Киев
Лаксерс (Laxers)

Лаксерс (Laxers)

Одесса (адрес не указан)
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Доступно в 1 аптеках в Одесса
Подорожник
Открыто
Закроется в 20:00
Одесса, просп. Леси Украинки, 16
5.4 км
Лаксерс порошок для раствора для инъекций 1000 мг + 1000 мг флакон №1
Юрия-Фарм
238,70
Экономия при брони: -9,50 грн
229,20 грн
В городах рядом
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 20:30
Николаев, ул. 3-я Слободская, 50/1
114.2 км
Лаксерс порошок для раствора для инъекций 1000 мг + 1000 мг флакон №1
Юрия-Фарм
254,61
Экономия при брони: -18,38 грн
236,23 грн
Медпрепараты
Открыто
Закроется в 20:30
Николаев, ул. 3-я Слободская, 50/2
114.2 км
Лаксерс порошок для раствора для инъекций 1000 мг + 1000 мг флакон №1
Юрия-Фарм
252,28
Экономия при брони: -15,50 грн
236,78 грн
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 21:00
Новая Одесса, ул. Центральная, 204
123.4 км
Лаксерс порошок для раствора для инъекций 1000 мг + 1000 мг флакон №1
Юрия-Фарм
201,81 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 20:00
Килия, ул. Мира, 38
159.8 км
Лаксерс порошок для раствора для инъекций 1000 мг + 1000 мг флакон №1
Юрия-Фарм
227,97
Экономия при брони: -15,77 грн
212,20 грн
Аптека копейка
Открыто
Закроется в 20:00
Кривой Рог, просп. Южный, 32
251.2 км
Лаксерс порошок для раствора для инъекций 1000 мг + 1000 мг флакон №1
Юрия-Фарм
246,28
Экономия при брони: -9,67 грн
236,61 грн
Аптека интернет цен
Открыто
Закроется в 20:00
Кривой Рог, ул. Калнышевского Петра, 7
255.5 км
Лаксерс порошок для раствора для инъекций 1000 мг + 1000 мг флакон №1
Юрия-Фарм
229,00
Экономия при брони: -18,00 грн
211,00 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 20:00
Кривой Рог, ул. Магистральная, 12
262.0 км
Лаксерс порошок для раствора для инъекций 1000 мг + 1000 мг флакон №1
Юрия-Фарм
249,80
Экономия при брони: -13,58 грн
236,22 грн
Аптека интернет цен
Открыто
Закроется в 19:00
Кривой Рог, ул. Дерусовой Инны, 2
263.8 км
Лаксерс порошок для раствора для инъекций 1000 мг + 1000 мг флакон №1
Юрия-Фарм
229,00
Экономия при брони: -22,00 грн
207,00 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 21:00
Кривой Рог, ул. Резниченко Алексея, 66-А
264.9 км
Лаксерс порошок для раствора для инъекций 1000 мг + 1000 мг флакон №1
Юрия-Фарм
217,29
Экономия при брони: -8,53 грн
208,76 грн
Аптека копейка
Открыто
Закроется в 21:00
Кривой Рог, м-н Солнечный, 60/1
265.3 км
Лаксерс порошок для раствора для инъекций 1000 мг + 1000 мг флакон №1
Юрия-Фарм
233,27
Экономия при брони: -8,34 грн
224,93 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 20:00
Кривой Рог, м-н 4-й Заречный, 20-Д
269.7 км
Лаксерс порошок для раствора для инъекций 1000 мг + 1000 мг флакон №1
Юрия-Фарм
217,14
Экономия при брони: -13,87 грн
203,27 грн
Аптека интернет цен
Открыто
Закроется в 19:00
Кривой Рог, ул. Колачевского Сергея, 96
276.0 км
Лаксерс порошок для раствора для инъекций 1000 мг + 1000 мг флакон №1
Юрия-Фарм
229,00
Экономия при брони: -16,00 грн
213,00 грн
Аптека бам
Открыто
Закроется в 20:30
Черкассы, ул. Самийла Кошки, 216
340.5 км
Лаксерс порошок для раствора для инъекций 1000 мг + 1000 мг флакон №1
Юрия-Фарм
238,70
Экономия при брони: -3,20 грн
235,50 грн
Аптека
Открыто
Закроется в 23:00
Черкассы, ул. Самийла Кошки, 210
340.6 км
Лаксерс порошок для раствора для инъекций 1000 мг + 1000 мг флакон №1
Юрия-Фарм
238,70
Экономия при брони: -3,20 грн
235,50 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 21:00
Черкассы, ул. Самийла Кошки, 189
340.6 км
Лаксерс порошок для раствора для инъекций 1000 мг + 1000 мг флакон №1
Юрия-Фарм
238,70
Экономия при брони: -3,20 грн
235,50 грн
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 21:00
Винница, шоссе Хмельницкое, 96-Б
349.7 км
Лаксерс порошок для раствора для инъекций 1000 мг + 1000 мг флакон №1
Юрия-Фарм
214,92 грн
Народная аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Седова, 3
368.9 км
Лаксерс порошок для раствора для инъекций 1000 мг + 1000 мг флакон №1
Юрия-Фарм
229,00
Экономия при брони: -18,00 грн
211,00 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 20:00
Каменское, ул. Каштанов, 2/22
369.1 км
Лаксерс порошок для раствора для инъекций 1000 мг + 1000 мг флакон №1
Юрия-Фарм
233,61
Экономия при брони: -8,68 грн
224,93 грн
Аптека интернет цен
Открыто
Закроется в 20:00
Запорожье, ул. Украинца Владимира, 27-А
369.2 км
Лаксерс порошок для раствора для инъекций 1000 мг + 1000 мг флакон №1
Юрия-Фарм
229,00
Экономия при брони: -16,00 грн
213,00 грн
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