исследуемой популяции в определенный момент времени применяли гормональную терапию. Пациентки, которые получали гормональную терапию на исходном уровне, применяли лекарственные средства, содержащие только эстроген (41%) или комбинацию эстрогена и прогестина (50%). Средняя продолжительность периода последующего наблюдения составила 2,6 года для анализа частоты развития рака и 4,1 года — для анализа смертности (см. ОСОБЫЕ УКАЗАНИЯ).
Исследование влияния заместительной терапии эстрогеном/прогестином на сердце (исследования HERS и HERS II) представляли собой 2 рандомизированных проспективных исследования по вторичной профилактике, которые изучали долговременные эффекты пероральной непрерывной комбинированной терапии конъюгированными лошадиными эстрогенами/медроксипрогестерона ацетатом (0,625 мг конъюгированных лошадиных эстрогенов и 2,5 мг медроксипрогестерона ацетата) у женщин с ИБС в период постменопаузы (см. ОСОБЫЕ УКАЗАНИЯ). В это исследование было включено 2763 женщины в период постменопаузы с интактной маткой (средний возраст 66,7 года). Средняя продолжительность периода последующего наблюдения составила 4,1 года для исследования HERS и 2,7 года дополнительно (всего 6,8 года) для исследования HERS II (см. ОСОБЫЕ УКАЗАНИЯ).
Исследование памяти в рамках «Инициативы в отношении здоровья женщин»
Исследования памяти в рамках «Инициативы в отношении здоровья женщин», которое было подисследованием «Инициативы в отношении здоровья женщин», включало 4532 преимущественно здоровых женщины в возрасте 65–79 лет в период постменопаузы и оценивало влияние терапии конъюгированными лошадиными эстрогенами/медроксипрогестерона ацетатом (0,625 мг конъюгированных лошадиных эстрогенов и 2,5 мг медроксипрогестерона ацетата) или только конъюгированными лошадиными эстрогенами (0,625 мг) на частоту возможного развития деменции по сравнению с плацебо. Средняя продолжительность периода последующего наблюдения составила 4,05 года для группы применения конъюгированных лошадиных эстрогенов/медроксипрогестерона ацетата (см. ОСОБЫЕ УКАЗАНИЯ).
Фармакокинетика. Абсорбция . После в/м введения медроксипрогестерона ацетат медленно высвобождается, что обеспечивает его низкие, но постоянные уровни в крови. Сразу после введения медроксипрогестерона ацетата в дозе 150 мг/мл его уровень в плазме крови составил 1,7±0,3 нмоль/л. Через 2 нед этот уровень составлял 6,8±0,8 нмоль/л. После введения среднее время достижения пиковой концентрации составляет приблизительно 4–20 сут. Концентрация медроксипрогестерона ацетата в плазме крови постепенно снижается и остается на относительно постоянном уровне (примерно 1 нг/мл) в течение 2–3 мес. Уровень лекарственного средства в крови может определяться в течение 7–9 мес после введения препарата.
Распределение. Медроксипрогестерона ацетат примерно на 90–95% связывается с белком. Объем распределения составляет 20±3,0 л. Медроксипрогестерона ацетат проникает через ГЭБ и плацентарный барьер (см. Применение в период беременности и кормления грудью). В грудном молоке женщин, которые кормили грудью и получали в/м инъекции медроксипрогестерона ацетата в дозе 150 мг, определялся низкий уровень медроксипрогестерона ацетата (см. Применение в период беременности и кормления грудью).
Метаболизм. Медроксипрогестерона ацетат метаболизируется в печени.
Выведение . T½ после однократного введения препарата составляет примерно 6 нед. Медроксипрогестерона ацетат выводится преимущественно с калом путем билиарной секреции. Около 30% в/м введенной дозы выводится с мочой через 4 сут.
Показания Депо-Провера
контрацепция.
Гинекология: лечение эндометриоза.
Онкология:
рецидивирующий и/или метастатический рак молочной железы;
рецидивирующий и/или метастатический рак эндометрия;
рецидивирующий и/или метастатический рак почки;
метастатический рак предстательной железы.
Применение Депо-Провера
чтобы удостовериться, что доза, которую применяют, представляет собой однородную суспензию Депо-Провера, стерильную водную суспензию Депо-Провера следует тщательно взболтать непосредственно перед применением.
Дозы нужно вводить глубоко в/м. Следует быть уверенными в том, что инъекция проведена в мышечную ткань, желательно в большую ягодичную мышцу, но также можно использовать другие мышцы, например дельтовидную.
Перед проведением инъекции следует очистить место инъекции, используя для этого стандартные методы.
