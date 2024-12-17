3-Динир капсулы (3-Dinir capsules) (360569) - инструкция по применению ATC-классификация
3-Динир капсулы инструкция по применению
Фармакологические свойства
фармакодинамика. Как и в случае с другими цефалоспоринами, бактерицидная активность цефдинира обусловлена подавлением синтеза клеточной стенки. Цефдинир является устойчивым к действию некоторых, но не всех β-лактамазных ферментов. Благодаря этому свойству много организмов, резистентных к пенициллину и некоторым цефалоспоринам, являются чувствительными к цефдиниру. Показано, что цефдинир активен в отношении большинства штаммов таких микроорганизмов как в условиях in vitro, так и при клинических инфекциях.
Спектр действия цефдинира включает:
- аэробные грамположительные микроорганизмы: Staphylococcus aureus (включая штаммы, продуцирующие β-лактамазы, однако неактивен против метициллинрезистентных стафилококков); Streptococcus pneumoniae (только чувствительные к пенициллину штаммы); Streptococcus pyogenes;
- аэробные грамотрицательные микроорганизмы: Haemophilus influenzae (включая штаммы, продуцирующие β-лактамазу); Haemophilus parainfluenzae (включая штаммы, продуцирующие β-лактамазу); Moraxella catarrhalis (включая штаммы, продуцирующие β-лактамазу).
Перечисленные ниже данные получены in vitro, но их клиническая значимость неизвестна.
Минимальная ингибирующая концентрация (MIC) цефдинира in vitro составляет 1 мкг/мл или меньше относительно штаммов (>90%) следующих микроорганизмов, однако безопасность и эффективность цефдинира в лечении инфекций, вызванных нижеприведенными микроорганизмами, не продемонстрированы в клинических исследованиях.
- Аэробные грамположительные микроорганизмы:
Staphylococcus epidermidis (только метициллинчувствительные штаммы);
Streptococcus agalactiae;
Streptococcus группы viridans.
Примечание: цефдинир неактивен против Enterococcus, метициллинрезистентных Staphylococcus species.
- Аэробные грамотрицательные микроорганизмы:
Citrobacter diversus;
Escherichia coli;
Klebsiella pneumoniae;
Proteus mirabilis.
Примечание: цефдинир неактивен против Pseudomonas и Enterobacter species.
Тесты на чувствительность
Методом серийных разведений определены следующие показатели MIC.
- Для организмов, отличающихся от Haemophilus spp. и Streptococcus spp.:
|MIC, мг/мл
|Интерпретация
|≤1
|Чувствительный (S)
|2
|Умеренно чувствительный (I)
|≥4
|Резистентный (R)
- Для Haemophilus spp.:a
|MIC, мг/мл
|Интерпретацияb
|≤1
|Чувствительный (S)
аЭти стандарты интерпретации применимы только к исследованиям чувствительности методом разведений в бульоне со штаммами Haemophilus spp., используя Haemophilus Test Medium (HTM)(1);
bотсутствие данных о наличии резистентных штаммов исключает определение других результатов, кроме «чувствительных». Штаммы, которые дают результаты MIC, свидетельствующие о категории «непригодности», должны быть переданы референс-лаборатории для дальнейшего тестирования.
- Для Streptococcus spp.:
Streptococcus pneumoniae, чувствительные к пенициллину (MIC ≤0,06 мкг/мл), или стрептококки, кроме S. pneumoniae, чувствительные к пенициллину (MIC ≤0,12 мкг/мл), могут считаться чувствительными к цефдиниру. Тестирование цефдинира против умеренно чувствительных или устойчивых к пенициллину изолятов не рекомендуется. Надежные критерии интерпретации для цефдинира недоступны.
