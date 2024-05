перед назначением препарата 3-Динир следует установить наличие у пациента в анамнезе реакции гиперчувствительности к цефдиниру, другим цефалоспоринам, пенициллинам и другим препаратам. Пациентам с чувствительностью к пенициллину цефдинир назначают с осторожностью из-за возможности возникновения перекрестной гиперчувствительности между β-лактамными антибиотиками. При возникновении аллергических реакций на цефдинир прием препарата следует прекратить. Реакции серьезной острой гиперчувствительности могут требовать введения эпинефрина (адреналина) и проведения других мероприятий неотложной помощи в соответствии с ситуацией.

При применении почти всех антибактериальных препаратов, включая цефдинир, сообщалось о случаях диареи, вызванной Clostridium difficile [Clostridium difficile associated diarrhea] (CDAD), которые по степени тяжести варьировали от легкой диареи до летального колита. Лечение антибактериальными препаратами нарушает нормальную микрофлору толстого кишечника, что приводит к усиленному росту C. difficile.

C. difficile синтезирует токсины A и B, что приводит к развитию CDAD. Штаммы C. difficile с гиперпродуцированием токсинов обусловливают повышенную заболеваемость и смертность, поскольку инфекции, которые они вызывают, могут быть устойчивыми к терапии антимикробными препаратами и потребовать колэктомии. Развитие CDAD следует подозревать у всех пациентов, у которых отмечали проявления диареи после применения антибиотиков. Необходимо тщательное изучение анамнеза, поскольку сообщали, что CDAD возникала более чем через 2 мес после назначения антибактериальных препаратов.

3-Динир, как и другие антимикробные препараты широкого спектра действия, следует назначать с осторожностью лицам с колитом в анамнезе.

Как и в случае с другими антибиотиками широкого спектра действия, длительное лечение может привести к появлению и увеличению количества резистентных организмов. Тщательное наблюдение за состоянием пациента имеет важное значение. Если во время терапии возникает суперинфекция, следует назначать соответствующую альтернативную терапию.

У пациентов с транзиторной или персистирующей почечной недостаточностью (CL cr <30 мл/мин) суточную дозу цефдинира необходимо снизить, поскольку применение препарата в рекомендованных дозах может привести к значительному повышению плазменных концентраций и T ½ цефдинира (см. ПРИМЕНЕНИЕ).

Безопасность и эффективность применения цефдинира у новорожденных и младенцев в возрасте до 6 мес не установлены. Применение цефдинира для лечения острого гайморита у детей в возрасте от 6 мес до 12 лет подтверждается данными клинических исследований у взрослых и подростков, аналогичной патофизиологии острого синусита у взрослых и детей, а также сравнительными фармакокинетическими данными в педиатрической популяции.

Эффективность цефдинира у пациентов пожилого возраста и у взрослых младшего возраста сопоставима. Хотя цефдинир хорошо переносится во всех возрастных группах пациентов, в клинических исследованиях у пациентов пожилого возраста наблюдался более низкий уровень побочных эффектов (включая диарею), чем у взрослых младшего возраста. Коррекции дозы у пациентов пожилого возраста с нормальной функцией почек не требуется.

Применение в период беременности или кормления грудью

Беременность . В доклинических исследованиях не выявлено тератогенного действия цефдинира при пероральном введении крысам в дозах до 1000 мг/кг/сут (в 70 раз превышающих рекомендуемые максимальные терапевтические дозы исходя из расчета мг/кг/сут, в 11 раз — исходя из расчета мг/м2/сут) или кроликам в дозах до 10 мг/кг/сут (в 0,7 раза превышающих рекомендуемые максимальные терапевтические дозы исходя из расчета мг/кг/сут, в 0,23 раза — исходя из расчета мг/м2/сут). Цефдинир не влиял на репродуктивные свойства самок, выживание потомства, а также параметры его развития, поведения и репродуктивной функции. Однако данные клинических исследований по применению цефдинира у беременных отсутствуют. Поскольку исследования по оценке воздействия на репродуктивную функцию у животных не всегда позволяют предсказать результаты воздействия на организм человека, цефдинир можно назначать во время беременности только в случае обоснованной клинической необходимости. Влияние назначения цефдинира на роды не изучалось.

Период кормления грудью . При введении цефдинира в дозе 600 мг он не выявлялся в грудном молоке человека.

Способность влиять на скорость реакции при управлении транспортными средствами или другими механизмами. Опыт применения цефдинира не выявил неблагоприятного влияния на способность управлять транспортными средствами и работать с механизмами.