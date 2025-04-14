Одесса (адрес не указан)
Доступно в 1 аптеках в Одесса
Подорожник
Одесса, просп. Леси Украинки, 16
5.4 км
Лаксерс порошок для раствора для инъекций 1000 мг + 1000 мг флакон №1
Юрия-Фарм
238,70
Экономия при брони: -9,50 грн
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Аптека низких цен
Николаев, ул. 3-я Слободская, 50/1
114.2 км
Лаксерс порошок для раствора для инъекций 1000 мг + 1000 мг флакон №1
Юрия-Фарм
254,61
Экономия при брони: -18,38 грн
Медпрепараты
Николаев, ул. 3-я Слободская, 50/2
114.2 км
Лаксерс порошок для раствора для инъекций 1000 мг + 1000 мг флакон №1
Юрия-Фарм
252,28
Экономия при брони: -15,50 грн
Аптека оптовых цен
Новая Одесса, ул. Центральная, 204
123.4 км
Лаксерс порошок для раствора для инъекций 1000 мг + 1000 мг флакон №1
Юрия-Фарм
Аптека низких цен
Килия, ул. Мира, 38
159.8 км
Лаксерс порошок для раствора для инъекций 1000 мг + 1000 мг флакон №1
Юрия-Фарм
227,97
Экономия при брони: -15,77 грн
Аптека копейка
Кривой Рог, просп. Южный, 32
251.2 км
Лаксерс порошок для раствора для инъекций 1000 мг + 1000 мг флакон №1
Юрия-Фарм
246,28
Экономия при брони: -9,67 грн
Аптека интернет цен
Кривой Рог, ул. Калнышевского Петра, 7
255.5 км
Лаксерс порошок для раствора для инъекций 1000 мг + 1000 мг флакон №1
Юрия-Фарм
229,00
Экономия при брони: -18,00 грн
Аптека низких цен
Кривой Рог, ул. Магистральная, 12
262.0 км
Лаксерс порошок для раствора для инъекций 1000 мг + 1000 мг флакон №1
Юрия-Фарм
249,80
Экономия при брони: -13,58 грн
Аптека интернет цен
Кривой Рог, ул. Дерусовой Инны, 2
263.8 км
Лаксерс порошок для раствора для инъекций 1000 мг + 1000 мг флакон №1
Юрия-Фарм
229,00
Экономия при брони: -22,00 грн
Аптека низких цен
Кривой Рог, ул. Резниченко Алексея, 66-А
264.9 км
Лаксерс порошок для раствора для инъекций 1000 мг + 1000 мг флакон №1
Юрия-Фарм
217,29
Экономия при брони: -8,53 грн
Аптека копейка
Кривой Рог, м-н Солнечный, 60/1
265.3 км
Лаксерс порошок для раствора для инъекций 1000 мг + 1000 мг флакон №1
Юрия-Фарм
233,27
Экономия при брони: -8,34 грн
Аптека низких цен
Кривой Рог, м-н 4-й Заречный, 20-Д
269.7 км
Лаксерс порошок для раствора для инъекций 1000 мг + 1000 мг флакон №1
Юрия-Фарм
217,14
Экономия при брони: -13,87 грн
Аптека интернет цен
Кривой Рог, ул. Колачевского Сергея, 96
276.0 км
Лаксерс порошок для раствора для инъекций 1000 мг + 1000 мг флакон №1
Юрия-Фарм
229,00
Экономия при брони: -16,00 грн
Аптека бам
Черкассы, ул. Самийла Кошки, 216
340.5 км
Лаксерс порошок для раствора для инъекций 1000 мг + 1000 мг флакон №1
Юрия-Фарм
238,70
Экономия при брони: -3,20 грн
Аптека
Черкассы, ул. Самийла Кошки, 210
340.6 км
Лаксерс порошок для раствора для инъекций 1000 мг + 1000 мг флакон №1
Юрия-Фарм
238,70
Экономия при брони: -3,20 грн
Подорожник
Черкассы, ул. Самийла Кошки, 189
340.6 км
Лаксерс порошок для раствора для инъекций 1000 мг + 1000 мг флакон №1
Юрия-Фарм
238,70
Экономия при брони: -3,20 грн
Аптека оптовых цен
Винница, шоссе Хмельницкое, 96-Б
349.7 км
Лаксерс порошок для раствора для инъекций 1000 мг + 1000 мг флакон №1
Юрия-Фарм
Народная аптека
Закрыто
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Запорожье, ул. Седова, 3
368.9 км
Лаксерс порошок для раствора для инъекций 1000 мг + 1000 мг флакон №1
Юрия-Фарм
229,00
Экономия при брони: -18,00 грн
Аптека низких цен
Каменское, ул. Каштанов, 2/22
369.1 км
Лаксерс порошок для раствора для инъекций 1000 мг + 1000 мг флакон №1
Юрия-Фарм
233,61
Экономия при брони: -8,68 грн
Аптека интернет цен
Запорожье, ул. Украинца Владимира, 27-А
369.2 км
Лаксерс порошок для раствора для инъекций 1000 мг + 1000 мг флакон №1
Юрия-Фарм
229,00
Экономия при брони: -16,00 грн