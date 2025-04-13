Депо-Провера® (Depo-Provera)
Харьков (адрес не указан)
Доступно в 112 аптеках в Харьков
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 40
0.8 км
Депо-Провера® суспензия для инъекций 150 мг флакон 1 мл №1
Pfizer Inc.
290,90 грн
Депо-Провера® суспензия для инъекций 150 мг/мл флакон 3.3 мл №1
Pfizer Inc.
580,70 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 10
0.9 км
Депо-Провера® суспензия для инъекций 150 мг флакон 1 мл №1
Pfizer Inc.
290,90 грн
Депо-Провера® суспензия для инъекций 150 мг/мл флакон 3.3 мл №1
Pfizer Inc.
580,70 грн
Первая аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 20
1.0 км
Депо-Провера® суспензия для инъекций 150 мг флакон 1 мл №1
Pfizer Inc.
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 1
1.1 км
Депо-Провера® суспензия для инъекций 150 мг флакон 1 мл №1
Pfizer Inc.
290,90 грн
Депо-Провера® суспензия для инъекций 150 мг/мл флакон 3.3 мл №1
Pfizer Inc.
580,70 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Харьков, пл. Защитников Украины, 7/8
1.1 км
Депо-Провера® суспензия для инъекций 150 мг флакон 1 мл №1
Pfizer Inc.
290,90 грн
Депо-Провера® суспензия для инъекций 150 мг/мл флакон 3.3 мл №1
Pfizer Inc.
580,70 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 67
1.3 км
Депо-Провера® суспензия для инъекций 150 мг флакон 1 мл №1
Pfizer Inc.
Депо-Провера® суспензия для инъекций 150 мг/мл флакон 3.3 мл №1
Pfizer Inc.
580,70 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 67/69
1.3 км
Депо-Провера® суспензия для инъекций 150 мг флакон 1 мл №1
Pfizer Inc.
290,90 грн
Депо-Провера® суспензия для инъекций 150 мг/мл флакон 3.3 мл №1
Pfizer Inc.
580,70 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 05:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 74
1.3 км
Депо-Провера® суспензия для инъекций 150 мг флакон 1 мл №1
Pfizer Inc.
Депо-Провера® суспензия для инъекций 150 мг/мл флакон 3.3 мл №1
Pfizer Inc.
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 09:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 82
1.4 км
Депо-Провера® суспензия для инъекций 150 мг/мл флакон 3.3 мл №1
Pfizer Inc.
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 82
1.5 км
Депо-Провера® суспензия для инъекций 150 мг/мл флакон 3.3 мл №1
Pfizer Inc.
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Аэрокосмический, 26
1.5 км
Депо-Провера® суспензия для инъекций 150 мг флакон 1 мл №1
Pfizer Inc.
290,90 грн
Депо-Провера® суспензия для инъекций 150 мг/мл флакон 3.3 мл №1
Pfizer Inc.
580,70 грн
Аптека низкие цены №1
Закрыто
Открывается в 07:00
Харьков, ул. Сумская, 41/2
1.8 км
Депо-Провера® суспензия для инъекций 150 мг флакон 1 мл №1
Pfizer Inc.
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 07:00
Харьков, ул. Рождественская, 29-Б
1.8 км
Депо-Провера® суспензия для инъекций 150 мг флакон 1 мл №1
Pfizer Inc.
Депо-Провера® суспензия для инъекций 150 мг/мл флакон 3.3 мл №1
Pfizer Inc.
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Харьков, ул. Рождественская, 29-Б
1.9 км
Депо-Провера® суспензия для инъекций 150 мг флакон 1 мл №1
Pfizer Inc.
290,90 грн
Депо-Провера® суспензия для инъекций 150 мг/мл флакон 3.3 мл №1
Pfizer Inc.
580,70 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 07:30
Харьков, пер. Пискуновский, 4-А
1.9 км
Депо-Провера® суспензия для инъекций 150 мг флакон 1 мл №1
Pfizer Inc.
290,90 грн
Депо-Провера® суспензия для инъекций 150 мг/мл флакон 3.3 мл №1
Pfizer Inc.
580,70 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Свободы, 8
2.0 км
Депо-Провера® суспензия для инъекций 150 мг флакон 1 мл №1
Pfizer Inc.
Депо-Провера® суспензия для инъекций 150 мг/мл флакон 3.3 мл №1
Pfizer Inc.
Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сумская, 71
2.2 км
Депо-Провера® суспензия для инъекций 150 мг флакон 1 мл №1
Pfizer Inc.
290,90 грн
Депо-Провера® суспензия для инъекций 150 мг/мл флакон 3.3 мл №1
Pfizer Inc.
580,70 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Аэрокосмический, 82
2.2 км
Депо-Провера® суспензия для инъекций 150 мг флакон 1 мл №1
Pfizer Inc.
290,90 грн
Депо-Провера® суспензия для инъекций 150 мг/мл флакон 3.3 мл №1
Pfizer Inc.
580,70 грн
Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, перек. Культуры / Данилевского, 7/6
2.3 км
Депо-Провера® суспензия для инъекций 150 мг флакон 1 мл №1
Pfizer Inc.
290,90 грн
Депо-Провера® суспензия для инъекций 150 мг/мл флакон 3.3 мл №1
Pfizer Inc.
580,70 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Данилевского, 18
2.5 км
Депо-Провера® суспензия для инъекций 150 мг/мл флакон 3.3 мл №1
Pfizer Inc.