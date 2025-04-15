Депо-Провера® (Depo-Provera)
Львов (адрес не указан)
Доступно в 118 аптеках в Львов
Бажаемо здоровья
Львов, ул. Огиенко Ивана, 20
0.4 км
Депо-Провера® суспензия для инъекций 150 мг флакон 1 мл №1
Pfizer Inc.
Аптека копейка
Львов, ул. Огиенко Ивана, 20
0.4 км
Депо-Провера® суспензия для инъекций 150 мг флакон 1 мл №1
Pfizer Inc.
307,53
Экономия при брони: -17,79 грн
Депо-Провера® суспензия для инъекций 150 мг/мл флакон 3.3 мл №1
Pfizer Inc.
580,50 грн
Аптека бам
Львов, ул. Клепаровская, 4
0.4 км
Депо-Провера® суспензия для инъекций 150 мг флакон 1 мл №1
Pfizer Inc.
290,70 грн
Депо-Провера® суспензия для инъекций 150 мг/мл флакон 3.3 мл №1
Pfizer Inc.
580,50 грн
Бажаемо здоровья
Львов, ул. Городоцкая, 72
0.6 км
Депо-Провера® суспензия для инъекций 150 мг/мл флакон 3.3 мл №1
Pfizer Inc.
Аптека шар@
Львов, ул. Городоцкая, 80
0.8 км
Депо-Провера® суспензия для инъекций 150 мг флакон 1 мл №1
Pfizer Inc.
290,70 грн
Депо-Провера® суспензия для инъекций 150 мг/мл флакон 3.3 мл №1
Pfizer Inc.
580,50 грн
Аптека низких цен
Львов, ул. Госпитальная, 8
0.8 км
Депо-Провера® суспензия для инъекций 150 мг флакон 1 мл №1
Pfizer Inc.
290,70 грн
Депо-Провера® суспензия для инъекций 150 мг/мл флакон 3.3 мл №1
Pfizer Inc.
580,50 грн
Бажаемо здоровья
Львов, пл. Мицкевича, 5
0.8 км
Депо-Провера® суспензия для инъекций 150 мг флакон 1 мл №1
Pfizer Inc.
Подорожник
Львов, ул. Русовых, 1
0.9 км
Депо-Провера® суспензия для инъекций 150 мг/мл флакон 3.3 мл №1
Pfizer Inc.
590,80
Экономия при брони: -5,90 грн
Аптека низких цен
Львов, ул. Городоцкая, 102
1.0 км
Депо-Провера® суспензия для инъекций 150 мг флакон 1 мл №1
Pfizer Inc.
292,82
Экономия при брони: -19,89 грн
Депо-Провера® суспензия для инъекций 150 мг/мл флакон 3.3 мл №1
Pfizer Inc.
580,50 грн
Аптека низких цен
Львов, ул. Хмельницкого Богдана, 10
1.1 км
Депо-Провера® суспензия для инъекций 150 мг флакон 1 мл №1
Pfizer Inc.
290,70 грн
Депо-Провера® суспензия для инъекций 150 мг/мл флакон 3.3 мл №1
Pfizer Inc.
580,50 грн
Подорожник
Львов, ул. Сербская, 13
1.2 км
Депо-Провера® суспензия для инъекций 150 мг/мл флакон 3.3 мл №1
Pfizer Inc.
Бажаемо здоровья
Львов, ул. Франко Ивана, 7
1.3 км
Депо-Провера® суспензия для инъекций 150 мг флакон 1 мл №1
Pfizer Inc.
Депо-Провера® суспензия для инъекций 150 мг/мл флакон 3.3 мл №1
Pfizer Inc.
Аптека низких цен
Львов, ул. Зеленая, 1
1.4 км
Депо-Провера® суспензия для инъекций 150 мг флакон 1 мл №1
Pfizer Inc.
290,70 грн
Депо-Провера® суспензия для инъекций 150 мг/мл флакон 3.3 мл №1
Pfizer Inc.
580,50 грн
Бажаемо здоровья
Львов, ул. Городоцкая, 159
1.4 км
Депо-Провера® суспензия для инъекций 150 мг флакон 1 мл №1
Pfizer Inc.
Депо-Провера® суспензия для инъекций 150 мг/мл флакон 3.3 мл №1
Pfizer Inc.
Бажаемо здоровья
Львов, ул. Зеленая, 7/7
1.4 км
Депо-Провера® суспензия для инъекций 150 мг флакон 1 мл №1
Pfizer Inc.
Бажаемо здоровья
Львов, ул. Франко Ивана, 82
1.5 км
Депо-Провера® суспензия для инъекций 150 мг флакон 1 мл №1
Pfizer Inc.
Аптека низких цен
Львов, ул. Франко Ивана, 84
1.5 км
Депо-Провера® суспензия для инъекций 150 мг флакон 1 мл №1
Pfizer Inc.
290,70 грн
Депо-Провера® суспензия для инъекций 150 мг/мл флакон 3.3 мл №1
Pfizer Inc.
580,50 грн
Аптека низких цен
Львов, ул. Гайдамацкая, 18
1.8 км
Депо-Провера® суспензия для инъекций 150 мг флакон 1 мл №1
Pfizer Inc.
290,70 грн
Депо-Провера® суспензия для инъекций 150 мг/мл флакон 3.3 мл №1
Pfizer Inc.
580,50 грн
Аптека низких цен
Львов, ул. Левицкого Кости, 41
1.8 км
Депо-Провера® суспензия для инъекций 150 мг флакон 1 мл №1
Pfizer Inc.
290,70 грн
Депо-Провера® суспензия для инъекций 150 мг/мл флакон 3.3 мл №1
Pfizer Inc.
580,50 грн
Аптека копейка
Львов, просп. Черновола Вячеслава, 67
2.3 км
Депо-Провера® суспензия для инъекций 150 мг флакон 1 мл №1
Pfizer Inc.
290,70 грн
Депо-Провера® суспензия для инъекций 150 мг/мл флакон 3.3 мл №1
Pfizer Inc.
580,50 грн