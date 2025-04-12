Фармакодинамика.

Лаксерс представляет собой комбинацию сульбактама натрия и цефоперазона натрия.

Цефоперазон натрия представляет собой полусинтетический цефалоспориновый антибиотик III поколения широкого спектра действия, который применяется только парентерально.

Сульбактам натрия — это производное базового пенициллинового ядра. Он является необратимым ингибитором β-лактамазы и применяется только парентерально.

Механизм действия

Антибактериальным компонентом препарата Лаксерс является цефоперазон — цефалоспорин ІІІ поколения, действующий против чувствительных микроорганизмов в стадии активной мультипликации путем ингибирования биосинтеза мукопептида бактериальной клеточной стенки. Сульбактам не имеет выраженной антибактериальной активности, за исключением активности против Neisseriaceae и Acinetobacter. Однако биохимические исследования на бесклеточных бактериальных системах показали, что сульбактам является необратимым ингибитором важнейших β-лактамаз, продуцируемых микроорганизмами, резистентными к β-лактамным антибиотикам.

Потенциал сульбактама по предотвращению деструкции пенициллинов и цефалоспоринов резистентными микроорганизмами был подтвержден в ходе исследований целостных микроорганизмов с использованием резистентных штаммов, в ходе которых сульбактам продемонстрировал выраженный синергизм с пенициллинами и цефалоспоринами. Поскольку сульбактам также связывается с некоторыми пенициллинсвязывающими белками, часто чувствительные штаммы становятся более уязвимыми к действию препарата Лаксерс, чем к действию одного цефоперазона.

Комбинация сульбактама и цефоперазона активна против всех микроорганизмов, чувствительных к цефоперазону. Кроме того, наблюдается синергизм действия (снижение минимальных концентраций комбинации, подавляющих микроорганизмы, примерно в 4 раза по сравнению с такими концентрациями каждого компонента в отдельности) с наиболее выраженным действием против таких микроорганизмов: Haemophilus influenzae, виды Bacteroides, виды Staphylococcus, Escherichia coli, Proteus mirabilis, Klebsiella pneumoniae, Morganella morganii, Citrobacter freundii, Enterobacter cloacae, Citrobacter diversus.

Лаксерс проявляет активность in vitro в отношении широкого спектра клинически значимых микроорганизмов.

Грамположительные микроорганизмы:

Staphylococcus aureus (штаммы, продуцирующие или не продуцирующие пенициллиназу);

Staphylococcus epidermidis;

Streptococcus pneumoniae (предыдущее название Diplococcus pneumoniaе);

Streptococcus pyogenes (β-гемолитические стрептококки группы А);

Streptococcus agalactiae (β-гемолитические стрептококки группы В);

большинство других штаммов β-гемолитических стрептококков;

многие штаммы Streptococcus faecalis (энтерококк).

Грамотрицательные микроорганизмы:

Escherichia coli;

виды Klebsiella;

виды Enterobacter;

виды Citrobacter;

Haemophilus influenzae;

Proteus mirabilis;

Proteus vulgaris;

Morganella morganii (предыдущее название Proteus morganii);

Providencia rettgeri (предыдущее название Proteus rettgeri);

виды Providencia;

виды Serratia (включая S. marcescens);

виды Salmonella и Shigella;

Pseudomonas aeruginosa и некоторые другие виды Pseudomonas;

Acinetobacter calcoaceticus;

Neisseria gonorrhoeae;

Neisseria meningitidis;

Bordetella pertussis;

Yersinia enterocolitica.

Анаэробные микроорганизмы:

грамотрицательные бациллы (включая Bacteroides fragilis, другие виды Bacteroides и виды Fusobacterium);

грамположительные и грамотрицательные кокки (включая виды Peptococcus, Peptostreptococcus и Veillonella);

грамположительные бациллы (включая виды Clostridium, Eubacterium и Lactobacillus).

Установлен такой диапазон чувствительности к препарату Лаксерс.