При результате «чувствительный» указывается, что возбудитель, вероятно, ингибируется, когда концентрация антимикробного вещества в крови достигает привычных ее значений. Результат «умеренно чувствительный» свидетельствует о том, что полученный результат следует считать двусмысленным, и если микроорганизм не является полностью чувствительным к альтернативным, клинически эквивалентным препаратам, такой тест следует повторить. Категория «умеренно чувствительный» предусматривает возможную клиническую пригодность в участках тела, где препарат физиологически концентрируется, или в ситуациях, когда может быть использована высокая доза препарата. Эта категория также обеспечивает буферную зону, которая препятствует незначительным неконтролируемым техническим факторам вызвать серьезные разногласия в интерпретации. При результате «резистентный» указывается, что возбудитель, вероятно, не будет ингибироваться, если концентрация антимикробного вещества в крови достигает привычных концентраций. При таких результатах должна быть выбрана другая терапия.
Стандартизованные процедуры по определению чувствительности предусматривают использование тест-культур микроорганизмов (для контроля технических аспектов проведения процедуры). Стандартный порошок цефдинира должен обеспечивать следующие значения MIC:
|Микроорганизм
|MIC диапазон, мкг/мл
|Escherichia coli ATCC 25922
|0,12–0,5
|Haemophilus influenzae ATCC 49766c
|0,12–0,5
|Staphylococcus aureus ATCC 29213
|0,12–0,5
сЭтот диапазон контроля качества применяют только для Haemophilus influenzae ATCC 49766, тестирование которого проводили методом разведений в бульоне, используя HTM.
Методом диффузии в агар определены такие показатели MIC.
- Для организмов, отличающихся от Haemophilus spp. и Streptococcus spp.d:
|Диаметр зоны, мм
|Интерпретация
|≥20
|Чувствительный (S)
|17–19
|Умеренно чувствительный (I)
|≤16
|Резистентный (R)
dПоскольку некоторые штаммы Citrobacter, Providencia и Enterobacter spp. дают недостоверные результаты чувствительности при использовании диска с цефдиниром, штаммы этих родов не следует проверять и интерпретировать с этим диском.
- Для Haemophilus spp.:е
|Диаметр зоны, мм
|Интерпретацияf
|≥20
|Чувствительный (S)
еУказанные стандарты диаметров зон применимы только к тестам с Haemophilus spp., используя HTM(2);
fотсутствие данных о наличии резистентных штаммов исключает определение других результатов, кроме «чувствительных». Штаммы, дающие результаты MIC, которые свидетельствуют о категории «непригодности», должны быть переданы референс-лаборатории для дальнейшего тестирования.
- Для Streptococcus spp.:
изоляты Streptococcus pneumoniae следует проверить на дисках с оксациллином 1 мкг. Изоляты с размерами оксацилиновой зоны ≥20 мм чувствительны к пенициллину и могут считаться чувствительными к цефдиниру. Стрептококки (кроме S. pneumoniae) должны быть протестированы на дисках с пенициллином 10 ЕД. Изолины с размерами зоны пенициллина ≥28 мм чувствительны к пенициллину и могут считаться чувствительными к цефдиниру.
Как и в стандартизованных методах серийных разведений, методы диффузии в агар требуют использования тест-микроорганизмов для контроля технических аспектов лабораторных процедур. Для метода диффузии с использованием диска с цефдиниром 5 мкг следует обеспечить такие диаметры зон:
|Микроорганизм
|Диаметр зон, мм
|Escherichia coli ATCC 25922
|24–28
|Haemophilus influenzae ATCC 49766g
|24–31
|Staphylococcus aureus ATCC 29213
|25–32
gЭтот диапазон контроля качества применяют только для Haemophilus influenzae ATCC 49766 с использованием HTM.
Фармакокинетика
Абсорбция
Биодоступность при пероральном применении. Cmax цефдинира в плазме крови достигается через 2–4 ч после приема капсулы. Концентрация цефдинира в плазме повышается с дозой, но увеличение становится менее пропорциональным в интервале доз от 300 (7 мг/кг массы тела) до 600 мг (14 мг/кг массы тела). Ожидаемая биодоступность капсул цефдинира составляет 21% после введения 300 мг и 16% — после введения 600 мг лекарственного средства.
