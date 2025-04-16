Николаев (адрес не указан)
Доступно в 2 аптеках в Николаев
Аптека низких цен
Николаев, ул. 3-я Слободская, 50/1
4.1 км
Лаксерс порошок для раствора для инъекций 1000 мг + 1000 мг флакон №1
Юрия-Фарм
252,83
Экономия при брони: -16,07 грн
Медпрепараты
Николаев, ул. 3-я Слободская, 50/2
4.1 км
Лаксерс порошок для раствора для инъекций 1000 мг + 1000 мг флакон №1
Юрия-Фарм
248,19
Экономия при брони: -12,05 грн
В городах рядом
Аптека оптовых цен
Новая Одесса, ул. Центральная, 204
44.8 км
Лаксерс порошок для раствора для инъекций 1000 мг + 1000 мг флакон №1
Юрия-Фарм
Подорожник
Одесса, просп. Леси Украинки, 16
108.8 км
Лаксерс порошок для раствора для инъекций 1000 мг + 1000 мг флакон №1
Юрия-Фарм
238,70
Экономия при брони: -9,50 грн
Аптека копейка
Кривой Рог, просп. Южный, 32
143.9 км
Лаксерс порошок для раствора для инъекций 1000 мг + 1000 мг флакон №1
Юрия-Фарм
253,30
Экономия при брони: -16,57 грн
Аптека интернет цен
Кривой Рог, ул. Калнышевского Петра, 7
149.1 км
Лаксерс порошок для раствора для инъекций 1000 мг + 1000 мг флакон №1
Юрия-Фарм
229,00
Экономия при брони: -16,00 грн
Аптека низких цен
Первомайск, перек. Театральная / Шевченко Тараса, 2/22
149.8 км
Лаксерс порошок для раствора для инъекций 1000 мг + 1000 мг флакон №1
Юрия-Фарм
243,88
Экономия при брони: -13,85 грн
Аптека низких цен
Кривой Рог, ул. Магистральная, 12
154.7 км
Лаксерс порошок для раствора для инъекций 1000 мг + 1000 мг флакон №1
Юрия-Фарм
250,88
Экономия при брони: -39,26 грн
Аптека интернет цен
Открыто
Закроется через 21 мин
Кривой Рог, ул. Дерусовой Инны, 2
157.4 км
Лаксерс порошок для раствора для инъекций 1000 мг + 1000 мг флакон №1
Юрия-Фарм
229,00
Экономия при брони: -11,00 грн
Аптека низких цен
Кривой Рог, ул. Резниченко Алексея, 66-А
158.5 км
Лаксерс порошок для раствора для инъекций 1000 мг + 1000 мг флакон №1
Юрия-Фарм
224,15
Экономия при брони: -12,91 грн
Аптека копейка
Кривой Рог, м-н Солнечный, 60/1
158.7 км
Лаксерс порошок для раствора для инъекций 1000 мг + 1000 мг флакон №1
Юрия-Фарм
229,37
Экономия при брони: -10,83 грн
Аптека низких цен
Кривой Рог, м-н 4-й Заречный, 20-Д
163.4 км
Лаксерс порошок для раствора для инъекций 1000 мг + 1000 мг флакон №1
Юрия-Фарм
221,32
Экономия при брони: -10,08 грн
Аптека интернет цен
Открыто
Закроется через 21 мин
Кривой Рог, ул. Колачевского Сергея, 96
170.4 км
Лаксерс порошок для раствора для инъекций 1000 мг + 1000 мг флакон №1
Юрия-Фарм
229,00
Экономия при брони: -16,00 грн
Народная аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Седова, 3
258.4 км
Лаксерс порошок для раствора для инъекций 1000 мг + 1000 мг флакон №1
Юрия-Фарм
229,00
Экономия при брони: -18,00 грн
Аптека интернет цен
Запорожье, ул. Украинца Владимира, 27-А
258.8 км
Лаксерс порошок для раствора для инъекций 1000 мг + 1000 мг флакон №1
Юрия-Фарм
229,00
Экономия при брони: -16,00 грн
Аптека низких цен
Каменское, ул. Каштанов, 2/22
261.8 км
Лаксерс порошок для раствора для инъекций 1000 мг + 1000 мг флакон №1
Юрия-Фарм
230,54
Экономия при брони: -11,58 грн
Аптека низких цен
Килия, ул. Мира, 38
266.9 км
Лаксерс порошок для раствора для инъекций 1000 мг + 1000 мг флакон №1
Юрия-Фарм
225,56
Экономия при брони: -13,02 грн
Аптека бам
Черкассы, ул. Самийла Кошки, 216
275.1 км
Лаксерс порошок для раствора для инъекций 1000 мг + 1000 мг флакон №1
Юрия-Фарм
238,70
Экономия при брони: -3,20 грн
Подорожник
Черкассы, ул. Самийла Кошки, 189
275.2 км
Лаксерс порошок для раствора для инъекций 1000 мг + 1000 мг флакон №1
Юрия-Фарм
238,70
Экономия при брони: -3,20 грн
Аптека
Черкассы, ул. Самийла Кошки, 210
275.3 км
Лаксерс порошок для раствора для инъекций 1000 мг + 1000 мг флакон №1
Юрия-Фарм
238,70
Экономия при брони: -3,20 грн