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Лаксерс (Laxers)
Лаксерс (Laxers)
Чернигов
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Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Нежин, ул. Прощенко Станислава, 54-Б
64.1 км
Лаксерс порошок для раствора для инъекций 1000 мг + 1000 мг флакон №1
Юрия-Фарм
212,50
грн
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Подорожник
Открыто
Закроется в 21:00
Нежин, ул. Прощенко Станислава, 21-Г/1
64.1 км
Лаксерс порошок для раствора для инъекций 1000 мг + 1000 мг флакон №1
Юрия-Фарм
238,70
Экономия при брони:
-15,20 грн
223,50
грн
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Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 21:00
Нежин, ул. Прощенко Станислава, 21-Г
64.1 км
Лаксерс порошок для раствора для инъекций 1000 мг + 1000 мг флакон №1
Юрия-Фарм
252,88
Экономия при брони:
-41,75 грн
211,13
грн
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Аптека твоей родини
Открыто
Закроется в 21:00
Козелец, ул. Лоскота Евгения, 12-Б
65.9 км
Лаксерс порошок для раствора для инъекций 1000 мг + 1000 мг флакон №1
Юрия-Фарм
212,50
грн
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Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Бобровица, ул. Независимости, 15-Д
84.8 км
Лаксерс порошок для раствора для инъекций 1000 мг + 1000 мг флакон №1
Юрия-Фарм
212,50
грн
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Подорожник
Открыто
Закроется в 19:00
Бобровица, ул. Озерянский Путь, 1
84.9 км
Лаксерс порошок для раствора для инъекций 1000 мг + 1000 мг флакон №1
Юрия-Фарм
238,70
грн
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Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Ичня, ул. Героев Майдана, 7-А
104.4 км
Лаксерс порошок для раствора для инъекций 1000 мг + 1000 мг флакон №1
Юрия-Фарм
212,50
грн
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Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 20:00
Короп, ул. Кибальчича, 10
115.4 км
Лаксерс порошок для раствора для инъекций 1000 мг + 1000 мг флакон №1
Юрия-Фарм
181,90
грн
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Подорожник
Открыто
Закроется в 21:00
Буча, ул. Энергетиков, 14-А
129.6 км
Лаксерс порошок для раствора для инъекций 1000 мг + 1000 мг флакон №1
Юрия-Фарм
238,70
грн
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Фармация
Открыто
Закроется в 20:00
Киев, ул. Подвысоцкого Профессора, 4-А
131.2 км
Лаксерс порошок для раствора для инъекций 1000 мг + 1000 мг флакон №1
Юрия-Фарм
238,74
Экономия при брони:
-36,29 грн
202,45
грн
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Аптека гормональных препаратов
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, ул. Липковского Василия, 25
131.2 км
Лаксерс порошок для раствора для инъекций 1000 мг + 1000 мг флакон №1
Юрия-Фарм
229,20
грн
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Мед-сервис
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, ул. Верхогляда Андрея, 2-А
131.3 км
Лаксерс порошок для раствора для инъекций 1000 мг + 1000 мг флакон №1
Юрия-Фарм
229,20
грн
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Подорожник
Открыто
Закроется в 20:00
Березань, ул. Михайловская, 50/1
131.6 км
Лаксерс порошок для раствора для инъекций 1000 мг + 1000 мг флакон №1
Юрия-Фарм
227,30
Экономия при брони:
-3,80 грн
223,50
грн
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Эконом аптека
Открыто
Закроется в 21:00
Березань, ул. Медицинская, 1-А
131.7 км
Лаксерс порошок для раствора для инъекций 1000 мг + 1000 мг флакон №1
Юрия-Фарм
229,20
грн
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Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 22:00
Вишневое, ул. Европейская, 24-А
138.5 км
Лаксерс порошок для раствора для инъекций 1000 мг + 1000 мг флакон №1
Юрия-Фарм
212,50
грн
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Мед-сервис
Открыто
Закроется в 21:00
Яготин, ул. Независимости, 71
140.3 км
Лаксерс порошок для раствора для инъекций 1000 мг + 1000 мг флакон №1
Юрия-Фарм
238,80
грн
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Аптека 36,6
Открыто
Закроется в 21:00
Яготин, ул. Независимости, 58
140.7 км
Лаксерс порошок для раствора для инъекций 1000 мг + 1000 мг флакон №1
Юрия-Фарм
210,10
грн
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Аптека
Открыто
Закроется в 23:00
Черкассы, ул. Самийла Кошки, 210
238.2 км
Лаксерс порошок для раствора для инъекций 1000 мг + 1000 мг флакон №1
Юрия-Фарм
238,70
Экономия при брони:
-5,10 грн
233,60
грн
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Подорожник
Открыто
Закроется в 21:00
Черкассы, ул. Самийла Кошки, 189
238.3 км
Лаксерс порошок для раствора для инъекций 1000 мг + 1000 мг флакон №1
Юрия-Фарм
238,70
Экономия при брони:
-5,10 грн
233,60
грн
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Аптека бам
Открыто
Закроется в 20:30
Черкассы, ул. Самийла Кошки, 216
238.3 км
Лаксерс порошок для раствора для инъекций 1000 мг + 1000 мг флакон №1
Юрия-Фарм
238,70
Экономия при брони:
-5,10 грн
233,60
грн
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