Влияние пищи. Cmax и AUC цефдинира снижаются на 16 и 10% соответственно при приеме пищи с высоким содержанием жира. Процент снижения этих показателей, вероятно, не является клинически значимым. Таким образом, цефдинир можно принимать независимо от приема пищи.
Значение концентрации цефдинира в плазме крови и значение фармакокинетических параметров после введения одноразовых пероральных доз 300–600 мг взрослым здоровым добровольцам приведены в следующей таблице:
Средние (±SD) значения фармакокинетических параметров цефдинира в плазме крови после введения лекарственного средства
|Доза
|Cmax, мг/мл
|Tmax, ч
|AUC, мг•ч/мл
|300 мг
|1,60
(0,55)
|2,9
(0,89)
|7,05
(2,17)
|600 мг
|2,87
(1,01)
|3,0
(0,66)
|11,1
(3,87)
Многократный прием. Цефдинир не накапливается в плазме крови после приема 1 или 2 раза в сутки у пациентов с нормальной функцией почек.
Распределение. Средний объем распределения (Vd) цефдинира у взрослых составляет 0,35 л/кг (±0,29), у детей (в возрасте 6 мес — 12 лет) Vd цефдинира составляет 0,67 л/кг (±0,38). 60–70% цефдинира связывается с белками плазмы крови как у взрослых, так и у детей, связывание не зависит от концентрации.
Кожные пузырьки. У взрослых пациентов медиана (диапазон) концентраций цефдинира в жидкости кожных пузырьков 0,65 (0,33–1,1) и 1,1 (0,49–1,9) мг/мл наблюдалась через 4–5 ч после введения доз препарата 300 и 600 мг соответственно. Средние (±SD) значения Cmax и AUC(0-∞) в жидкости кожных пузырьков составляли 48% (±13) и 91% (±18) соответственно от значений этих показателей в плазме крови.
Ткани миндалин. У взрослых пациентов, прошедших выборочную тонзиллэктомию, средняя концентрация цефдинира в тканях миндалин через 4 ч после введения единичных доз 300 и 600 мг препарата составила 0,25 (0,22–0,46) и 0,36 (0,22–0,80) мкг/г соответственно. Средняя концентрация в тканях миндалин составляла 24% (±8) от значений показателей концентраций в плазме крови.
Пазухи носа. У взрослых пациентов, которым проводили операционную хирургию верхнечелюстной и этмоидальной пазух, средняя концентрация цефдинира в тканях пазух носа через 4 ч после введения доз 300 и 600 мг составила <0,12 (<0,12–0,46) и 0,21 (<0,12-2,0) мкг/г соответственно. Средняя концентрация цефдинира в синусовых пазухах составляла 16% (±20) от значений показателей концентраций в плазме крови.
Легочные ткани. У взрослых пациентов, которым проведена диагностическая бронхоскопия, средняя концентрация цефдинира в слизистой оболочке бронхов через 4 ч после введения 300 и 600 мг цефдинира составляла 0,78 (<0,06–1,33) и 1,14 (<0,06–1,92) мкг/мл соответственно и 31% (±18) от значений показателей концентраций в плазме крови. Соответствующая концентрация в легких составляла 0,29 (<0,3–4,73) и 0,49 (<0,3–0,59) мкг/мл и 35% (±83) от значений показателей концентраций в плазме крови.
Среднее ухо. У педиатрических пациентов с признаками острого бактериального среднего отита средняя концентрация цефдинира в жидкости среднего уха составляла 0,21 (<0,09–0,94) и 0,72 (0,14–1,42) мкг/мл через 3 ч после однократного введения доз 7 и 14 мг/кг массы тела. Средняя концентрация в жидкости среднего уха составляла 15% (±15) от значений показателей концентраций в плазме крови.
Спинномозговая жидкость. Данных о проникновении цефдинира в СМЖ нет.
