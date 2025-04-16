Депо-Провера® (Depo-Provera)
Кривой Рог (адрес не указан)
Доступно в 105 аптеках в Кривой Рог
Подорожник
Закрыто
Открывается через 48 мин
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.4 км
Депо-Провера® суспензия для инъекций 150 мг флакон 1 мл №1
Pfizer Inc.
289,50 грн
Депо-Провера® суспензия для инъекций 150 мг/мл флакон 3.3 мл №1
Pfizer Inc.
578,10 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается через 48 мин
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.4 км
Депо-Провера® суспензия для инъекций 150 мг флакон 1 мл №1
Pfizer Inc.
289,50 грн
Депо-Провера® суспензия для инъекций 150 мг/мл флакон 3.3 мл №1
Pfizer Inc.
578,10 грн
Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается через 48 мин
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.5 км
Депо-Провера® суспензия для инъекций 150 мг флакон 1 мл №1
Pfizer Inc.
289,50 грн
Депо-Провера® суспензия для инъекций 150 мг/мл флакон 3.3 мл №1
Pfizer Inc.
578,10 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается через 48 мин
Кривой Рог, пл. Горького, 10
0.7 км
Депо-Провера® суспензия для инъекций 150 мг флакон 1 мл №1
Pfizer Inc.
289,50 грн
Депо-Провера® суспензия для инъекций 150 мг/мл флакон 3.3 мл №1
Pfizer Inc.
578,10 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 48 мин
Кривой Рог, ул. Гетманская, 82-А
0.8 км
Депо-Провера® суспензия для инъекций 150 мг флакон 1 мл №1
Pfizer Inc.
289,50 грн
Депо-Провера® суспензия для инъекций 150 мг/мл флакон 3.3 мл №1
Pfizer Inc.
578,10 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 48 мин
Кривой Рог, просп. Университетский, 10
0.8 км
Депо-Провера® суспензия для инъекций 150 мг флакон 1 мл №1
Pfizer Inc.
289,50 грн
Депо-Провера® суспензия для инъекций 150 мг/мл флакон 3.3 мл №1
Pfizer Inc.
578,10 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается через 48 мин
Кривой Рог, просп. Мира, 18-Б
0.8 км
Депо-Провера® суспензия для инъекций 150 мг флакон 1 мл №1
Pfizer Inc.
Аптека копейка
Закрыто
Открывается через 48 мин
Кривой Рог, ул. Героев АТО, 39
0.9 км
Депо-Провера® суспензия для инъекций 150 мг флакон 1 мл №1
Pfizer Inc.
289,50 грн
Депо-Провера® суспензия для инъекций 150 мг/мл флакон 3.3 мл №1
Pfizer Inc.
578,10 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается через 48 мин
Кривой Рог, просп. Металлургов, 15
0.9 км
Депо-Провера® суспензия для инъекций 150 мг флакон 1 мл №1
Pfizer Inc.
289,50 грн
Депо-Провера® суспензия для инъекций 150 мг/мл флакон 3.3 мл №1
Pfizer Inc.
578,10 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается через 48 мин
Кривой Рог, просп. Университетский, 17
1.0 км
Депо-Провера® суспензия для инъекций 150 мг флакон 1 мл №1
Pfizer Inc.
Депо-Провера® суспензия для инъекций 150 мг/мл флакон 3.3 мл №1
Pfizer Inc.
578,10 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 48 мин
Кривой Рог, просп. Металлургов, 9/71
1.0 км
Депо-Провера® суспензия для инъекций 150 мг флакон 1 мл №1
Pfizer Inc.
301,11
Экономия при брони: -11,97 грн
Депо-Провера® суспензия для инъекций 150 мг/мл флакон 3.3 мл №1
Pfizer Inc.
578,10 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается через 48 мин
Кривой Рог, просп. Университетский, 14
1.0 км
Депо-Провера® суспензия для инъекций 150 мг флакон 1 мл №1
Pfizer Inc.
289,50 грн
Депо-Провера® суспензия для инъекций 150 мг/мл флакон 3.3 мл №1
Pfizer Inc.
578,10 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается через 48 мин
Кривой Рог, ул. Соборности, 29-Б
1.1 км
Депо-Провера® суспензия для инъекций 150 мг флакон 1 мл №1
Pfizer Inc.
289,50 грн
Депо-Провера® суспензия для инъекций 150 мг/мл флакон 3.3 мл №1
Pfizer Inc.
578,10 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 18 мин
Кривой Рог, просп. Металлургов, 24
1.2 км
Депо-Провера® суспензия для инъекций 150 мг флакон 1 мл №1
Pfizer Inc.
289,50 грн
Депо-Провера® суспензия для инъекций 150 мг/мл флакон 3.3 мл №1
Pfizer Inc.
578,10 грн
Аптека бам
Закрыто
Открывается через 48 мин
Кривой Рог, ул. Соборности, 8
1.3 км
Депо-Провера® суспензия для инъекций 150 мг флакон 1 мл №1
Pfizer Inc.
289,50 грн
Депо-Провера® суспензия для инъекций 150 мг/мл флакон 3.3 мл №1
Pfizer Inc.
578,10 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 48 мин
Кривой Рог, ул. Соборности, 33-Б
1.3 км
Депо-Провера® суспензия для инъекций 150 мг флакон 1 мл №1
Pfizer Inc.
289,50 грн
Депо-Провера® суспензия для инъекций 150 мг/мл флакон 3.3 мл №1
Pfizer Inc.
578,10 грн
Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается через 48 мин
Кривой Рог, просп. Университетский, 38
1.5 км
Депо-Провера® суспензия для инъекций 150 мг флакон 1 мл №1
Pfizer Inc.
289,50 грн
Депо-Провера® суспензия для инъекций 150 мг/мл флакон 3.3 мл №1
Pfizer Inc.
578,10 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается через 48 мин
Кривой Рог, ул. Соборности, 22
1.6 км
Депо-Провера® суспензия для инъекций 150 мг флакон 1 мл №1
Pfizer Inc.
289,50 грн
Депо-Провера® суспензия для инъекций 150 мг/мл флакон 3.3 мл №1
Pfizer Inc.
578,10 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 48 мин
Кривой Рог, просп. Университетский, 47
1.7 км
Депо-Провера® суспензия для инъекций 150 мг флакон 1 мл №1
Pfizer Inc.
289,50 грн
Депо-Провера® суспензия для инъекций 150 мг/мл флакон 3.3 мл №1
Pfizer Inc.
578,10 грн
Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается через 48 мин
Кривой Рог, ул. Соборности, 38
1.8 км
Депо-Провера® суспензия для инъекций 150 мг флакон 1 мл №1
Pfizer Inc.
289,50 грн
Депо-Провера® суспензия для инъекций 150 мг/мл флакон 3.3 мл №1
Pfizer Inc.
578,10 грн