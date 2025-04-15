Запорожье (адрес не указан)
Доступно в 2 аптеках в Запорожье
Народная аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Седова, 3
2.2 км
Лаксерс порошок для раствора для инъекций 1000 мг + 1000 мг флакон №1
Юрия-Фарм
229,00
Экономия при брони: -18,00 грн
Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Украинца Владимира, 27-А
8.2 км
Лаксерс порошок для раствора для инъекций 1000 мг + 1000 мг флакон №1
Юрия-Фарм
229,00
Экономия при брони: -16,00 грн
В городах рядом
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, пл. Соборная, 14-Д
67.5 км
Лаксерс порошок для раствора для инъекций 1000 мг + 1000 мг флакон №1
Юрия-Фарм
250,21
Экономия при брони: -14,01 грн
Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, пл. Вокзальная, 1
70.2 км
Лаксерс порошок для раствора для инъекций 1000 мг + 1000 мг флакон №1
Юрия-Фарм
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Слобожанское, ул. Строителей, 16-Б
75.9 км
Лаксерс порошок для раствора для инъекций 1000 мг + 1000 мг флакон №1
Юрия-Фарм
248,47
Экономия при брони: -12,09 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Каменское, ул. Каштанов, 2/22
85.4 км
Лаксерс порошок для раствора для инъекций 1000 мг + 1000 мг флакон №1
Юрия-Фарм
234,92
Экономия при брони: -16,77 грн
Аптека бам
Закрыто
Открывается в 08:00
Самар, ул. Гетманская, 19
86.8 км
Лаксерс порошок для раствора для инъекций 1000 мг + 1000 мг флакон №1
Юрия-Фарм
238,70
Экономия при брони: -20,00 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Самар, ул. Достоинства, 19-А
87.4 км
Лаксерс порошок для раствора для инъекций 1000 мг + 1000 мг флакон №1
Юрия-Фарм
238,70
Экономия при брони: -20,00 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:30
Самар, ул. Гетманская, 38
87.7 км
Лаксерс порошок для раствора для инъекций 1000 мг + 1000 мг флакон №1
Юрия-Фарм
238,70
Экономия при брони: -20,00 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 07:00
Терновка, ул. Героев Украины, 20
101.0 км
Лаксерс порошок для раствора для инъекций 1000 мг + 1000 мг флакон №1
Юрия-Фарм
Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Колачевского Сергея, 96
126.1 км
Лаксерс порошок для раствора для инъекций 1000 мг + 1000 мг флакон №1
Юрия-Фарм
229,00
Экономия при брони: -16,00 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, м-н 4-й Заречный, 20-Д
126.9 км
Лаксерс порошок для раствора для инъекций 1000 мг + 1000 мг флакон №1
Юрия-Фарм
212,70
Экономия при брони: -9,31 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Магистральная, 12
127.6 км
Лаксерс порошок для раствора для инъекций 1000 мг + 1000 мг флакон №1
Юрия-Фарм
250,45
Экономия при брони: -27,80 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, м-н Солнечный, 60/1
128.3 км
Лаксерс порошок для раствора для инъекций 1000 мг + 1000 мг флакон №1
Юрия-Фарм
232,10
Экономия при брони: -13,93 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Резниченко Алексея, 66-А
129.6 км
Лаксерс порошок для раствора для инъекций 1000 мг + 1000 мг флакон №1
Юрия-Фарм
227,01
Экономия при брони: -7,95 грн
Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Дерусовой Инны, 2
130.6 км
Лаксерс порошок для раствора для инъекций 1000 мг + 1000 мг флакон №1
Юрия-Фарм
229,00
Экономия при брони: -22,00 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Южный, 32
135.9 км
Лаксерс порошок для раствора для инъекций 1000 мг + 1000 мг флакон №1
Юрия-Фарм
252,30
Экономия при брони: -15,85 грн
Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Калнышевского Петра, 7
136.4 км
Лаксерс порошок для раствора для инъекций 1000 мг + 1000 мг флакон №1
Юрия-Фарм
229,00
Экономия при брони: -18,00 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 07:30
Великая Багачка, ул. Каштановая, 18
240.0 км
Лаксерс порошок для раствора для инъекций 1000 мг + 1000 мг флакон №1
Юрия-Фарм
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Великая Багачка, ул. Центральная, 21
240.4 км
Лаксерс порошок для раствора для инъекций 1000 мг + 1000 мг флакон №1
Юрия-Фарм
238,70
Экономия при брони: -9,50 грн