Метаболизм и экскреция. Цефдинир почти не метаболизируется. Препарат выделяется преимущественно почками, а T½ составляет 1,7 (±0,6) ч. У здоровых добровольцев (с нормальной функцией почек) почечный клиренс цефдинира составляет 2,0 (±1,0) мл/мин/кг, а очевидный пероральный клиренс — 11,6 (±6,0) и 15,5 (±5,4) мл/мин/кг в дозах 300 и 600 мг соответственно. Средний процент дозы в неизмененном виде выводится с мочой при приеме 300 и 600 мг составляет соответственно 18,4% (±6,4) и 11,6% (±4,6) от принятой дозы. Клиренс цефдинира снижается у пациентов с дисфункцией почек (см. ОСОБЫЕ УКАЗАНИЯ — Пациенты с почечной недостаточностью).
Поскольку почечная экскреция является преобладающим путем элиминации, дозу препарата следует соответствующим образом корректировать у пациентов с выраженными нарушениями функции почек или у лиц, находящихся на гемодиализе (см. ПРИМЕНЕНИЕ).
Особые группы пациентов
Пациенты с почечной недостаточностью. У пациентов с клиренсом креатинина (CLcr) 30–60 мл/мин Cmax и T½ увеличивались примерно в 2 раза и AUC — примерно в 3 раза. У пациентов с CLcr <30 мл/мин Cmax увеличивалась примерно в 2 раза, T½ — примерно в 5 раз, а AUC — примерно в 6 раз. Пациентам с выраженными нарушениями функции почек (CLcr <30 мл/мин) рекомендуется изменение режима дозирования (см. ПРИМЕНЕНИЕ).
Гемодиализ. Диализом (продолжительностью 4 ч) из организма выводится 63% цефдинира; T½ уменьшается с 16 (±3,5) до 3,2 (±1,2) ч. Для данной категории пациентов рекомендуется изменение режима дозирования (см. ПРИМЕНЕНИЕ).
Печеночная недостаточность. Поскольку цефдинир выделяется преимущественно почками и почти не метаболизируется, исследования на пациентах с нарушениями функции печени не проводились. Необходимость в изменении режима дозирования у этой категории пациентов отсутствует.
Пациенты пожилого возраста. Изменение режима дозирования для пациентов пожилого возраста с нормальной функцией почек не требуется.
Пол и раса. Эти факторы не отражаются на фармакокинетике цефдинира.
Показания 3-Динир капсулы
для лечения инфекций легкой и средней степени, вызванных чувствительными к цефдиниру штаммами микроорганизмов:
— негоспитальная пневмония, обусловленная Haemophilus influenzae (включая штаммы, продуцирующие β-лактамазу), Haemophilus parainfluenzae (включая штаммы, продуцирующие β-лактамазу), Streptococcus pneumoniae (только пенициллинчувствительные штаммы) и Moraxella catarrhalis (в том числе штаммы, продуцирующие β-лактамазу).
— Обострение хронического бронхита, обусловленное Haemophilus influenzae (включая штаммы, продуцирующие β-лактамазу), Haemophilus parainfluenzae (включая штаммы, продуцирующие β-лактамазу), Streptococcus pneumoniae (только пенициллинчувствительные штаммы) и Moraxella catarrhalis (в том числе штаммы, продуцирующие β-лактамазу).
— Острый гайморит, обусловленный Haemophilus influenzae (включая штаммы, продуцирующие β-лактамазу), Streptococcus pneumoniae (только пенициллинчувствительные штаммы) и Moraxella catarrhalis (в том числе штаммы, продуцирующие β-лактамазу).
— Фарингит/тонзиллит, обусловленный Streptococcus pyogenes. Цефдинир эффективен при лечении S. pyogenes в ротоглотке. Однако данных о применении цефдинира для профилактики ревматической лихорадки после фарингита/тонзиллита, вызванных S. pyogenes, нет.
— Инфекции кожи и мягких тканей, обусловленые Staphylococcus aureus (включая штаммы, продуцирующие β-лактамазу) и Streptococcus pyogenes.
