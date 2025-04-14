Депо-Провера® (Depo-Provera)
Одесса (адрес не указан)
Доступно в 112 аптеках в Одесса
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Нестеренко Виталия, 5-Г
0.6 км
Депо-Провера® суспензия для инъекций 150 мг флакон 1 мл №1
Pfizer Inc.
Аптека акс социальная
Закрыто
Открывается в 07:30
Одесса, ул. Неждановой, 32
1.2 км
Депо-Провера® суспензия для инъекций 150 мг/мл флакон 3.3 мл №1
Pfizer Inc.
Аптека низких цен
Одесса, ул. Праведников мира, 23
1.5 км
Депо-Провера® суспензия для инъекций 150 мг флакон 1 мл №1
Pfizer Inc.
290,90 грн
Депо-Провера® суспензия для инъекций 150 мг/мл флакон 3.3 мл №1
Pfizer Inc.
580,70 грн
Подорожник
Одесса, ул. Садиковская, 25
2.7 км
Депо-Провера® суспензия для инъекций 150 мг флакон 1 мл №1
Pfizer Inc.
290,90 грн
Депо-Провера® суспензия для инъекций 150 мг/мл флакон 3.3 мл №1
Pfizer Inc.
580,70 грн
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Пастера, 14
2.8 км
Депо-Провера® суспензия для инъекций 150 мг флакон 1 мл №1
Pfizer Inc.
Депо-Провера® суспензия для инъекций 150 мг/мл флакон 3.3 мл №1
Pfizer Inc.
Аптека нежных цен
Одесса, ул. Муратовой Киры, 21
2.9 км
Депо-Провера® суспензия для инъекций 150 мг флакон 1 мл №1
Pfizer Inc.
290,90 грн
Депо-Провера® суспензия для инъекций 150 мг/мл флакон 3.3 мл №1
Pfizer Inc.
580,70 грн
Аптека низких цен
Одесса, перек. Садовая / Торговая, 2/21
2.9 км
Депо-Провера® суспензия для инъекций 150 мг флакон 1 мл №1
Pfizer Inc.
283,21
Экономия при брони: -10,24 грн
Депо-Провера® суспензия для инъекций 150 мг/мл флакон 3.3 мл №1
Pfizer Inc.
580,70 грн
Подорожник
Одесса, перек. Садовая / Торговая, 2/21
2.9 км
Депо-Провера® суспензия для инъекций 150 мг флакон 1 мл №1
Pfizer Inc.
290,90 грн
Депо-Провера® суспензия для инъекций 150 мг/мл флакон 3.3 мл №1
Pfizer Inc.
580,70 грн
Аптека низких цен
Одесса, ул. Степовая, 28
3.1 км
Депо-Провера® суспензия для инъекций 150 мг флакон 1 мл №1
Pfizer Inc.
300,26
Экономия при брони: -10,63 грн
Депо-Провера® суспензия для инъекций 150 мг/мл флакон 3.3 мл №1
Pfizer Inc.
580,70 грн
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Черноморского Казачества, 5
3.1 км
Депо-Провера® суспензия для инъекций 150 мг флакон 1 мл №1
Pfizer Inc.
Аптека низких цен
Одесса, ул. Мясоедовская, 25
3.3 км
Депо-Провера® суспензия для инъекций 150 мг флакон 1 мл №1
Pfizer Inc.
290,90 грн
Депо-Провера® суспензия для инъекций 150 мг/мл флакон 3.3 мл №1
Pfizer Inc.
626,38
Экономия при брони: -46,71 грн
Аптека низких цен
Одесса, ул. Тираспольская (Приморский), 1
3.3 км
Депо-Провера® суспензия для инъекций 150 мг флакон 1 мл №1
Pfizer Inc.
290,90 грн
Депо-Провера® суспензия для инъекций 150 мг/мл флакон 3.3 мл №1
Pfizer Inc.
580,70 грн
Аптека низких цен
Одесса, ул. Болгарская, 40
3.4 км
Депо-Провера® суспензия для инъекций 150 мг флакон 1 мл №1
Pfizer Inc.
290,90 грн
Депо-Провера® суспензия для инъекций 150 мг/мл флакон 3.3 мл №1
Pfizer Inc.
580,70 грн
Аптека шар@
Одесса, ул. Преображенская, 62
3.5 км
Депо-Провера® суспензия для инъекций 150 мг флакон 1 мл №1
Pfizer Inc.
290,90 грн
Депо-Провера® суспензия для инъекций 150 мг/мл флакон 3.3 мл №1
Pfizer Inc.
580,70 грн
Подорожник
Одесса, ул. Греческая, 45
3.5 км
Депо-Провера® суспензия для инъекций 150 мг флакон 1 мл №1
Pfizer Inc.
268,90
Экономия при брони: -10,30 грн
Депо-Провера® суспензия для инъекций 150 мг/мл флакон 3.3 мл №1
Pfizer Inc.
580,70 грн
Аптека оптовых цен
Одесса, ул. Преображенская, 68
3.5 км
Депо-Провера® суспензия для инъекций 150 мг/мл флакон 3.3 мл №1
Pfizer Inc.
Аптека шар@
Одесса, ул. Преображенская, 65
3.5 км
Депо-Провера® суспензия для инъекций 150 мг флакон 1 мл №1
Pfizer Inc.
300,38
Экономия при брони: -11,28 грн
Депо-Провера® суспензия для инъекций 150 мг/мл флакон 3.3 мл №1
Pfizer Inc.
580,70 грн
Подорожник
Одесса, ул. Преображенская, 82
3.6 км
Депо-Провера® суспензия для инъекций 150 мг флакон 1 мл №1
Pfizer Inc.
290,90 грн
Депо-Провера® суспензия для инъекций 150 мг/мл флакон 3.3 мл №1
Pfizer Inc.
580,70 грн
Аптека оптовых цен
Одесса, ул. Большая Арнаутская, 99
3.6 км
Депо-Провера® суспензия для инъекций 150 мг/мл флакон 3.3 мл №1
Pfizer Inc.
Аптека копейка
Одесса, пл. Греческая, 3/4
3.6 км
Депо-Провера® суспензия для инъекций 150 мг/мл флакон 3.3 мл №1
Pfizer Inc.
658,55
Экономия при брони: -55,13 грн