Контрацепция
Рекомендуемая доза суспензии для инъекций — 150 мг 1 раз в 3 мес (12–13 нед). Непосредственно перед применением суспензию для инъекции следует взболтать, чтобы обеспечить введение дозы препарата в виде однородной суспензии. Препарат вводят в/м в ягодичную или дельтовидную мышцу. Суспензия для в/м введения не предназначена для п/к введения.
Первая инъекция. Начальную инъекцию следует проводить в течение первых 5 дней после начала обычного менструального цикла, в течение первых 5 дней после родов, если пациентка не кормит ребенка грудью; если пациентка кормит ребенка грудью — через 6 нед после родов или позже.
Вторая и последующие инъекции. Если интервал между в/м инъекциями составляет более 13 нед, следует исключить возможность беременности перед осуществлением следующей инъекции.
Переход от других методов контрацепции. При переходе от других методов контрацепции инъекцию препарата следует осуществлять таким образом, чтобы обеспечить непрерывную контрацепцию на основе механизма действия обоих методов (например пациентам, которые переходят с пероральных контрацептивов, следует сделать первую инъекцию препарата в течение 7 дней после приема последней таблетки с активным веществом).
Гинекология
В случае комбинированной эстроген/прогестиновой терапии для лечения женщин в постменопаузальный период препарат следует применять в минимальной эффективной дозе и в течение как можно более короткого периода в соответствии с целью лечения и с учетом рисков для здоровья отдельного пациента; следует периодически проводить оценку целесообразности такой терапии.
Рекомендуется проводить периодические обследования, которые по частоте и характеру должны быть подобраны для каждой женщины индивидуально.
Не рекомендуется добавлять прогестин в схему лечения пациенток без интактной матки, за исключением случаев, когда предварительно был диагностирован эндометриоз.
Эндометриоз. Инъекции препарата применяют в/м в дозе 50 мг 1 раз в неделю или в дозе 100 мг 1 раз в 2 нед в течение не менее 6 мес.
Онкология
Рецидивирующий и/или метастатический рак молочной железы. Начальная доза медроксипрогестерона ацетата составляет 500–1000 мг/сут в/м в течение 28 дней. После этого пациента следует перевести на поддерживающий график применения в дозе 500 мг 2 раза в неделю до тех пор, пока наблюдается ответ на лечение.
Рецидивирующий и/или метастатический рак эндометрия или почки. Рекомендуемая начальная доза составляет 400–1000 мг/нед в/м. Если в течение нескольких недель или месяцев отмечено улучшение и заболевания стабилизировалось, поддержание улучшения может быть возможным при применении препарата в более низкой дозе, составляющей 400 мг 1 раз в месяц.
Метастатический рак предстательной железы. Начальная доза препарата составляет 500 мг в/м 2 раза в неделю в течение 3 мес. Поддерживающая доза препарата составляет 500 мг 1 раз в неделю.
Печеночная недостаточность. Не проводилось никаких клинических исследований по оценке влияния заболеваний печени на фармакокинетику медроксипрогестерона ацетата. Однако следует учитывать, что медроксипрогестерона ацетат почти полностью выводится печенью, а стероидные гормоны могут плохо метаболизироваться у пациентов с печеночной недостаточностью тяжелой степени.
Почечная недостаточность. Не проводилось никаких клинических исследований по оценке влияния заболеваний почек на фармакокинетику медроксипрогестерона ацетата. Однако поскольку медроксипрогестерона ацетат почти полностью выделяется печенью, пациентам с почечной недостаточностью нет необходимости в коррекции дозы препарата.
Противопоказания
применение медроксипрогестерона ацетата противопоказано пациентам с такими состояниями:
- установленная или вероятная беременность;
- недиагностированное вагинальное кровотечение;
- тяжелое нарушение функции печени;
- известная гиперчувствительность к медроксипрогестерона ацетату или другим компонентам препарата.
Дополнительные противопоказания при применении с целью контрацепции и для лечения эндометриоза в дозировках по показаниям:
- известное или подозреваемое злокачественное новообразование молочной железы;
- подтвержденная или подозреваемая гормонозависимая злокачественная опухоль половых органов.
Побочные эффекты
очень часто — >10%, часто — ≥1 и <10%, нечасто — >0,1 и <1%, редко — <0,1%, неизвестно (нельзя оценить по доступным данным).
