Кривой Рог (адрес не указан)
Доступно в 8 аптеках в Кривой Рог
Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается через 49 мин
Кривой Рог, ул. Калнышевского Петра, 7
3.3 км
Лаксерс порошок для раствора для инъекций 1000 мг + 1000 мг флакон №1
Юрия-Фарм
229,00
Экономия при брони: -16,00 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 49 мин
Кривой Рог, ул. Магистральная, 12
5.5 км
Лаксерс порошок для раствора для инъекций 1000 мг + 1000 мг флакон №1
Юрия-Фарм
250,45
Экономия при брони: -27,80 грн
Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается через 49 мин
Кривой Рог, ул. Дерусовой Инны, 2
6.6 км
Лаксерс порошок для раствора для инъекций 1000 мг + 1000 мг флакон №1
Юрия-Фарм
229,00
Экономия при брони: -11,00 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 49 мин
Кривой Рог, ул. Резниченко Алексея, 66-А
7.6 км
Лаксерс порошок для раствора для инъекций 1000 мг + 1000 мг флакон №1
Юрия-Фарм
227,01
Экономия при брони: -7,95 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается через 49 мин
Кривой Рог, м-н Солнечный, 60/1
7.6 км
Лаксерс порошок для раствора для инъекций 1000 мг + 1000 мг флакон №1
Юрия-Фарм
232,10
Экономия при брони: -13,93 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается через 49 мин
Кривой Рог, просп. Южный, 32
7.9 км
Лаксерс порошок для раствора для инъекций 1000 мг + 1000 мг флакон №1
Юрия-Фарм
252,30
Экономия при брони: -15,85 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 49 мин
Кривой Рог, м-н 4-й Заречный, 20-Д
12.4 км
Лаксерс порошок для раствора для инъекций 1000 мг + 1000 мг флакон №1
Юрия-Фарм
212,70
Экономия при брони: -9,31 грн
Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается через 49 мин
Кривой Рог, ул. Колачевского Сергея, 96
20.2 км
Лаксерс порошок для раствора для инъекций 1000 мг + 1000 мг флакон №1
Юрия-Фарм
229,00
Экономия при брони: -16,00 грн
В городах рядом
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 49 мин
Каменское, ул. Каштанов, 2/22
111.2 км
Лаксерс порошок для раствора для инъекций 1000 мг + 1000 мг флакон №1
Юрия-Фарм
234,92
Экономия при брони: -16,77 грн
Народная аптека
Закрыто
Открывается через 49 мин
Запорожье, ул. Седова, 3
131.1 км
Лаксерс порошок для раствора для инъекций 1000 мг + 1000 мг флакон №1
Юрия-Фарм
229,00
Экономия при брони: -18,00 грн
Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается через 49 мин
Запорожье, ул. Украинца Владимира, 27-А
134.9 км
Лаксерс порошок для раствора для инъекций 1000 мг + 1000 мг флакон №1
Юрия-Фарм
229,00
Экономия при брони: -16,00 грн
Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается через 49 мин
Днепр, пл. Вокзальная, 1
136.4 км
Лаксерс порошок для раствора для инъекций 1000 мг + 1000 мг флакон №1
Юрия-Фарм
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается через 49 мин
Новая Одесса, ул. Центральная, 204
137.9 км
Лаксерс порошок для раствора для инъекций 1000 мг + 1000 мг флакон №1
Юрия-Фарм
Аптека копейка
Закрыто
Открывается через 19 мин
Днепр, пл. Соборная, 14-Д
138.8 км
Лаксерс порошок для раствора для инъекций 1000 мг + 1000 мг флакон №1
Юрия-Фарм
250,21
Экономия при брони: -14,01 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 19 мин
Слобожанское, ул. Строителей, 16-Б
143.4 км
Лаксерс порошок для раствора для инъекций 1000 мг + 1000 мг флакон №1
Юрия-Фарм
248,47
Экономия при брони: -12,09 грн
Медпрепараты
Закрыто
Открывается через 19 мин
Николаев, ул. 3-я Слободская, 50/2
147.0 км
Лаксерс порошок для раствора для инъекций 1000 мг + 1000 мг флакон №1
Юрия-Фарм
253,59
Экономия при брони: -17,29 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 49 мин
Николаев, ул. 3-я Слободская, 50/1
147.1 км
Лаксерс порошок для раствора для инъекций 1000 мг + 1000 мг флакон №1
Юрия-Фарм
245,78
Экономия при брони: -9,41 грн
Аптека бам
Закрыто
Открывается через 49 мин
Самар, ул. Гетманская, 19
160.3 км
Лаксерс порошок для раствора для инъекций 1000 мг + 1000 мг флакон №1
Юрия-Фарм
238,70
Экономия при брони: -20,00 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается через 49 мин
Самар, ул. Достоинства, 19-А
160.4 км
Лаксерс порошок для раствора для инъекций 1000 мг + 1000 мг флакон №1
Юрия-Фарм
238,70
Экономия при брони: -20,00 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается через 19 мин
Самар, ул. Гетманская, 38
160.8 км
Лаксерс порошок для раствора для инъекций 1000 мг + 1000 мг флакон №1
Юрия-Фарм
238,70
Экономия при брони: -20,00 грн