Харьков (адрес не указан)
Доступно в 6 аптеках в Харьков
Аптека низкие цены №1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Ярослава Мудрого, 38
1.4 км
Лаксерс порошок для раствора для инъекций 1000 мг + 1000 мг флакон №1
Юрия-Фарм
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 09:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 82
1.4 км
Лаксерс порошок для раствора для инъекций 1000 мг + 1000 мг флакон №1
Юрия-Фарм
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 82
1.5 км
Лаксерс порошок для раствора для инъекций 1000 мг + 1000 мг флакон №1
Юрия-Фарм
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Героев Харькова, 195
3.4 км
Лаксерс порошок для раствора для инъекций 1000 мг + 1000 мг флакон №1
Юрия-Фарм
Астарта
Закрыто
Открывается в 07:00
Харьков, ул. Данилевского, 17
2.3 км
Лаксерс порошок для раствора для инъекций 1000 мг + 1000 мг флакон №1
Юрия-Фарм
Аптека
Закрыто
Открывается в 07:00
Харьков, ул. Парталы Станислава, 17-А
5.2 км
Лаксерс порошок для раствора для инъекций 1000 мг + 1000 мг флакон №1
Юрия-Фарм
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Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 07:30
Сумы, ул. Ахтырская, 18
141.4 км
Лаксерс порошок для раствора для инъекций 1000 мг + 1000 мг флакон №1
Юрия-Фарм
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Сумы, ул. Сумской артбригады, 13
144.7 км
Лаксерс порошок для раствора для инъекций 1000 мг + 1000 мг флакон №1
Юрия-Фарм
230,02
Экономия при брони: -9,70 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Сумы, ул. Харитоненко Ивана, 6/1
144.7 км
Лаксерс порошок для раствора для инъекций 1000 мг + 1000 мг флакон №1
Юрия-Фарм
231,92
Экономия при брони: -14,60 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 07:00
Терновка, ул. Героев Украины, 20
163.1 км
Лаксерс порошок для раствора для инъекций 1000 мг + 1000 мг флакон №1
Юрия-Фарм
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:30
Самар, ул. Гетманская, 38
166.5 км
Лаксерс порошок для раствора для инъекций 1000 мг + 1000 мг флакон №1
Юрия-Фарм
238,70
Экономия при брони: -20,00 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Самар, ул. Достоинства, 19-А
167.0 км
Лаксерс порошок для раствора для инъекций 1000 мг + 1000 мг флакон №1
Юрия-Фарм
238,70
Экономия при брони: -20,00 грн
Аптека бам
Закрыто
Открывается в 08:00
Самар, ул. Гетманская, 19
167.4 км
Лаксерс порошок для раствора для инъекций 1000 мг + 1000 мг флакон №1
Юрия-Фарм
238,70
Экономия при брони: -20,00 грн
Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, пл. Вокзальная, 1
190.8 км
Лаксерс порошок для раствора для инъекций 1000 мг + 1000 мг флакон №1
Юрия-Фарм
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, пл. Соборная, 14-Д
191.1 км
Лаксерс порошок для раствора для инъекций 1000 мг + 1000 мг флакон №1
Юрия-Фарм
251,76
Экономия при брони: -15,01 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Каменское, ул. Каштанов, 2/22
204.1 км
Лаксерс порошок для раствора для инъекций 1000 мг + 1000 мг флакон №1
Юрия-Фарм
238,40
Экономия при брони: -13,47 грн
Народная аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Седова, 3
252.0 км
Лаксерс порошок для раствора для инъекций 1000 мг + 1000 мг флакон №1
Юрия-Фарм
229,00
Экономия при брони: -18,00 грн
Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Украинца Владимира, 27-А
257.9 км
Лаксерс порошок для раствора для инъекций 1000 мг + 1000 мг флакон №1
Юрия-Фарм
229,00
Экономия при брони: -16,00 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Короп, ул. Кибальчича, 10
290.4 км
Лаксерс порошок для раствора для инъекций 1000 мг + 1000 мг флакон №1
Юрия-Фарм
Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Колачевского Сергея, 96
292.5 км
Лаксерс порошок для раствора для инъекций 1000 мг + 1000 мг флакон №1
Юрия-Фарм
229,00
Экономия при брони: -16,00 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, м-н 4-й Заречный, 20-Д
299.7 км
Лаксерс порошок для раствора для инъекций 1000 мг + 1000 мг флакон №1
Юрия-Фарм
211,16
Экономия при брони: -7,26 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, м-н Солнечный, 60/1
304.4 км
Лаксерс порошок для раствора для инъекций 1000 мг + 1000 мг флакон №1
Юрия-Фарм
236,42
Экономия при брони: -11,49 грн