Применение 3-Динир капсулы
препарат в форме капсул предназначен для применения у взрослых и подростков в возрасте от 13 лет.
Рекомендуемая доза и длительность лечения инфекций у взрослых и подростков описаны в таблице ниже. Общая суточная доза для всех инфекций составляет 600 мг. Режим дозирования 1 раз в сутки в течение 10 дней столь же эффективен, как и 2 раза в сутки. Режим дозирования 1 раз в сутки не изучали при пневмонии и кожных инфекциях. Следовательно, при этих инфекциях препарат 3-Динир следует принимать 2 раза в сутки. Препарат можно применять независимо от приема пищи.
|Тип инфекции
|Режим дозирования
|Длительность лечения
|Негоспитальная пневмония
|300 мг каждые 12 ч
|10 дней
|Обострение хронического бронхита
|300 мг каждые 12 ч
или
600 мг каждые 24 ч
|5–10 дней
10 дней
|Острый гайморит
|300 мг каждые 12 ч
или
600 мг каждые 24 ч
|10 дней
10 дней
|Фарингит/тонзиллит
|300 мг каждые 12 ч
или
600 мг каждые 24 ч
|5–10 дней
10 дней
|Неосложненные инфекции кожи и мягких тканей
|300 мг каждые 12 ч
|10 дней
Пациенты с почечной недостаточностью. У взрослых пациентов с CLcr <30 мл/мин доза цефдинира должна составлять 300 мг 1 раз в сутки.
Пациенты на гемодиализе. Гемодиализ способствует выведению цефдинира из организма. Для пациентов, находящихся на постоянном гемодиализе, начальная доза составляет 7 мг/кг массы тела (не более 300 мг) в каждый следующий день. В конце каждого сеанса гемодиализа следует принять дозу 7 мг/кг массы тела (не более 300 мг) цефдинира. Последующие дозы 7 мг/кг массы тела (не более 300 мг) затем назначают на каждый следующий день (то есть каждые 48 ч).
Дети. Цефдинир в форме капсул не предназначен для лечения детей в возрасте до 13 лет.
Противопоказания
повышенная чувствительность к цефдиниру или любому другому антибиотику цефалоспоринового ряда.
Побочные эффекты
со стороны ЖКТ: сухость слизистой оболочки рта, стоматит, метеоризм, боль в животе, тошнота, диарея, нарушение стула, диспепсия, псевдомембранозный колит, острый энтероколит, геморрагический колит, геморрагическая диарея, непроходимость кишечника, запор, анорексия, язва, мелена.
Со стороны дыхательной системы: ощущение удушья, острая дыхательная недостаточность, индуцированное воспаление легких, приступ астмы, эозинофильная пневмония, идиопатическая интерстициальная пневмония.
Со стороны ЦНС: головная боль, бессонница, сонливость, головокружение, потеря сознания, судороги, гиперкинезия, непроизвольные движения и рабдомиолиз.
Со стороны крови и лимфатической системы: расстройства свертывания крови (синдром диссеминированной внутрисосудистой коагуляции), гранулоцитопения, нейтропения, транзиторная лейкопения, тромбоцитопения, панцитопения и агранулоцитоз, апластическая анемия, идиопатическая тромбоцитопеническая пурпура, гемолитическая анемия, геморрагия.
Со стороны иммунной системы: сывороточной синдром, анафилактический шок (в редких случаях — с летальным исходом).
Со стороны гепатобилиарной системы: печеночная недостаточность, острый гепатит, молниеносный гепатит, нарушение функции печени, включая холестаз, желтуха.
Со стороны мочевыделительной системы: нарушение функции почек, токсическая нефропатия, ОПН, нефропатия.
Аллергические реакции: сыпь, кожный зуд, мультиформная эритема, синдром Стивенса — Джонсона, токсический эпидермальный некролиз, анафилактические реакции, макулопапулезная сыпь, аллергический васкулит, эксфолиативный дерматит, узловатая эритема, токсический эпидермальный некролиз, отек гортани и лица, шок, конъюнктивит, лихорадка.
