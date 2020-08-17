в случае неожиданного кровотечения из влагалища во время терапии медроксипрогестерона ацетатом следует определить причину кровотечения.

Применение медроксипрогестерона ацетата может привести к некоторой задержке жидкости в организме, поэтому применять препарат у пациентов с сопутствующими заболеваниями, которые могут обостриться в результате такой задержки жидкости, следует с осторожностью.

При применении медроксипрогестерона ацетата следует внимательно наблюдать за состоянием пациентов, которые в прошлом получали лечение по поводу клинической депрессии.

Применение медроксипрогестерона ацетата у некоторых пациентов сопровождается снижением толерантности к глюкозе, поэтому в течение применения препарата необходимо внимательно наблюдать за состоянием пациентов с сахарным диабетом.

Изучение влияния медроксипрогестерона ацетата на метаболизм липидов не выявило четкого взаимодействия. В ходе исследований отмечали как повышение, так и снижение уровня общего ХС, ТГ и ЛПНП. Применение препарата Депо-Провера связано со снижением на 15–20% уровня ЛПВП в плазме крови, что может защитить женщину от кардиоваскулярных нарушений. Клинические последствия этого наблюдения неизвестны. До применения препарата необходимо рассмотреть возможность повышенного риска возникновения ИБС.

Врачам необходимо тщательно обдумать решение о применении Депо-Провера у пациентов, у которых недавно возникла трофобластическая болезнь, пока уровень хорионического гонадотропина человека не нормализовался.

Применение препарата Депо-Провера может влиять на результаты некоторых лабораторных тестов, включая тест толерантности к глюкозе, тест с метирапоном, функциональные печеночные тесты (могут быть повышены), тесты функции щитовидной железы (уровень связывания йода протеинами может быть повышенным и уровень поглощения тироксина Т 3 может снижаться). Показатели коагулограммы для протромбина (фактор II) и факторы VII, VIII, IX и X могут повышаться.

При направлении образцов эндометрия или эндоцервикальной ткани на исследование следует предупредить лаборанта о том, что пациент применял медроксипрогестерона ацетат.

Врачу/лаборанту необходимо сообщить, что применение медроксипрогестерона ацетата может привести к снижению уровня следующих эндокринных биомаркеров:

- стероидов в плазме крови/моче (например кортизола, эстрогена, прегнанедиола, прогестерона, тестостерона);

- гонадотропных гормонов в плазме крови/моче (например ЛГ и ФСГ);

- глобулина, связывающего половые гормоны.

При внезапной частичной или полной потере зрения или внезапном появлении проптоза, диплопии или мигрени не следует применять препарат повторно до проведения осмотра пациента. Если при осмотре будут выявлены поражения сосудов сетчатки глаза или отек диска зрительного нерва, применение препарата следует прекратить.

Хотя не установлено, что применение медроксипрогестерона ацетата вызывает развитие тромботических или тромбоэмболических осложнений, не рекомендуется применять препарат у пациентов с венозной тромбоэмболией в анамнезе. Следует прекратить прием медроксипрогестерона ацетата в случае развития венозной тромбоэмболии во время его применения.

Контрацепция/эндометриоз

Потеря минеральной плотности костной ткани

Применение инъекций медроксипрогестерона ацетата снижает уровень эстрогенов в плазме крови у женщин в период пременопаузы, что связано со значительной потерей минеральной плотности костной ткани вследствие приспособления метаболизма этой ткани к сниженному уровню эстрогенов. Потеря минеральной плотности костной ткани приобретает особое значение в подростковом и раннем взрослом возрасте — в критический период роста костей. Потеря костной ткани усугубляется при увеличении продолжительности приема препарата и может быть не полностью обратимой. Неизвестно, приведет ли применение медроксипрогестерона ацетата у женщин более молодого возраста к уменьшению пика костной массы и повышению риска развития переломов костей вследствие остеопороза в зрелом возрасте. Как у взрослых женщин, так и у девочек-подростков снижение минеральной плотности костной ткани частично восстанавливается после отмены инъекций медроксипрогестерона ацетата и усиления выработки эстрогена яичниками.

Изменение минеральной плотности костной ткани у взрослых женщин после 6 мес лечения эндометриоза

В ходе 2 клинических исследований с участием 573 взрослых женщин с эндометриозом сравнивали влияние на минеральную плотность костной ткани 6-месячного применения медроксипрогестерона ацетата п/к с влиянием 6-месячного применения лейпролида. После окончания лечения пациентов далее наблюдали в течение следующих 12 мес.

Доля пациентов со сниженной минеральной плотностью костной ткани на уровне 5% или выше была статистически значимо больше в группе применения лейпролида по сравнению с группой применения медроксипрогестерона ацетата п/к в каждый временной отрезок.

Доля пациентов со сниженной минеральной плотностью костной ткани на уровне 5% или выше от исходного уровня после 6-месячного применения медроксипрогестерона ацетата п/к или лейпролида и через 6 мес после прекращения лечения (исследования 268 и 270, объединенные)



Минеральная плотность костной ткани Медроксипрогестерона ацетат п/к, n/N* (%) Лейпролид,

n/N* (%) p-значение** Окончания лечения (6 мес терапии) Позвоночник 12/208 (5,8) 85/229 (37,1) <0,001 Бедро в целом 1/207 (0,5) 25/227 (11,0) <0,001 Визит через 12 мес (6 мес без лечения) Позвоночник 8/166 (4,8) 32/178 (18,0) <0,001 Бедро в целом 3/166 (1,8) 25/178 (14,0) <0,001