Минимальные ингибирующие концентрации (МИК) (мкг/мл, как концентрации цефоперазона)

Чувствительные ≤ 16 Промежуточные 17–63 Резистентные ≥ 64

Размеры диска зоны чувствительности (мм, тест Кирби-Бауера)

Чувствительные ≥ 21 Промежуточные 16–20 Резистентные ≤ 15

Для определения МИК можно применять серийное разведение лекарственного средства Лаксерс с помощью метода разведения в агаре или бульоне. Рекомендуется применение теста чувствительности диска, содержащего 30 мкг сульбактама и 75 мкг цефоперазона. Лабораторный ответ «чувствительный» означает, что терапия препаратом Лаксерс, вероятно, будет эффективно влиять на возбудителя инфекции, а ответ «резистентный» означает, что такое эффективное влияние маловероятно. Ответ «промежуточный» означает, что микроорганизм может быть чувствительным к препарату Лаксерс при применении последнего в более высоких дозах или если инфекция развилась в тканях или жидкостях организма, где достигаются высокие концентрации антибиотика.

Рекомендуемые лимиты контроля качества для дисков чувствительности к сульбактаму/цефоперазону 30 мкг/75 мкг

Контрольный штамм Размер зоны (мм) Виды Acinetobacter ATCC 43498 26–32 Pseudomonas aeruginosa ATCC 27853 22–28 Escherichia coli ATCC 25922 27–33 Staphylоcoccus aureus ATCC 25923 23–30

Фармакокинетика.

Распределение

Максимальные концентрации сульбактама и цефоперазона в сыворотке крови после введения в течение 5 минут разовой дозы 2 г (в соотношении 1:1) препарата (1 г сульбактама + 1 г цефоперазона) у здоровых добровольцев составляли 130 и 236,8 мкг/мл соответственно. Это свидетельствует о большем объеме распределения сульбактама (Vd = 18,0–27,6 л) по сравнению с распределением цефоперазона (Vd = 10,2–11,3 л).

Максимальные концентрации сульбактама и цефоперазона в сыворотке крови после введения в течение 15 минут разовой дозы 4,5 г (в соотношении 1:2) препарата (1,5 г сульбактама + 3 г цефоперазона) у здоровых добровольцев составили 88,3 мкг/мл и 416,1 мкг/мл соответственно.

Максимальные концентрации сульбактама и цефоперазона в сыворотке крови после первого внутримышечного введения 1,5 г препарата (0,5 г сульбактама + 1 г цефоперазона) у здоровых добровольцев составляли 11 мкг/мл и 45,3 мкг/мл и 29,9 мкг/мл и 58,4 мкг/мл соответственно после введения седьмой дозы при применении препарата каждые 12 часов.

Выведение

При применении препарата около 84% дозы сульбактама и 25% дозы цефоперазона выводится почками. Большинство оставшейся дозы цефоперазона выводится с желчью. После введения препарата средний период полувыведения сульбактама составляет около 1 часа, а цефоперазона — 1,7 часа. Концентрации в плазме крови пропорциональны введенной дозе. Эти данные соответствуют ранее опубликованным результатам фармакокинетического исследования этих компонентов при их отдельном применении.

После внутримышечного введения 1,5 г препарата (0,5 г сульбактама и 1 г цефоперазона) максимальные концентрации сульбактама и цефоперазона в плазме крови достигались в период 15 мин — 2 часов после введения препарата. Средние значения максимальных концентраций в плазме крови составляли 19 и 64,2 мкг/мл для сульбактама и цефоперазона соответственно.

После многократного введения препарата не сообщали о каких-либо существенных изменениях в фармакокинетике компонентов препарата и не наблюдали их кумуляцию при применении через каждые 8–12 часов.

Пациенты с нарушениями функции печени

См. раздел «Особенности применения».

Пациенты с нарушениями функции почек

У пациентов с нарушением функции почек разной степени тяжести, которым вводили препарат, общий клиренс сульбактама в организме в значительной степени коррелировал с определенным клиренсом креатинина. У пациентов с нефункционирующей почкой период полувыведения сульбактама был значительно длиннее (в среднем 6,9 и 9,7 часов по данным разных исследований). Применение гемодиализа значительно изменяет период полувыведения, общий клиренс организма и объем распределения сульбактама. Не наблюдалось значимых отличий в фармакокинетике цефоперазона у пациентов с почечной недостаточностью.

Пациенты пожилого возраста

Фармакокинетику препарата изучали у пациентов пожилого возраста с нарушением функции почек и нарушением функции печени. Оба компонента препарата, сульбактам и цефоперазон, имели более длительный период полувыведения, более низкий клиренс и больший объем распределения по сравнению с соответствующими показателями у здоровых добровольцев. Фармакокинетические данные по сульбактаму хорошо коррелируют со степенью нарушения функции почек, тогда как данные по цефоперазону хорошо коррелируют со степенью нарушения функции печени.