Контрацепция
|Классы систем органов
|Побочные реакции
|Инфекции и инвазии
|Вагинит
|Со стороны иммунной системы
|Реакции гиперчувствительности (например анафилактические и анафилактоидные реакции, ангионевротический отек)
|Со стороны эндокринной системы
|Длительная ановуляция
|Со стороны обмена веществ, метаболизма
|Задержка жидкости, изменение массы тела
|Со стороны психики
|Депрессия, снижение либидо или аноргазмия, бессонница, нервозность
|Со стороны нервной системы
|Судороги, головокружение, головная боль; нечасто — сонливость, мигрень; редко — паралич; неизвестно — синкопе
|Со стороны сосудов
|Тромбоэмболические расстройства, приливы
|Со стороны ЖКТ
|Боль или ощущение дискомфорта в животе, вздутие живота, тошнота; редко — ректальное кровотечение
|Со стороны печени
|Желтуха
|Со стороны кожи и подкожной ткани
|Акне, алопеция, гирсутизм, зуд, сыпь, крапивница; нечасто — хлоазма, дерматит, экхимозы, меланодермия; неизвестно — стрии, склеродермия
|Со стороны опорно-двигательного аппарата и соединительной ткани
|Боль в спине; нечасто — артралгия, спазмы икроножных мышц, боль в конечностях; неизвестно — отек подмышек
|Со стороны репродуктивной системы и молочных желез
|Патологические маточные кровотечения (нерегулярные, интенсивные, незначительные), аменорея, лейкорея, боль в области таза, галакторея, мастодиния, болезненность молочных желез; нечасто — выделения из влагалища, вульвовагинальная сухость, изменение размера молочных желез, диспареуния, кисты яичников, предменструальный синдром, мочеполовые инфекции, гиперплазия матки; редко — узлы молочных желез или кровотечение из сосков; неизвестно — задержка лактации, появление симптомов, как при беременности, потеря фертильности
|Доброкачественные, злокачественныем и неуточненные новообразования (включая кисты и полипы)
|Редко — рак молочной железы
|Со стороны системы крови и лимфатической системы
|Редко — анемия; неизвестно — дискразия крови
|Со стороны дыхательной системы, органов грудной клетки и средостения
|Нечасто — одышка
|Общие нарушения и изменения в месте введения
|Повышенная утомляемость, астения, реакции в месте введения (боль/чувствительность, узлы/опухоль, персистирующая атрофия/вдавливание/втягивание кожи, липодистрофия), повышение температуры тела
|Исследования
|Снижение толерантности к глюкозе, нарушение функции печени, снижение минеральной плотности костной ткани
После выхода лекарственного средства на рынок у пациентов, получавших медроксипрогестерона ацетат в/м в дозе 150 мг, отмечали анафилактические реакции, тромбоэмболические осложнения и единичные случаи развития остеопороза, включая перелом костей вследствие остеопороза.
Гинекология
|Классы систем органов
|Побочные реакции
|Со стороны иммунной системы
|Реакции гиперчувствительности (например анафилактические и анафилактоидные реакции, ангионевротический отек)
|Со стороны эндокринной системы
|Длительная ановуляция
|Со стороны обмена веществ, метаболизма
|Отек/задержка жидкости, изменение массы тела
|Со стороны психики
|Депрессия, бессонница, нервозность
|Со стороны нервной системы
|Головокружение, головная боль; нечасто —сонливость, мигрень; редко — паралич; неизвестно — синкопе
|Со стороны сосудов
|Тромбоэмболические расстройства
|Со стороны ЖКТ
|Тошнота; редко — ректальное кровотечение
|Со стороны печени
|Холестатическая иктеричность/желтуха
|Со стороны кожи и подкожной ткани
|Акне, алопеция, гирсутизм, зуд, сыпь, крапивница; нечасто — хлоазма, дерматит, экхимозы, меланодермия; неизвестно — стрии, склеродермия
|Со стороны репродуктивной системы и молочных желез
|Патологические маточные кровотечения (нерегулярные, интенсивные, незначительные), аменорея, эрозии шейки матки, галакторея, мастодиния, болезненность молочных желез; нечасто — выделения из влагалища, вульвовагинальная сухость, изменение размера молочных желез, диспареуния, кисты яичников, предменструальный синдром, мочеполовые инфекции, гиперплазия матки; редко — узлы молочных желез или кровотечение из сосков; неизвестно — задержка лактации, появление симптомов, как при беременности, потеря фертильности
|Общие нарушения и изменения в месте введения
|Повышенная утомляемость, реакции в месте введения (боль/чувствительность, узлы/опухоль, персистирующая атрофия/вдавливание/втягивание кожи, липодистрофия), повышение температуры тела
|Исследования
|Изменение секрета из шейки матки, снижение толерантности к глюкозе
|Со стороны опорно-двигательного аппарата и соединительной ткани
|Нечасто — боль в конечностях; неизвестно — отек подмышек
|Доброкачественные, злокачественные и неуточненные новообразования (включая кисты и полипы)
|Редко — рак молочной железы
|Со стороны системы крови и лимфатической системы
|Редко — анемия; неизвестно — дискразия крови
|Со стороны дыхательной системы, органов грудной клетки и средостения
|Нечасто — одышка
Онкология
|Классы систем органов
|Побочные реакции
