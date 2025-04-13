Киев (адрес не указан)
Доступно в 2 аптеках в Киев
Аптека гормональных препаратов
Закрыто
Открывается через 14 мин
Киев, ул. Липковского Василия, 25
3.6 км
Лаксерс порошок для раствора для инъекций 1000 мг + 1000 мг флакон №1
Юрия-Фарм
Мед-сервис
Закрыто
Открывается через 14 мин
Киев, ул. Верхогляда Андрея, 2-А
4.4 км
Лаксерс порошок для раствора для инъекций 1000 мг + 1000 мг флакон №1
Юрия-Фарм
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Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается через 14 мин
Вишневое, ул. Европейская, 24-А
12.2 км
Лаксерс порошок для раствора для инъекций 1000 мг + 1000 мг флакон №1
Юрия-Фарм
Подорожник
Закрыто
Открывается через 14 мин
Буча, ул. Энергетиков, 14-А
24.8 км
Лаксерс порошок для раствора для инъекций 1000 мг + 1000 мг флакон №1
Юрия-Фарм
Аптека твоей родини
Закрыто
Открывается через 14 мин
Козелец, ул. Лоскота Евгения, 12-Б
66.4 км
Лаксерс порошок для раствора для инъекций 1000 мг + 1000 мг флакон №1
Юрия-Фарм
Подорожник
Закрыто
Открывается через 14 мин
Березань, ул. Михайловская, 50/1
67.7 км
Лаксерс порошок для раствора для инъекций 1000 мг + 1000 мг флакон №1
Юрия-Фарм
Эконом аптека
Закрыто
Открывается через 14 мин
Березань, ул. Медицинская, 1-А
67.8 км
Лаксерс порошок для раствора для инъекций 1000 мг + 1000 мг флакон №1
Юрия-Фарм
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается через 14 мин
Бобровица, ул. Независимости, 15-Д
68.6 км
Лаксерс порошок для раствора для инъекций 1000 мг + 1000 мг флакон №1
Юрия-Фарм
Подорожник
Закрыто
Открывается через 14 мин
Бобровица, ул. Озерянский Путь, 1
68.6 км
Лаксерс порошок для раствора для инъекций 1000 мг + 1000 мг флакон №1
Юрия-Фарм
Мед-сервис
Закрыто
Открывается через 14 мин
Яготин, ул. Независимости, 71
90.3 км
Лаксерс порошок для раствора для инъекций 1000 мг + 1000 мг флакон №1
Юрия-Фарм
Аптека 36,6
Закрыто
Открывается через 14 мин
Яготин, ул. Независимости, 58
90.5 км
Лаксерс порошок для раствора для инъекций 1000 мг + 1000 мг флакон №1
Юрия-Фарм
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается через 14 мин
Нежин, ул. Станислава Прощенко, 54-Б
117.7 км
Лаксерс порошок для раствора для инъекций 1000 мг + 1000 мг флакон №1
Юрия-Фарм
Подорожник
Закрыто
Открывается через 14 мин
Бердичев, ул. Здоровья, 1
150.8 км
Лаксерс порошок для раствора для инъекций 1000 мг + 1000 мг флакон №1
Юрия-Фарм
Аптека
Черкассы, ул. Самийла Кошки, 210
159.2 км
Лаксерс порошок для раствора для инъекций 1000 мг + 1000 мг флакон №1
Юрия-Фарм
238,70
Экономия при брони: -3,80 грн
Аптека бам
Черкассы, ул. Самийла Кошки, 216
159.3 км
Лаксерс порошок для раствора для инъекций 1000 мг + 1000 мг флакон №1
Юрия-Фарм
238,70
Экономия при брони: -3,80 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается через 14 мин
Черкассы, ул. Самийла Кошки, 189
159.3 км
Лаксерс порошок для раствора для инъекций 1000 мг + 1000 мг флакон №1
Юрия-Фарм
238,70
Экономия при брони: -3,80 грн
Аптека оптовых цен
Винница, шоссе Хмельницкое, 96-Б
202.9 км
Лаксерс порошок для раствора для инъекций 1000 мг + 1000 мг флакон №1
Юрия-Фарм
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается через 14 мин
Короп, ул. Кибальчича, 10
210.7 км
Лаксерс порошок для раствора для инъекций 1000 мг + 1000 мг флакон №1
Юрия-Фарм
Подорожник
Великая Багачка, ул. Каштановая, 18
239.7 км
Лаксерс порошок для раствора для инъекций 1000 мг + 1000 мг флакон №1
Юрия-Фарм
238,70
Экономия при брони: -11,40 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается через 44 мин
Острог, ул. Татарская, 179-Б
283.6 км
Лаксерс порошок для раствора для инъекций 1000 мг + 1000 мг флакон №1
Юрия-Фарм