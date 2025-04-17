Винница (адрес не указан)
Доступно в 1 аптеках в Винница
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Винница, шоссе Хмельницкое, 96-Б
5.9 км
Лаксерс порошок для раствора для инъекций 1000 мг + 1000 мг флакон №1
Юрия-Фарм
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Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Бердичев, ул. Здоровья, 1
74.2 км
Лаксерс порошок для раствора для инъекций 1000 мг + 1000 мг флакон №1
Юрия-Фарм
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Вишневое, ул. Европейская, 24-А
186.4 км
Лаксерс порошок для раствора для инъекций 1000 мг + 1000 мг флакон №1
Юрия-Фарм
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:30
Острог, ул. Татарская, 179-Б
187.5 км
Лаксерс порошок для раствора для инъекций 1000 мг + 1000 мг флакон №1
Юрия-Фарм
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Буча, ул. Энергетиков, 14-А
190.8 км
Лаксерс порошок для раствора для инъекций 1000 мг + 1000 мг флакон №1
Юрия-Фарм
Аптека гормональных препаратов
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Липковского Василия, 25
194.8 км
Лаксерс порошок для раствора для инъекций 1000 мг + 1000 мг флакон №1
Юрия-Фарм
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Верхогляда Андрея, 2-А
196.8 км
Лаксерс порошок для раствора для инъекций 1000 мг + 1000 мг флакон №1
Юрия-Фарм
Фармация
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Подвысоцкого Профессора, 4-А
196.8 км
Лаксерс порошок для раствора для инъекций 1000 мг + 1000 мг флакон №1
Юрия-Фарм
238,74
Экономия при брони: -36,29 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Первомайск, перек. Театральная / Шевченко Тараса, 2/22
218.0 км
Лаксерс порошок для раствора для инъекций 1000 мг + 1000 мг флакон №1
Юрия-Фарм
243,88
Экономия при брони: -13,85 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Костополь, ул. Степанская, 52-А
235.3 км
Лаксерс порошок для раствора для инъекций 1000 мг + 1000 мг флакон №1
Юрия-Фарм
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Дубно, пл. Независимости, 3
236.9 км
Лаксерс порошок для раствора для инъекций 1000 мг + 1000 мг флакон №1
Юрия-Фарм
220,85
Экономия при брони: -8,71 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Березань, ул. Михайловская, 50/1
244.2 км
Лаксерс порошок для раствора для инъекций 1000 мг + 1000 мг флакон №1
Юрия-Фарм
Эконом аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Березань, ул. Медицинская, 1-А
244.2 км
Лаксерс порошок для раствора для инъекций 1000 мг + 1000 мг флакон №1
Юрия-Фарм
Аптека бам
Закрыто
Открывается в 07:30
Черкассы, ул. Самийла Кошки, 216
258.3 км
Лаксерс порошок для раствора для инъекций 1000 мг + 1000 мг флакон №1
Юрия-Фарм
238,70
Экономия при брони: -3,20 грн
Аптека
Закрыто
Открывается через 19 мин
Черкассы, ул. Самийла Кошки, 210
258.4 км
Лаксерс порошок для раствора для инъекций 1000 мг + 1000 мг флакон №1
Юрия-Фарм
238,70
Экономия при брони: -3,20 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Черкассы, ул. Самийла Кошки, 189
258.5 км
Лаксерс порошок для раствора для инъекций 1000 мг + 1000 мг флакон №1
Юрия-Фарм
238,70
Экономия при брони: -3,20 грн
Аптека 36,6
Закрыто
Открывается в 08:00
Яготин, ул. Независимости, 58
261.5 км
Лаксерс порошок для раствора для инъекций 1000 мг + 1000 мг флакон №1
Юрия-Фарм
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 08:00
Яготин, ул. Независимости, 71
261.5 км
Лаксерс порошок для раствора для инъекций 1000 мг + 1000 мг флакон №1
Юрия-Фарм
Аптека твоей родини
Закрыто
Открывается в 08:00
Козелец, ул. Лоскота Евгения, 12-Б
264.2 км
Лаксерс порошок для раствора для инъекций 1000 мг + 1000 мг флакон №1
Юрия-Фарм
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Бобровица, ул. Независимости, 15-Д
265.4 км
Лаксерс порошок для раствора для инъекций 1000 мг + 1000 мг флакон №1
Юрия-Фарм