Депо-Провера® (Depo-Provera)
Киев (адрес не указан)
Доступно в 360 аптеках в Киев
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается через 14 мин
Киев, ул. Крещатик, 22
0.1 км
Депо-Провера® суспензия для инъекций 150 мг флакон 1 мл №1
Pfizer Inc.
Депо-Провера® суспензия для инъекций 150 мг/мл флакон 3.3 мл №1
Pfizer Inc.
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается через 14 мин
Киев, ул. Крещатик, 13
0.2 км
Депо-Провера® суспензия для инъекций 150 мг флакон 1 мл №1
Pfizer Inc.
Депо-Провера® суспензия для инъекций 150 мг/мл флакон 3.3 мл №1
Pfizer Inc.
Подорожник
Закрыто
Открывается через 14 мин
Киев, ул. Крещатик, 21
0.5 км
Депо-Провера® суспензия для инъекций 150 мг флакон 1 мл №1
Pfizer Inc.
290,90 грн
Депо-Провера® суспензия для инъекций 150 мг/мл флакон 3.3 мл №1
Pfizer Inc.
580,80 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается через 14 мин
Киев, ул. Большая Житомирская, 8/14
0.7 км
Депо-Провера® суспензия для инъекций 150 мг/мл флакон 3.3 мл №1
Pfizer Inc.
Аптека низких цен
Киев, перек. Ярославов Вал / Стрелецкая, 20/15
0.9 км
Депо-Провера® суспензия для инъекций 150 мг флакон 1 мл №1
Pfizer Inc.
290,90 грн
Депо-Провера® суспензия для инъекций 150 мг/мл флакон 3.3 мл №1
Pfizer Inc.
580,80 грн
Аптека 9-1-1
Киев, перек. Шевченко Тараса / Крещатик, 2/54
0.9 км
Депо-Провера® суспензия для инъекций 150 мг флакон 1 мл №1
Pfizer Inc.
Депо-Провера® суспензия для инъекций 150 мг/мл флакон 3.3 мл №1
Pfizer Inc.
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается через 14 мин
Киев, перек. Хмельницкого Богдана / Франко Ивана, 31/27
1.1 км
Депо-Провера® суспензия для инъекций 150 мг флакон 1 мл №1
Pfizer Inc.
Фармация
Закрыто
Открывается через 14 мин
Киев, ул. Хмельницкого Богдана, 42
1.1 км
Депо-Провера® суспензия для инъекций 150 мг/мл флакон 3.3 мл №1
Pfizer Inc.
579,68
Экономия при брони: -67,62 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 14 мин
Киев, ул. Бассейная, 10
1.2 км
Депо-Провера® суспензия для инъекций 150 мг флакон 1 мл №1
Pfizer Inc.
290,90 грн
Депо-Провера® суспензия для инъекций 150 мг/мл флакон 3.3 мл №1
Pfizer Inc.
580,80 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается через 14 мин
Киев, ул. Бассейная, 15
1.2 км
Депо-Провера® суспензия для инъекций 150 мг флакон 1 мл №1
Pfizer Inc.
290,90 грн
Депо-Провера® суспензия для инъекций 150 мг/мл флакон 3.3 мл №1
Pfizer Inc.
580,80 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 14 мин
Киев, ул. Бульварно-Кудрявская, 7
1.3 км
Депо-Провера® суспензия для инъекций 150 мг флакон 1 мл №1
Pfizer Inc.
290,90 грн
Депо-Провера® суспензия для инъекций 150 мг/мл флакон 3.3 мл №1
Pfizer Inc.
580,80 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 14 мин
Киев, перек. Шевченко Тараса / Пирогова, 26/4
1.3 км
Депо-Провера® суспензия для инъекций 150 мг флакон 1 мл №1
Pfizer Inc.
290,90 грн
Депо-Провера® суспензия для инъекций 150 мг/мл флакон 3.3 мл №1
Pfizer Inc.
580,80 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 14 мин
Киев, ул. Сечевых Стрельцов, 13
1.5 км
Депо-Провера® суспензия для инъекций 150 мг флакон 1 мл №1
Pfizer Inc.
290,90 грн
Депо-Провера® суспензия для инъекций 150 мг/мл флакон 3.3 мл №1
Pfizer Inc.
580,80 грн
Аптека доброго дня
Закрыто
Открывается через 14 мин
Киев, ул. Бульварно-Кудрявская, 21
1.6 км
Депо-Провера® суспензия для инъекций 150 мг флакон 1 мл №1
Pfizer Inc.
Аптека гормональных препаратов
Закрыто
Открывается через 14 мин
Киев, бульв. Шевченко Тараса, 36-А
1.6 км
Депо-Провера® суспензия для инъекций 150 мг флакон 1 мл №1
Pfizer Inc.
Аптека низких цен
Киев, ул. Мечникова, 10/2
1.7 км
Депо-Провера® суспензия для инъекций 150 мг флакон 1 мл №1
Pfizer Inc.
299,27
Экономия при брони: -10,09 грн
Депо-Провера® суспензия для инъекций 150 мг/мл флакон 3.3 мл №1
Pfizer Inc.
580,80 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 14 мин
Киев, перек. Межигорская / Спасская, 3/7
1.7 км
Депо-Провера® суспензия для инъекций 150 мг флакон 1 мл №1
Pfizer Inc.
Депо-Провера® суспензия для инъекций 150 мг/мл флакон 3.3 мл №1
Pfizer Inc.
592,18
Экономия при брони: -27,55 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается через 14 мин
Киев, ул. Спасская, 5
1.7 км
Депо-Провера® суспензия для инъекций 150 мг флакон 1 мл №1
Pfizer Inc.
290,90 грн
Депо-Провера® суспензия для инъекций 150 мг/мл флакон 3.3 мл №1
Pfizer Inc.
580,80 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается через 14 мин
Киев, ул. Нижний Вал, 17/8
1.8 км
Депо-Провера® суспензия для инъекций 150 мг флакон 1 мл №1
Pfizer Inc.
290,90 грн
Депо-Провера® суспензия для инъекций 150 мг/мл флакон 3.3 мл №1
Pfizer Inc.
580,80 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 14 мин
Киев, ул. Сечевых Стрельцов, 35
1.9 км
Депо-Провера® суспензия для инъекций 150 мг флакон 1 мл №1
Pfizer Inc.
290,90 грн
Депо-Провера® суспензия для инъекций 150 мг/мл флакон 3.3 мл №1
Pfizer Inc.
580,80 грн