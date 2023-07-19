МЕДРОКСИПРОГЕСТЕРОН (MEDROXYPROGESTERONUM) Действующее вещество
синтетический прогестин. По активности почти в 15 раз превосходит прогестерон. Угнетает секрецию гонадотропных гормонов (особенно ЛГ) и подавляет овуляцию. Тормозит также секреторные изменения, необходимые для подготовки эндометрия к имплантации оплодотворенной яйцеклетки, и повышает вязкость слизи шейки матки, препятствует проникновению сперматозоидов. Лишен андрогенной и эстрогенной активности.
В высоких дозах проявляет противоопухолевый эффект при гормончувствительных злокачественных новообразованиях, обусловленный, по-видимому, влиянием на рецепторы стероидных гормонов и на гипофизарно-гонадную ось. Препарат оказывает пирогенное действие, в высоких дозах обладает кортикостероидной активностью.
Оказывает мягкое возбуждающее действие на дыхательный центр, за счет чего проявляет антигиперкапнический эффект при некоторых состояниях и заболеваниях (беременность, ХОБЛ, синдром Пиквика, эпизоды апноэ во сне).
После в/м введения абсорбируется медленно, в результате чего создается низкая, но постоянная концентрация медроксипрогестерона в крови. Cmax в плазме крови достигается через 4–20 сут после в/м введения. Остаточная концентрация медроксипрогестерона определяется в плазме крови через 7–9 мес. Связывание с белками плазмы крови составляет 90–95%. Метаболизируется в печени, выводится из организма с желчью и мочой как в виде метаболитов, так и в неизмененном виде (около 44%). T½ при приеме внутрь составляет около 30 дней, после в/м, в/в — 50 дней. Проникает в грудное молоко, а также через ГЭБ.
в гинекологии — контрацепция; эндометриоз. В онкологии — адъювантное или паллиативное лечение рецидивирующего или метастазирующего рака эндометрия или почки; паллиативная терапия гормонзависимых форм рецидивирующего или метастазирующего рака молочной железы у женщин в постменопаузальный период.
в/м для контрацепции — по 150 мг каждые 3 мес. Первую в/м инъекцию рекомендуют делать в первые 5 дней менструального цикла или на 6-й неделе после родов (в период кормления грудью).
Рекомендуемая доза медроксипрогестерона при эндометриозе составляет 50 мг в/м 1 раз в неделю или 100 мг 1 раз в 2 нед в/м в течение не менее 6 мес.
При раке эндометрия или почки вводят в/м в начальной дозе 500–1000 мг/нед. Если состояние больной улучшается в течение нескольких недель или месяцев и отмечается стабилизация клинической картины заболевания, лечение можно продолжить, назначив поддерживающую терапию в дозе 500 мг/нед. При раке молочной железы рекомендуют в/м введение по 500 мг/сут в течение 28 дней, далее — в поддерживающей дозе по 500 мг 2 раза в неделю до тех пор, пока лечение эффективно. Эффект при лечении рака молочной железы может проявиться через 8–10 нед после начала терапии. Если в процессе лечения наблюдается быстрое прогрессирование заболевания, медроксипрогестерон следует отменить.
повышенная чувствительность к медроксипрогестерону.
крапивница, сыпь, анафилактоидные реакции, тромбоэмболия, тромбофлебит, повышенная возбудимость, бессонница, сонливость, общая слабость, депрессия, головокружение, головная боль, тошнота, нарушения менструального цикла, изменение характера влагалищных выделений и чувствительности молочных желез, галакторея, пирогенные реакции, изменение массы тела, боль и остаточное уплотнение и изменение цвета кожи в месте инъекции.
до начала лечения необходимо исключить наличие у пациентки опухоли половых органов или молочных желез (кроме случаев проведения противоопухолевой терапии). Следует предупреждать пациенток о том, что в начале применения медроксипрогестерона возможно появление нерегулярных кровянистых выделений, которые по мере продолжения терапии обычно уменьшаются до аменореи без дополнительного лечения. Обильные или длительные кровотечения контролируют применением эстрогенов внутрь или парентерально в дозе, эквивалентной 25–50 мкг этинилэстрадиола, ежедневно в период с 7-го по 21-й день цикла. Такую терапию продолжают в течение не более 1–2 циклов. Если аномальные кровотечения продолжаются, необходимо провести обследование для исключения органической патологии.
Пациентки, в анамнезе которых имеются указания на терапию по поводу депрессивного состояния, в период лечения медроксипрогестероном нуждаются в тщательном наблюдении.
У некоторых пациенток, получающих низкие дозы медроксипрогестерона, возможно снижение толерантности к глюкозе, что следует учитывать при назначении его больным сахарным диабетом.
Если на фоне лечения медроксипрогестероном проводят цитологическое или гистологическое исследование эндометрия или шейки матки, необходимо предупредить морфолога о проводимой терапии.
Применение медроксипрогестерона может оказывать влияние на результаты определения уровня гонадотропинов, прогестерона, кортизола, эстрогенов в плазме крови; уровня прегнандиола в моче; теста толерантности к глюкозе; метапиронового теста.
Применять медроксипрогестерон в период беременности не рекомендуется. Медроксипрогестерон не влияет на лактацию, концентрация активного вещества в грудном молоке незначительна.
аминоглутетимид существенно снижает концентрацию медроксипрогестерона в плазме крови при одновременном применении, что может снижать его эффективность, в том числе контрацептивную.
Препараты — индукторы печеночных ферментов могут ускорять метаболизм медроксипрогестерона и снижать его эффективность, в первую очередь контрацептивную. К подобным средствам относятся барбитураты (фенобарбитал), карбамазепин, окскарбазепин, фенитоин, примидон, рифампицин, рифабутин, рифапентин, фосфенитоин, топирамат, модафинил, троглитазон.
Контрацептивную эффективность медроксипрогестерона могут снижать препараты зверобоя продырявленного.
не описана.