|Со стороны иммунной системы
|Реакции гиперчувствительности (например анафилактические и анафилактоидные реакции, ангионевротический отек)
|Со стороны эндокринной системы
|Эффекты, подобные влиянию кортикостероидов (например кушингоидный синдром), длительная ановуляция
|Со стороны обмена веществ, метаболизма
|Отек/задержка жидкости, изменение массы тела, обострение сахарного диабета
|Со стороны психики
|Спутанность сознания, депрессия, эйфория, изменение либидо, бессонница, нервозность
|Со стороны нервной системы
|Головокружение, головная боль, потеря концентрации, инфаркт головного мозга, эффекты, подобные влиянию адренергических средств (например мелкий тремор рук, повышенное потоотделение, спазмы икроножных мышц ночью); нечасто — сонливость, мигрень; редко — паралич; неизвестно — синкопе
|Со стороны органа зрения
|Нарушение зрения, диабетическая катаракта, тромбоз сосудов сетчатки
|Со стороны сердца
|Инфаркт миокарда, застойная сердечная недостаточность, тахикардия
|Со стороны сосудов
|Тромбоэмболические расстройства, тромбофлебит
|Со стороны дыхательной системы, органов грудной клетки и средостения
|Эмболия легочной артерии
|Со стороны ЖКТ
|Запор, диарея, сухость во рту, тошнота, рвота; редко — ректальное кровотечение
|Со стороны печени
|Желтуха
|Со стороны кожи и подкожной ткани
|Акне, алопеция, гирсутизм, зуд, сыпь, крапивница; нечасто — хлоазма, дерматит, экхимозы, меланодермия; неизвестно — стрии, склеродермия
|Со стороны мочевыделительной системы
|Глюкозурия
|Со стороны репродуктивной системы и молочных желез
|Патологические маточные кровотечения (нерегулярные, интенсивные, незначительные), аменорея, эрозии шейки матки, галакторея, мастодиния; нечасто — выделения из влагалища, вульвовагинальная сухость, изменение размера молочных желез, диспареуния, кисты яичников, предменструальный синдром, мочеполовые инфекции, гиперплазия матки; редко — узлы молочных желез или кровотечение из сосков; неизвестно — задержка лактации, появление симптомов, как при беременности, потеря фертильности
|Общие нарушения и изменения в месте введения
|Повышенная утомляемость, реакции в месте введения (боль/чувствительность, узлы/опухоль, персистирующая атрофия/вдавливание/втягивание кожи, липодистрофия), плохое самочувствие, повышение температуры тела
|Исследования
|Изменения секрета из шейки матки, изменения аппетита, нарушение функции печени, увеличение количества лейкоцитов и тромбоцитов, гиперкальциемия, снижение толерантности к глюкозе, повышение АД
|Со стороны опорно-двигательного аппарата и соединительной ткани
|Нечасто — боль в конечностях; неизвестно — отек подмышек
|Доброкачественные, злокачественные и неуточненные новообразования (включая кисты и полипы)
|Редко — рак молочной железы
|Со стороны системы крови и лимфатической системы
|Редко — анемия; неизвестно — дискразия крови
|Со стороны дыхательной системы, органов грудной клетки и средостения
|Нечасто — одышка
Особые указания
в случае неожиданного кровотечения из влагалища во время терапии медроксипрогестерона ацетатом следует определить причину кровотечения.
Применение медроксипрогестерона ацетата может привести к некоторой задержке жидкости в организме, поэтому применять препарат у пациентов с сопутствующими заболеваниями, которые могут обостриться в результате такой задержки жидкости, следует с осторожностью.
При применении медроксипрогестерона ацетата следует внимательно наблюдать за состоянием пациентов, которые в прошлом получали лечение по поводу клинической депрессии.
Применение медроксипрогестерона ацетата у некоторых пациентов сопровождается снижением толерантности к глюкозе, поэтому в течение применения препарата необходимо внимательно наблюдать за состоянием пациентов с сахарным диабетом.
Изучение влияния медроксипрогестерона ацетата на метаболизм липидов не выявило четкого взаимодействия. В ходе исследований отмечали как повышение, так и снижение уровня общего ХС, ТГ и ЛПНП. Применение препарата Депо-Провера связано со снижением на 15–20% уровня ЛПВП в плазме крови, что может защитить женщину от кардиоваскулярных нарушений. Клинические последствия этого наблюдения неизвестны. До применения препарата необходимо рассмотреть возможность повышенного риска возникновения ИБС.
Врачам необходимо тщательно обдумать решение о применении Депо-Провера у пациентов, у которых недавно возникла трофобластическая болезнь, пока уровень хорионического гонадотропина человека не нормализовался.
Применение препарата Депо-Провера может влиять на результаты некоторых лабораторных тестов, включая тест толерантности к глюкозе, тест с метирапоном, функциональные печеночные тесты (могут быть повышены), тесты функции щитовидной железы (уровень связывания йода протеинами может быть повышенным и уровень поглощения тироксина Т3 может снижаться). Показатели коагулограммы для протромбина (фактор II) и факторы VII, VIII, IX и X могут повышаться.
