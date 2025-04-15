Киев
Лаксерс (Laxers)

Лаксерс (Laxers)

Львов (адрес не указан)
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Доступно в 1 аптеках в Львов
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Львов, ул. Черниговская, 6
2.1 км
Лаксерс порошок для раствора для инъекций 1000 мг + 1000 мг флакон №1
Юрия-Фарм
217,50 грн
В городах рядом
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 20:00
Новояворовск, ул. Бандеры Степана, 10
33.5 км
Лаксерс порошок для раствора для инъекций 1000 мг + 1000 мг флакон №1
Юрия-Фарм
191,00 грн
Пульс
Открыто
Круглосуточно
Буск, ул. Львовская, 77
43.2 км
Лаксерс порошок для раствора для инъекций 1000 мг + 1000 мг флакон №1
Юрия-Фарм
238,70 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 19:00
Дубно, пл. Независимости, 3
139.0 км
Лаксерс порошок для раствора для инъекций 1000 мг + 1000 мг флакон №1
Юрия-Фарм
226,13
Экономия при брони: -13,69 грн
212,44 грн
Волыньфарм
Открыто
Закроется в 21:00
Рожище, ул. Независимости, 11
149.1 км
Лаксерс порошок для раствора для инъекций 1000 мг + 1000 мг флакон №1
Юрия-Фарм
245,40 грн
Волыньфарм
Открыто
Круглосуточно
Рожище, ул. Шилокадзе, 19
149.1 км
Лаксерс порошок для раствора для инъекций 1000 мг + 1000 мг флакон №1
Юрия-Фарм
245,40 грн
Аптека
Открыто
Закроется в 23:00
Любомль, ул. Соборности, 70
156.3 км
Лаксерс порошок для раствора для инъекций 1000 мг + 1000 мг флакон №1
Юрия-Фарм
224,50 грн
Волыньфарм
Открыто
Закроется в 23:00
Ковель, ул. Пчелки Елены, 4
160.6 км
Лаксерс порошок для раствора для инъекций 1000 мг + 1000 мг флакон №1
Юрия-Фарм
245,40 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 18:00
Острог, ул. Татарская, 179-Б
187.4 км
Лаксерс порошок для раствора для инъекций 1000 мг + 1000 мг флакон №1
Юрия-Фарм
238,70 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 22:00
Костополь, ул. Степанская, 52-А
208.1 км
Лаксерс порошок для раствора для инъекций 1000 мг + 1000 мг флакон №1
Юрия-Фарм
238,70 грн
Волыньфарм
Открыто
Закроется в 23:00
Камень-Каширский, ул. Шевченко, 43
209.8 км
Лаксерс порошок для раствора для инъекций 1000 мг + 1000 мг флакон №1
Юрия-Фарм
245,40 грн
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 21:00
Винница, шоссе Хмельницкое, 96-Б
324.2 км
Лаксерс порошок для раствора для инъекций 1000 мг + 1000 мг флакон №1
Юрия-Фарм
214,92 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 20:00
Бердичев, ул. Здоровья, 1
327.5 км
Лаксерс порошок для раствора для инъекций 1000 мг + 1000 мг флакон №1
Юрия-Фарм
238,70 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 21:00
Буча, ул. Энергетиков, 14-А
447.7 км
Лаксерс порошок для раствора для инъекций 1000 мг + 1000 мг флакон №1
Юрия-Фарм
238,70 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 22:00
Вишневое, ул. Европейская, 24-А
457.6 км
Лаксерс порошок для раствора для инъекций 1000 мг + 1000 мг флакон №1
Юрия-Фарм
217,50 грн
Аптека гормональных препаратов
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, ул. Липковского Василия, 25
465.2 км
Лаксерс порошок для раствора для инъекций 1000 мг + 1000 мг флакон №1
Юрия-Фарм
229,20 грн
Фармация
Открыто
Закроется в 20:00
Киев, ул. Подвысоцкого Профессора, 4-А
469.4 км
Лаксерс порошок для раствора для инъекций 1000 мг + 1000 мг флакон №1
Юрия-Фарм
238,74
Экономия при брони: -36,29 грн
202,45 грн
Мед-сервис
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, ул. Верхогляда Андрея, 2-А
469.5 км
Лаксерс порошок для раствора для инъекций 1000 мг + 1000 мг флакон №1
Юрия-Фарм
229,20 грн
Аптека твоей родини
Открыто
Закроется в 21:00
Козелец, ул. Лоскота Евгения, 12-Б
517.3 км
Лаксерс порошок для раствора для инъекций 1000 мг + 1000 мг флакон №1
Юрия-Фарм
217,50 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Бобровица, ул. Независимости, 15-Д
532.6 км
Лаксерс порошок для раствора для инъекций 1000 мг + 1000 мг флакон №1
Юрия-Фарм
217,50 грн
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