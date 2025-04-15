Львов (адрес не указан)
Доступно в 1 аптеках в Львов
Бажаемо здоровья
Львов, ул. Черниговская, 6
2.1 км
Лаксерс порошок для раствора для инъекций 1000 мг + 1000 мг флакон №1
Юрия-Фарм
В городах рядом
Бажаемо здоровья
Новояворовск, ул. Бандеры Степана, 10
33.5 км
Лаксерс порошок для раствора для инъекций 1000 мг + 1000 мг флакон №1
Юрия-Фарм
Пульс
Буск, ул. Львовская, 77
43.2 км
Лаксерс порошок для раствора для инъекций 1000 мг + 1000 мг флакон №1
Юрия-Фарм
Аптека низких цен
Дубно, пл. Независимости, 3
139.0 км
Лаксерс порошок для раствора для инъекций 1000 мг + 1000 мг флакон №1
Юрия-Фарм
226,13
Экономия при брони: -13,69 грн
Волыньфарм
Рожище, ул. Независимости, 11
149.1 км
Лаксерс порошок для раствора для инъекций 1000 мг + 1000 мг флакон №1
Юрия-Фарм
Волыньфарм
Рожище, ул. Шилокадзе, 19
149.1 км
Лаксерс порошок для раствора для инъекций 1000 мг + 1000 мг флакон №1
Юрия-Фарм
Аптека
Любомль, ул. Соборности, 70
156.3 км
Лаксерс порошок для раствора для инъекций 1000 мг + 1000 мг флакон №1
Юрия-Фарм
Волыньфарм
Ковель, ул. Пчелки Елены, 4
160.6 км
Лаксерс порошок для раствора для инъекций 1000 мг + 1000 мг флакон №1
Юрия-Фарм
Подорожник
Острог, ул. Татарская, 179-Б
187.4 км
Лаксерс порошок для раствора для инъекций 1000 мг + 1000 мг флакон №1
Юрия-Фарм
Подорожник
Костополь, ул. Степанская, 52-А
208.1 км
Лаксерс порошок для раствора для инъекций 1000 мг + 1000 мг флакон №1
Юрия-Фарм
Волыньфарм
Камень-Каширский, ул. Шевченко, 43
209.8 км
Лаксерс порошок для раствора для инъекций 1000 мг + 1000 мг флакон №1
Юрия-Фарм
Аптека оптовых цен
Винница, шоссе Хмельницкое, 96-Б
324.2 км
Лаксерс порошок для раствора для инъекций 1000 мг + 1000 мг флакон №1
Юрия-Фарм
Подорожник
Бердичев, ул. Здоровья, 1
327.5 км
Лаксерс порошок для раствора для инъекций 1000 мг + 1000 мг флакон №1
Юрия-Фарм
Подорожник
Буча, ул. Энергетиков, 14-А
447.7 км
Лаксерс порошок для раствора для инъекций 1000 мг + 1000 мг флакон №1
Юрия-Фарм
Бажаемо здоровья
Вишневое, ул. Европейская, 24-А
457.6 км
Лаксерс порошок для раствора для инъекций 1000 мг + 1000 мг флакон №1
Юрия-Фарм
Аптека гормональных препаратов
Киев, ул. Липковского Василия, 25
465.2 км
Лаксерс порошок для раствора для инъекций 1000 мг + 1000 мг флакон №1
Юрия-Фарм
Фармация
Киев, ул. Подвысоцкого Профессора, 4-А
469.4 км
Лаксерс порошок для раствора для инъекций 1000 мг + 1000 мг флакон №1
Юрия-Фарм
238,74
Экономия при брони: -36,29 грн
Мед-сервис
Киев, ул. Верхогляда Андрея, 2-А
469.5 км
Лаксерс порошок для раствора для инъекций 1000 мг + 1000 мг флакон №1
Юрия-Фарм
Аптека твоей родини
Козелец, ул. Лоскота Евгения, 12-Б
517.3 км
Лаксерс порошок для раствора для инъекций 1000 мг + 1000 мг флакон №1
Юрия-Фарм
Бажаемо здоровья
Бобровица, ул. Независимости, 15-Д
532.6 км
Лаксерс порошок для раствора для инъекций 1000 мг + 1000 мг флакон №1
Юрия-Фарм