При направлении образцов эндометрия или эндоцервикальной ткани на исследование следует предупредить лаборанта о том, что пациент применял медроксипрогестерона ацетат.
Врачу/лаборанту необходимо сообщить, что применение медроксипрогестерона ацетата может привести к снижению уровня следующих эндокринных биомаркеров:
- стероидов в плазме крови/моче (например кортизола, эстрогена, прегнанедиола, прогестерона, тестостерона);
- гонадотропных гормонов в плазме крови/моче (например ЛГ и ФСГ);
- глобулина, связывающего половые гормоны.
При внезапной частичной или полной потере зрения или внезапном появлении проптоза, диплопии или мигрени не следует применять препарат повторно до проведения осмотра пациента. Если при осмотре будут выявлены поражения сосудов сетчатки глаза или отек диска зрительного нерва, применение препарата следует прекратить.
Хотя не установлено, что применение медроксипрогестерона ацетата вызывает развитие тромботических или тромбоэмболических осложнений, не рекомендуется применять препарат у пациентов с венозной тромбоэмболией в анамнезе. Следует прекратить прием медроксипрогестерона ацетата в случае развития венозной тромбоэмболии во время его применения.
Контрацепция/эндометриоз
Потеря минеральной плотности костной ткани
Применение инъекций медроксипрогестерона ацетата снижает уровень эстрогенов в плазме крови у женщин в период пременопаузы, что связано со значительной потерей минеральной плотности костной ткани вследствие приспособления метаболизма этой ткани к сниженному уровню эстрогенов. Потеря минеральной плотности костной ткани приобретает особое значение в подростковом и раннем взрослом возрасте — в критический период роста костей. Потеря костной ткани усугубляется при увеличении продолжительности приема препарата и может быть не полностью обратимой. Неизвестно, приведет ли применение медроксипрогестерона ацетата у женщин более молодого возраста к уменьшению пика костной массы и повышению риска развития переломов костей вследствие остеопороза в зрелом возрасте. Как у взрослых женщин, так и у девочек-подростков снижение минеральной плотности костной ткани частично восстанавливается после отмены инъекций медроксипрогестерона ацетата и усиления выработки эстрогена яичниками.
Изменение минеральной плотности костной ткани у взрослых женщин после 6 мес лечения эндометриоза
В ходе 2 клинических исследований с участием 573 взрослых женщин с эндометриозом сравнивали влияние на минеральную плотность костной ткани 6-месячного применения медроксипрогестерона ацетата п/к с влиянием 6-месячного применения лейпролида. После окончания лечения пациентов далее наблюдали в течение следующих 12 мес.
Доля пациентов со сниженной минеральной плотностью костной ткани на уровне 5% или выше была статистически значимо больше в группе применения лейпролида по сравнению с группой применения медроксипрогестерона ацетата п/к в каждый временной отрезок.
Доля пациентов со сниженной минеральной плотностью костной ткани на уровне 5% или выше от исходного уровня после 6-месячного применения медроксипрогестерона ацетата п/к или лейпролида и через 6 мес после прекращения лечения (исследования 268 и 270, объединенные)
|Минеральная плотность костной ткани
|Медроксипрогестерона ацетат п/к, n/N* (%)
|Лейпролид,
n/N* (%)
|p-значение**
|Окончания лечения (6 мес терапии)
|Позвоночник
|12/208 (5,8)
|85/229 (37,1)
|<0,001
|Бедро в целом
|1/207 (0,5)
|25/227 (11,0)
|<0,001
|Визит через 12 мес (6 мес без лечения)
|Позвоночник
|8/166 (4,8)
|32/178 (18,0)
|<0,001
|Бедро в целом
|3/166 (1,8)
|25/178 (14,0)
|<0,001
*n — количество пациентов со сниженной минеральной плотностью костной ткани на уровне ≥5%; N — общее количество пациентов.
