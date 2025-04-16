Депо-Провера® (Depo-Provera)
Николаев (адрес не указан)
Доступно в 65 аптеках в Николаев
Аптека копейка
Николаев, пер. Корабелов, 2
2.7 км
Депо-Провера® суспензия для инъекций 150 мг флакон 1 мл №1
Pfizer Inc.
266,26
Экономия при брони: -8,66 грн
Депо-Провера® суспензия для инъекций 150 мг/мл флакон 3.3 мл №1
Pfizer Inc.
578,00 грн
Подорожник
Николаев, ул. Логинова Евгения, 13
2.9 км
Депо-Провера® суспензия для инъекций 150 мг флакон 1 мл №1
Pfizer Inc.
289,50 грн
Депо-Провера® суспензия для инъекций 150 мг/мл флакон 3.3 мл №1
Pfizer Inc.
578,00 грн
Аптека низких цен
Николаев, ул. Логинова Евгения, 38
2.9 км
Депо-Провера® суспензия для инъекций 150 мг флакон 1 мл №1
Pfizer Inc.
289,50 грн
Депо-Провера® суспензия для инъекций 150 мг/мл флакон 3.3 мл №1
Pfizer Inc.
578,00 грн
Подорожник
Николаев, ул. Курортная, 1/3
3.4 км
Депо-Провера® суспензия для инъекций 150 мг флакон 1 мл №1
Pfizer Inc.
289,50 грн
Депо-Провера® суспензия для инъекций 150 мг/мл флакон 3.3 мл №1
Pfizer Inc.
578,00 грн
Аптека низких цен
Николаев, ул. Озерная, 13-Г
3.4 км
Депо-Провера® суспензия для инъекций 150 мг флакон 1 мл №1
Pfizer Inc.
289,50 грн
Депо-Провера® суспензия для инъекций 150 мг/мл флакон 3.3 мл №1
Pfizer Inc.
578,00 грн
Аптека копейка
Николаев, ул. Озерная, 2-Д
3.5 км
Депо-Провера® суспензия для инъекций 150 мг флакон 1 мл №1
Pfizer Inc.
289,50 грн
Депо-Провера® суспензия для инъекций 150 мг/мл флакон 3.3 мл №1
Pfizer Inc.
578,00 грн
Подорожник
Николаев, ул. Озерная, 13/2
3.5 км
Депо-Провера® суспензия для инъекций 150 мг флакон 1 мл №1
Pfizer Inc.
289,50 грн
Депо-Провера® суспензия для инъекций 150 мг/мл флакон 3.3 мл №1
Pfizer Inc.
578,00 грн
Аптека бам
Николаев, ул. Озерная, 11/2
3.5 км
Депо-Провера® суспензия для инъекций 150 мг флакон 1 мл №1
Pfizer Inc.
289,50 грн
Депо-Провера® суспензия для инъекций 150 мг/мл флакон 3.3 мл №1
Pfizer Inc.
578,00 грн
Подорожник
Николаев, ул. Рюмина, 21/1
3.5 км
Депо-Провера® суспензия для инъекций 150 мг флакон 1 мл №1
Pfizer Inc.
289,50 грн
Депо-Провера® суспензия для инъекций 150 мг/мл флакон 3.3 мл №1
Pfizer Inc.
578,00 грн
Аптека нежных цен
Николаев, ул. 8-го Марта, 79-Б
3.5 км
Депо-Провера® суспензия для инъекций 150 мг флакон 1 мл №1
Pfizer Inc.
289,50 грн
Депо-Провера® суспензия для инъекций 150 мг/мл флакон 3.3 мл №1
Pfizer Inc.
578,00 грн
Аптека оптовых цен
Николаев, просп. Центральный, 69-А/5
3.5 км
Депо-Провера® суспензия для инъекций 150 мг флакон 1 мл №1
Pfizer Inc.
Депо-Провера® суспензия для инъекций 150 мг/мл флакон 3.3 мл №1
Pfizer Inc.
Аптека низких цен
Николаев, просп. Центральный, 69-А/2
3.5 км
Депо-Провера® суспензия для инъекций 150 мг флакон 1 мл №1
Pfizer Inc.
290,29
Экономия при брони: -23,27 грн
Депо-Провера® суспензия для инъекций 150 мг/мл флакон 3.3 мл №1
Pfizer Inc.
639,70
Экономия при брони: -80,77 грн
Фармакопейка
Николаев, просп. Центральный, 69
3.5 км
Депо-Провера® суспензия для инъекций 150 мг флакон 1 мл №1
Pfizer Inc.
290,62
Экономия при брони: -23,60 грн
Депо-Провера® суспензия для инъекций 150 мг/мл флакон 3.3 мл №1
Pfizer Inc.
578,00 грн
Аптека низких цен
Николаев, ул. Рюмина, 21/3
3.6 км
Депо-Провера® суспензия для инъекций 150 мг флакон 1 мл №1
Pfizer Inc.
289,50 грн
Депо-Провера® суспензия для инъекций 150 мг/мл флакон 3.3 мл №1
Pfizer Inc.
609,60
Экономия при брони: -32,71 грн
Подорожник
Николаев, ул. Бедзая Игоря, 2-Б
3.6 км
Депо-Провера® суспензия для инъекций 150 мг флакон 1 мл №1
Pfizer Inc.
289,50 грн
Депо-Провера® суспензия для инъекций 150 мг/мл флакон 3.3 мл №1
Pfizer Inc.
578,00 грн
Аптека копейка
Николаев, просп. Центральный, 66
3.6 км
Депо-Провера® суспензия для инъекций 150 мг флакон 1 мл №1
Pfizer Inc.
280,57
Экономия при брони: -12,93 грн
Депо-Провера® суспензия для инъекций 150 мг/мл флакон 3.3 мл №1
Pfizer Inc.
578,00 грн
Медпрепараты
Николаев, ул. Покровского Андрея, 31
3.6 км
Депо-Провера® суспензия для инъекций 150 мг флакон 1 мл №1
Pfizer Inc.
289,50 грн
Депо-Провера® суспензия для инъекций 150 мг/мл флакон 3.3 мл №1
Pfizer Inc.
578,00 грн
Подорожник
Николаев, просп. Центральный, 27/11
3.6 км
Депо-Провера® суспензия для инъекций 150 мг флакон 1 мл №1
Pfizer Inc.
289,50 грн
Депо-Провера® суспензия для инъекций 150 мг/мл флакон 3.3 мл №1
Pfizer Inc.
578,00 грн
Аптека низких цен
Николаев, просп. Центральный, 23
3.7 км
Депо-Провера® суспензия для инъекций 150 мг флакон 1 мл №1
Pfizer Inc.
284,22
Экономия при брони: -8,57 грн
Депо-Провера® суспензия для инъекций 150 мг/мл флакон 3.3 мл №1
Pfizer Inc.
578,00 грн
Фармакопейка
Николаев, просп. Центральный, 23/12
3.7 км
Депо-Провера® суспензия для инъекций 150 мг флакон 1 мл №1
Pfizer Inc.
289,50 грн
Депо-Провера® суспензия для инъекций 150 мг/мл флакон 3.3 мл №1
Pfizer Inc.
578,00 грн