Со стороны биохимических показателей: повышение АсАТ, повышение содержания амилазы в крови, ложноположительный тест на содержание глюкозы в моче.
Эффекты, обусловленные биологическим действием: зуд, бели, кожный кандидоз, вагинальный кандидоз, вагинит.
Другие: склонность к кровотечениям, кровотечения и кровоизлияния, боль в груди, АГ, астения.
Особые указания
перед назначением препарата 3-Динир следует установить наличие у пациента в анамнезе реакции гиперчувствительности к цефдиниру, другим цефалоспоринам, пенициллинам и другим препаратам. Пациентам с чувствительностью к пенициллину цефдинир назначают с осторожностью из-за возможности возникновения перекрестной гиперчувствительности между β-лактамными антибиотиками. При возникновении аллергических реакций на цефдинир прием препарата следует прекратить. Реакции серьезной острой гиперчувствительности могут требовать введения эпинефрина (адреналина) и проведения других мероприятий неотложной помощи в соответствии с ситуацией.
При применении почти всех антибактериальных препаратов, включая цефдинир, сообщалось о случаях диареи, вызванной Clostridium difficile [Clostridium difficile associated diarrhea] (CDAD), которые по степени тяжести варьировали от легкой диареи до летального колита. Лечение антибактериальными препаратами нарушает нормальную микрофлору толстого кишечника, что приводит к усиленному росту C. difficile.
C. difficile синтезирует токсины A и B, что приводит к развитию CDAD. Штаммы C. difficile с гиперпродуцированием токсинов обусловливают повышенную заболеваемость и смертность, поскольку инфекции, которые они вызывают, могут быть устойчивыми к терапии антимикробными препаратами и потребовать колэктомии. Развитие CDAD следует подозревать у всех пациентов, у которых отмечали проявления диареи после применения антибиотиков. Необходимо тщательное изучение анамнеза, поскольку сообщали, что CDAD возникала более чем через 2 мес после назначения антибактериальных препаратов.
3-Динир, как и другие антимикробные препараты широкого спектра действия, следует назначать с осторожностью лицам с колитом в анамнезе.
Как и в случае с другими антибиотиками широкого спектра действия, длительное лечение может привести к появлению и увеличению количества резистентных организмов. Тщательное наблюдение за состоянием пациента имеет важное значение. Если во время терапии возникает суперинфекция, следует назначать соответствующую альтернативную терапию.
У пациентов с транзиторной или персистирующей почечной недостаточностью (CLcr <30 мл/мин) суточную дозу цефдинира необходимо снизить, поскольку применение препарата в рекомендованных дозах может привести к значительному повышению плазменных концентраций и T½ цефдинира (см. ПРИМЕНЕНИЕ).
Безопасность и эффективность применения цефдинира у новорожденных и младенцев в возрасте до 6 мес не установлены. Применение цефдинира для лечения острого гайморита у детей в возрасте от 6 мес до 12 лет подтверждается данными клинических исследований у взрослых и подростков, аналогичной патофизиологии острого синусита у взрослых и детей, а также сравнительными фармакокинетическими данными в педиатрической популяции.
Эффективность цефдинира у пациентов пожилого возраста и у взрослых младшего возраста сопоставима. Хотя цефдинир хорошо переносится во всех возрастных группах пациентов, в клинических исследованиях у пациентов пожилого возраста наблюдался более низкий уровень побочных эффектов (включая диарею), чем у взрослых младшего возраста. Коррекции дозы у пациентов пожилого возраста с нормальной функцией почек не требуется.