**χ2.
В Великобритании проведено ретроспективное когортное исследование для оценки влияния инъекций медроксипрогестерона ацетата на частоту возникновения переломов костей у 312 395 женщин, получавших данный препарат или другие препараты с целью контрацепции. Частоту переломов сравнивали у женщин, применявших медроксипрогестерона ацетат, и женщин, которые использовали другие контрацептивы (без показаний к применению ими медроксипрогестерона ацетата). Соотношение рисков возникновения любого перелома в ходе периода последующего наблюдения (в среднем 5,5 года) составило 1,41 (95% доверительный интервал 1,35–1,47). Среди подгруппы, для которой были получены данные за периоды до и после первого зарегистрированного применения контрацептивов (N=166 367), сравнение проводили для срока последующего наблюдения, а также для 6-месячного периода перед первым зарегистрированным использованием контрацептивов. При проведении сравнения между женщинами, которые применяли медроксипрогестерона ацетат, и женщинами, которые его не применяли, соотношение рисков возникновения любого перелома до лечения (соотношение рисков возникновения 1,28; 95% доверительный интервал 1,07–1,53) было сопоставимым с соотношением рисков возникновения переломов после лечения (соотношение рисков 1,37; 95% доверительный интервал 1,29–1,45). Общие результаты свидетельствуют в пользу того, что высокая частота возникновения переломов, которую отмечали в рамках этого исследования среди женщин, применявших медроксипрогестерона ацетат, является преимущественно результатом действия других факторов, а не следствием введения медроксипрогестерона ацетата. Инъекции медроксипрогестерона ацетата следует применять как долговременный (например более 2 лет) метод контроля рождаемости или лечения эндометрия только тогда, когда другие методы контроля рождаемости или лечения эндометрия не приемлемы. Если требуется применение медроксипрогестерона ацетата в течение длительного времени, необходимо оценить минеральную плотность костной ткани у пациентки. При интерпретации результатов исследования минеральной плотности костной ткани у девочек-подростков следует учитывать возраст пациента и степень зрелости скелета.
По результатам анализа соотношения риск/польза применения инъекций медроксипрогестерона ацетата следует рассмотреть возможность использования других методов контроля рождаемости или лечения эндометрия у женщин, которые имеют следующие факторы риска развития остеопороза:
- хроническое употребление алкоголя и/или курение;
- хроническое применение лекарственных средств, которые могут уменьшать костную массу, таких как противосудорожные препараты или ГКС;
- низкий индекс массы тела или пищевые расстройства, например нервная анорексия или булимия;
- заболевание, связанное с нарушением метаболизма костной ткани;
- многочисленные случаи остеопороза в семейном анамнезе.
Всем пациентам рекомендуется употреблять кальций и витамин D в достаточном количестве.
Контрацепция
У большинства женщин, которые применяют суспензию медроксипрогестерона ацетата для инъекций, регистрируют нарушение характера менструального кровотечения (например нерегулярные или непрогнозируемые кровотечения/кровянистые выделения, редко — интенсивные или продолжительные кровотечения). При продолжении применения суспензии медроксипрогестерона ацетата для инъекций у все меньшего числа женщин отмечают нерегулярные кровотечения и у все большего — аменорею.
В рамках долговременного наблюдения по типу случай-контроль при применении суспензии медроксипрогестерона ацетата для инъекций отмечали незначительное повышение или отсутствие повышения общего риска развития рака молочной железы и отсутствие повышения общего риска развития рака яичника, печени или шейки матки, а также длительный защитный эффект — снижение риска развития рака эндометрия.
Суспензия медроксипрогестерона ацетата для инъекций имеет длительный контрацептивный эффект. Медиана периода контрацепции после последней инъекции препарата для тех, кто забеременел, составляет 10 мес с диапазоном 4–31 мес и не зависит от длительности применения.
Во время лечения медроксипрогестерона ацетатом у женщин появляется склонность к увеличению массы тела.
В случае развития желтухи следует рассмотреть возможность не применять повторно данное лекарственное средство.
Пациентов необходимо проинформировать о том, что суспензия медроксипрогестерона ацетата не защищает от ВИЧ-инфекции (СПИДа) или других заболеваний, передающихся половым путем.
Рак молочной железы
Сообщалось, что применение комбинированных пероральных эстрогенов/прогестинов у женщин в период постменопаузы повышает риск развития рака молочной железы. Результаты рандомизированного плацебо-контролируемого исследования, исследования «Инициатива в отношении здоровья женщин» и эпидемиологических исследований (см. Фармакодинамика) продемонстрировали наличие повышенного риска развития рака молочной железы у женщин, принимающих комбинации эстрогена/прогестина как гормональную терапию в течение нескольких лет. В ходе клинического исследования «Инициатива в отношении здоровья женщин» по применению конъюгированных лошадиных эстрогенов с медроксипрогестерона ацетатом и обсервационных исследований этот чрезмерный риск повышался с увеличением длительности применения препаратов (см. ПРИМЕНЕНИЕ). Кроме этого, сообщалось, что применение эстрогена в комбинации с прогестином приводило к увеличению количества отклонений от нормы результатов маммографии, что требовало проведения дальнейшего оценивания.
Во время нескольких эпидемиологических исследований у женщин, получавших инъекции депо-прогестагенов, не отмечено повышения общего риска развития рака молочной железы по сравнению с пациентками, которые их не получали. Однако у женщин, которые в настоящее время получали инъекции депо-прогестагенов или получали их лишь несколько лет назад, регистрировали повышение относительного риска (например 2,0 в рамках одного исследования). Основываясь на этих данных, невозможно сделать вывод, является ли повышение частоты диагностирования рака молочной железы у женщин, которые в настоящее время получают такое лечение, следствием более внимательного наблюдения таких лиц, биологического эффекта инъекционных прогестагенов или комбинации этих факторов.
