до начала лечения необходимо исключить наличие у пациентки опухоли половых органов или молочных желез (кроме случаев проведения противоопухолевой терапии). Следует предупреждать пациенток о том, что в начале применения медроксипрогестерона возможно появление нерегулярных кровянистых выделений, которые по мере продолжения терапии обычно уменьшаются до аменореи без дополнительного лечения. Обильные или длительные кровотечения контролируют применением эстрогенов внутрь или парентерально в дозе, эквивалентной 25–50 мкг этинилэстрадиола, ежедневно в период с 7-го по 21-й день цикла. Такую терапию продолжают в течение не более 1–2 циклов. Если аномальные кровотечения продолжаются, необходимо провести обследование для исключения органической патологии.

Пациентки, в анамнезе которых имеются указания на терапию по поводу депрессивного состояния, в период лечения медроксипрогестероном нуждаются в тщательном наблюдении.

У некоторых пациенток, получающих низкие дозы медроксипрогестерона, возможно снижение толерантности к глюкозе, что следует учитывать при назначении его больным сахарным диабетом.

Если на фоне лечения медроксипрогестероном проводят цитологическое или гистологическое исследование эндометрия или шейки матки, необходимо предупредить морфолога о проводимой терапии.

Применение медроксипрогестерона может оказывать влияние на результаты определения уровня гонадотропинов, прогестерона, кортизола, эстрогенов в плазме крови; уровня прегнандиола в моче; теста толерантности к глюкозе; метапиронового теста.

Применять медроксипрогестерон в период беременности не рекомендуется. Медроксипрогестерон не влияет на лактацию, концентрация активного вещества в грудном молоке незначительна.