Применение в период беременности или кормления грудью
Беременность. В доклинических исследованиях не выявлено тератогенного действия цефдинира при пероральном введении крысам в дозах до 1000 мг/кг/сут (в 70 раз превышающих рекомендуемые максимальные терапевтические дозы исходя из расчета мг/кг/сут, в 11 раз — исходя из расчета мг/м2/сут) или кроликам в дозах до 10 мг/кг/сут (в 0,7 раза превышающих рекомендуемые максимальные терапевтические дозы исходя из расчета мг/кг/сут, в 0,23 раза — исходя из расчета мг/м2/сут). Цефдинир не влиял на репродуктивные свойства самок, выживание потомства, а также параметры его развития, поведения и репродуктивной функции. Однако данные клинических исследований по применению цефдинира у беременных отсутствуют. Поскольку исследования по оценке воздействия на репродуктивную функцию у животных не всегда позволяют предсказать результаты воздействия на организм человека, цефдинир можно назначать во время беременности только в случае обоснованной клинической необходимости. Влияние назначения цефдинира на роды не изучалось.
Период кормления грудью. При введении цефдинира в дозе 600 мг он не выявлялся в грудном молоке человека.
Способность влиять на скорость реакции при управлении транспортными средствами или другими механизмами. Опыт применения цефдинира не выявил неблагоприятного влияния на способность управлять транспортными средствами и работать с механизмами.
Взаимодействия
алюминий- и магнийсодержащие антациды. Одновременное применение цефдинира и антацидов приводит к снижению показателей Cmax и AUC цефдинира примерно на 40%. Время достижения Cmax увеличивается на 1 ч. Не выявлено значительного влияния на фармакокинетику цефдинира, если антацид вводят за 2 ч до или через 2 ч после приема цефдинира. Если во время лечения препаратом 3-Динир нужны антацидные препараты, его следует принимать по крайней мере за 2 ч до или после приема антацидов.
Пробенецид. Как и при применении с другими β-лактамными антибиотиками, пробенецид нарушает почечную экскрецию цефдинира при одновременном назначении, что приводит к увеличению AUC примерно в 2 раза, повышению Cmax цефдинира на 54% и удлинению T½ на 50%.
Железосодержащие лекарственные средства и продукты, обогащенные железом. При одновременном применении цефдинира с железосодержащими лекарственными средствами, содержащими 60 мг элементарного железа (в форме FeS04), или витаминными препаратами, содержащими 10 мг железа, снижается абсорбция цефдинира на 80 и 31% соответственно. В случае если пациенту необходим прием препаратов железа во время терапии цефдиниром, препарат 3-Динир следует принимать как минимум за 2 ч до или после приема железосодержащих лекарственных средств.
Данных о действии пищевых продуктов, обогащенных элементарным железом (обычно железообогащенные завтраки), на всасывание цефдинира нет.
Сообщалось о случаях красноватой окраски стула у пациентов, принимавших цефдинир. Во многих случаях эти пациенты одновременно принимали обогащенные железом продукты. Появление красной окраски может быть связано с образованием в ЖКТ неабсорбированного комплекса цефдинира или продуктов его распада с железом.
Возможна ложноположительная реакция на кетоны в моче в тестах с применением нитропруссида, но не с нитроферрицианидом. Прием цефдинира может приводить к ложноположительным результатам теста на глюкозу в моче с применением Clinitest®, р-ра Бенедикта, реактива Фелинга. Уровень глюкозы в моче рекомендуется определять ферментативными методами. Применение цефалоспоринов может приводить к ложноположительному результату теста Кумбса.
Передозировка
данные о передозировке цефдинира у людей отсутствуют. В исследованиях острой токсичности на грызунах однократное пероральное введение цефдинира в дозе 5600 мг/кг массы тела не приводило к развитию побочных реакций. Токсичные признаки и симптомы при передозировке других β-лактамных антибиотиков включают тошноту, рвоту, эпигастральный дистресс, диарею и судороги. При гемодиализе цефдинир выводится из организма, что может быть полезным при серьезных токсических реакциях, вызванных передозировкой, особенно в случае нарушения функции почек у пациента.
Условия хранения
в оригинальной упаковке при температуре не выше 25 °С. Хранить в недоступном для детей месте.