Сердечно-сосудистые расстройства
Эстрогены в комбинации с прогестинами или без них не следует применять для профилактики сердечно-сосудистых заболеваний. В рамках нескольких рандомизированных проспективных исследований долговременных эффектов (см. ПРИМЕНЕНИЕ) комбинированных схем лечения эстрогеном/прогестином у женщин в период постменопаузы сообщалось о повышении риска развития сердечно-сосудистых событий, таких как инфаркт миокарда, ИБС, инсульт и венозная тромбоэмболия.
Заболевание коронарных артерий. Рандомизированные контролируемые исследования не свидетельствуют о пользе непрерывного комбинированного применения конъюгированного эстрогена и медроксипрогестерона ацетата для сердечно-сосудистой системы. Два больших клинических исследования «Инициатива в отношении здоровья женщин» по изучению конъюгированных лошадиных эстрогенов и медроксипрогестерона ацетата и исследования влияния заместительной терапии эстрогеном/прогестином на сердце (см. Фармакодинамика) продемонстрировали возможность повышения риска развития сердечно-сосудистых заболеваний в первый год лечения и отсутствие общих преимуществ этой терапии.
В рамках исследования «Инициатива в отношении здоровья женщин» по изучению конъюгированных лошадиных эстрогенов и медроксипрогестерона ацетата у женщин, получавших конъюгированные лошадиные эстрогены/медроксипрогестерона ацетат, отмечали повышение риска развития осложнений ИБС (которые определяли как нелетальный инфаркт миокарда и смерть, связанная с ИБС) по сравнению с пациентками, которые получали плацебо (37 по сравнению с 30 на 10 000 пациенто-лет). Повышенный риск развития венозной тромбоэмболии возникал в 1-й год и сохранялся в течение всего периода наблюдения (см. ПРИМЕНЕНИЕ).
Инсульт. В ходе клинического исследования «Инициатива в отношении здоровья женщин» по изучению конъюгированных лошадиных эстрогенов и медроксипрогестерона ацетата у женщин, получавших конъюгированные лошадиные эстрогены/медроксипрогестерона ацетат, отмечено повышение риска развития инсульта по сравнению с таковым у пациенток, получавших плацебо (29 по сравнению с 21 на 10 000 пациенто-лет). Повышенный риск возникал в 1-й год и сохранялся в течение всего периода наблюдения (см. ПРИМЕНЕНИЕ).
Венозная тромбоэмболия/эмболия легочной артерии. Гормональная терапия связана с высоким относительным риском развития венозной тромбоэмболии, то есть тромбоза глубоких вен или эмболии легочной артерии. В ходе клинического исследования «Инициатива в отношении здоровья женщин» по изучению конъюгированных лошадиных эстрогенов и медроксипрогестерона ацетата у женщин, получавших конъюгированные лошадиные эстрогены/медроксипрогестерона ацетат, отмечена в 2 раза большая частота развития венозной тромбоэмболии, включая тромбоз глубоких вен и эмболию легочной артерии, по сравнению с женщинами, которые получали плацебо. Повышенный риск возникал в первый год и сохранялся в течение всего периода наблюдения (см. ОСОБЫЕ УКАЗАНИЯ).
Деменция
Исследования памяти в рамках «Инициативы в отношении здоровья женщин» (см. Фармакодинамика), которое было дополнительным исследованием «Инициативы в отношении здоровья женщин» по изучению конъюгированных лошадиных эстрогенов и медроксипрогестерона ацетата, продемонстрировало повышение риска возможного развития деменции у женщин в возрасте старше 65 лет в период постменопаузы. Кроме того, применение конъюгированных лошадиных эстрогенов/медроксипрогестерона ацетата не предотвратило развития когнитивных нарушений легкой степени у этих женщин. Не рекомендуется применять гормональную терапию для профилактики деменции или когнитивных нарушений легкой степени у пациентов в возрасте старше 65 лет.
Рак яичника.
В ходе некоторых эпидемиологических исследований текущее применение только эстрогенов или эстрогенов в сочетании с прогестинами у женщин в период постменопаузы в течение 5 лет или более было связано с повышенным риском развития рака яичника. Применение только эстрогенов или эстрогенов в сочетании с прогестинами в прошлом не сопровождалось повышением риска развития рака яичника. Другие исследования не продемонстрировали значимой связи между этими факторами. В рамках исследования «Инициатива в отношении здоровья женщин» по изучению конъюгированных лошадиных эстрогенов и медроксипрогестерона ацетата сообщалось, что эстроген в комбинации с прогестином повышал риск развития рака яичника, но этот риск не был статистически значимым. В ходе одного исследования пациентки, которые получали заместительную гормональную терапию, имели повышенный риск развития рака яичника, приводящего к летальному исходу.
Рекомендации по сбору анамнеза и медицинского осмотра
Перед началом любой гормональной терапии следует собрать полный медицинский и семейный анамнез. Во время медицинского осмотра в рамках подготовки к лечению и периодических медицинских осмотров необходимо уделять особое внимание измерению АД, обследованию молочных желез, брюшной полости и органов малого таза (с цитологическим исследованием шейки матки).
После приема однократной или многократных доз медроксипрогестерона ацетата в виде инъекций может развиваться длительная ановуляция с аменореей и/или нерегулярными менструациями.
Онкология
Медроксипрогестерона ацетат может вызывать развитие кушингоидных симптомов.
У некоторых пациентов, которые применяют медроксипрогестерона ацетат, возможно угнетение функции надпочечников. Медроксипрогестерона ацетат может снижать уровень АКТГ и гидрокортизона в крови.
Врача/персонал лаборатории необходимо проинформировать о том, что, кроме эндокринных биомаркеров, перечень которых указан в разделе ОСОБЫЕ УКАЗАНИЯ, применение медроксипрогестерона ацетата по онкологическим показаниям может также вызывать развитие частичной недостаточности надпочечников (снижение реакции гипофизарно-надпочечниковой системы) во время проведения пробы с метирапоном. Таким образом, оценку способности коры надпочечников реагировать на АКТГ следует провести до применения метирапона.
После приема однократной или многократных доз медроксипрогестерона ацетата в виде инъекций может развиваться длительная ановуляция с аменореей и/или нерегулярными менструациями.
Снижение минеральной плотности костной ткани
Исследований влияния на минеральную плотность костной ткани пероральных форм медроксипрогестерона ацетата или парентеральных форм медроксипрогестерона ацетата в высоких дозах (например при применении по онкологическим показаниям) не проводили. Оценка минеральной плотности костной ткани может быть уместной у некоторых пациентов, принимающих медроксипрогестерона ацетат на протяжении длительного времени (см. Снижение минеральной плотности костной ткани).
Применение в период беременности и кормления грудью. Медроксипрогестерона ацетат противопоказан беременным.
Некоторые сообщения позволяют предположить при определенных условиях наличие связи между экспозицией прогестагенов в матке в I триместр беременности и патологией половых органов у плода. Дети, рожденные в результате незапланированной беременности, наступившей через 1–2 мес после инъекции медроксипрогестерона ацетата, могут иметь повышенный риск рождения с малой массой тела, что, в свою очередь, связано с повышенным риском летального исхода в неонатальный период. Такой риск является низким, поскольку беременность при применении медроксипрогестерона ацетата наступает нечасто. Полная информация о других лекарственных формах медроксипрогестерона ацетата отсутствует.
Если пациентка забеременела во время применения этого лекарственного средства, ее следует проинформировать о существовании возможной угрозы для плода.
Применение в период кормления грудью. Медроксипрогестерона ацетат и его метаболиты проникают в грудное молоко. Доводы в пользу того, что это может представлять любую угрозу для младенца, отсутствуют.
Дети. Препарат Депо-Провера не показан к применению до наступления менструального периода. Доступны данные исследований у девочек-подростков (12–18 лет) (см. ФАРМАКОЛОГИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА. Клинические исследования. Изменения минеральной плотности костной ткани у девочек-подростков (в возрасте 12–18 лет)). Если это не касается потери минеральной плотности костной ткани, безопасность и эффективность препарата Депо-Провера у девочек-подростков после наступления менструального периода ожидаются такими же, как и у взрослых женщин.
Способность влиять на скорость реакции при управлении транспортными средствами и работе с другими механизмами. Системного изучения влияния медроксипрогестерона ацетата на способность управлять транспортными средствами или работать с другими автоматизированными системами не проводилось.
Взаимодействия
аминоглютетимид при одновременном применении с медроксипрогестерона ацетатом в высоких дозах внутрь может значительно снижать концентрацию медроксипрогестерона ацетата в плазме крови. Пациентов, принимающих медроксипрогестерона ацетат в высоких дозах перорально, следует предупредить о возможности снижения его эффективности при одновременном применении аминоглютетимидом.
О случаях взаимодействия с другими лекарственными средствами сообщалось редко (включая пероральные антикоагулянты), но причины такого взаимодействия не определены. Следует принять во внимание возможность взаимодействия у пациентов, для лечения которых одновременно применяют другие лекарственные средства.
Передозировка
нет необходимости в корректирующих действиях, кроме отмены терапии препаратом.
Условия хранения
при температуре не выше 25 °С. Не замораживать.