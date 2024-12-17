фармакодинамика. Как и в случае с другими цефалоспоринами, бактерицидная активность цефдинира обусловлена подавлением синтеза клеточной стенки. Цефдинир является устойчивым к действию некоторых, но не всех β-лактамазных ферментов. Благодаря этому свойству много организмов, резистентных к пенициллину и некоторым цефалоспоринам, являются чувствительными к цефдиниру. Показано, что цефдинир активен в отношении большинства штаммов таких микроорганизмов как в условиях in vitro, так и при клинических инфекциях.

Спектр действия цефдинира включает:

аэробные грамположительные микроорганизмы: Staphylococcus aureus (включая штаммы, продуцирующие β-лактамазы, однако неактивен против метициллинрезистентных стафилококков); Streptococcus pneumoniae (только чувствительные к пенициллину штаммы); Streptococcus pyogenes ;

(включая штаммы, продуцирующие β-лактамазы, однако неактивен против метициллинрезистентных стафилококков); (только чувствительные к пенициллину штаммы); ; аэробные грамотрицательные микроорганизмы: Haemophilus influenzae (включая штаммы, продуцирующие β-лактамазу); Haemophilus parainfluenzae (включая штаммы, продуцирующие β-лактамазу); Moraxella catarrhalis (включая штаммы, продуцирующие β-лактамазу).

Перечисленные ниже данные получены in vitro, но их клиническая значимость неизвестна.

Минимальная ингибирующая концентрация (MIC) цефдинира in vitro составляет 1 мкг/мл или меньше относительно штаммов (>90%) следующих микроорганизмов, однако безопасность и эффективность цефдинира в лечении инфекций, вызванных нижеприведенными микроорганизмами, не продемонстрированы в клинических исследованиях.

Аэробные грамположительные микроорганизмы:

Staphylococcus epidermidis (только метициллинчувствительные штаммы);

Streptococcus agalactiae ;

Streptococcus группы viridans .

Примечание: цефдинир неактивен против Enterococcus , метициллинрезистентных Staphylococcus species .

(только метициллинчувствительные штаммы); ; группы . Примечание: цефдинир неактивен против , метициллинрезистентных . Аэробные грамотрицательные микроорганизмы:

Citrobacter diversus;

Escherichia coli;

Klebsiella pneumoniae;

Proteus mirabilis.

Примечание: цефдинир неактивен против Pseudomonas и Enterobacter species.

Тесты на чувствительность

Методом серийных разведений определены следующие показатели MIC.

Для организмов, отличающихся от Haemophilus spp. и Streptococcus spp.:

MIC, мг/мл Интерпретация ≤1 Чувствительный (S) 2 Умеренно чувствительный (I) ≥4 Резистентный (R)

Для Haemophilus spp.:a

MIC, мг/мл Интерпретацияb ≤1 Чувствительный (S)



аЭти стандарты интерпретации применимы только к исследованиям чувствительности методом разведений в бульоне со штаммами Haemophilus spp., используя Haemophilus Test Medium (HTM)(1);

bотсутствие данных о наличии резистентных штаммов исключает определение других результатов, кроме «чувствительных». Штаммы, которые дают результаты MIC, свидетельствующие о категории «непригодности», должны быть переданы референс-лаборатории для дальнейшего тестирования.

Для Streptococcus spp.:

Streptococcus pneumoniae, чувствительные к пенициллину (MIC ≤0,06 мкг/мл), или стрептококки, кроме S. pneumoniae, чувствительные к пенициллину (MIC ≤0,12 мкг/мл), могут считаться чувствительными к цефдиниру. Тестирование цефдинира против умеренно чувствительных или устойчивых к пенициллину изолятов не рекомендуется. Надежные критерии интерпретации для цефдинира недоступны.

При результате «чувствительный» указывается, что возбудитель, вероятно, ингибируется, когда концентрация антимикробного вещества в крови достигает привычных ее значений. Результат «умеренно чувствительный» свидетельствует о том, что полученный результат следует считать двусмысленным, и если микроорганизм не является полностью чувствительным к альтернативным, клинически эквивалентным препаратам, такой тест следует повторить. Категория «умеренно чувствительный» предусматривает возможную клиническую пригодность в участках тела, где препарат физиологически концентрируется, или в ситуациях, когда может быть использована высокая доза препарата. Эта категория также обеспечивает буферную зону, которая препятствует незначительным неконтролируемым техническим факторам вызвать серьезные разногласия в интерпретации. При результате «резистентный» указывается, что возбудитель, вероятно, не будет ингибироваться, если концентрация антимикробного вещества в крови достигает привычных концентраций. При таких результатах должна быть выбрана другая терапия.

Стандартизованные процедуры по определению чувствительности предусматривают использование тест-культур микроорганизмов (для контроля технических аспектов проведения процедуры). Стандартный порошок цефдинира должен обеспечивать следующие значения MIC:



Микроорганизм MIC диапазон, мкг/мл Escherichia coli ATCC 25922 0,12–0,5 Haemophilus influenzae ATCC 49766c 0,12–0,5 Staphylococcus aureus ATCC 29213 0,12–0,5



сЭтот диапазон контроля качества применяют только для Haemophilus influenzae ATCC 49766, тестирование которого проводили методом разведений в бульоне, используя HTM.

Методом диффузии в агар определены такие показатели MIC.

Для организмов, отличающихся от Haemophilus spp. и Streptococcus spp.d:

Диаметр зоны, мм Интерпретация ≥20 Чувствительный (S) 17–19 Умеренно чувствительный (I) ≤16 Резистентный (R)



dПоскольку некоторые штаммы Citrobacter, Providencia и Enterobacter spp. дают недостоверные результаты чувствительности при использовании диска с цефдиниром, штаммы этих родов не следует проверять и интерпретировать с этим диском.

Для Haemophilus spp.:е

Диаметр зоны, мм Интерпретацияf ≥20 Чувствительный (S)



еУказанные стандарты диаметров зон применимы только к тестам с Haemophilus spp., используя HTM(2);

fотсутствие данных о наличии резистентных штаммов исключает определение других результатов, кроме «чувствительных». Штаммы, дающие результаты MIC, которые свидетельствуют о категории «непригодности», должны быть переданы референс-лаборатории для дальнейшего тестирования.

Для Streptococcus spp.:

изоляты Streptococcus pneumoniae следует проверить на дисках с оксациллином 1 мкг. Изоляты с размерами оксацилиновой зоны ≥20 мм чувствительны к пенициллину и могут считаться чувствительными к цефдиниру. Стрептококки (кроме S. pneumoniae) должны быть протестированы на дисках с пенициллином 10 ЕД. Изолины с размерами зоны пенициллина ≥28 мм чувствительны к пенициллину и могут считаться чувствительными к цефдиниру.

Как и в стандартизованных методах серийных разведений, методы диффузии в агар требуют использования тест-микроорганизмов для контроля технических аспектов лабораторных процедур. Для метода диффузии с использованием диска с цефдиниром 5 мкг следует обеспечить такие диаметры зон:



Микроорганизм Диаметр зон, мм Escherichia coli ATCC 25922 24–28 Haemophilus influenzae ATCC 49766g 24–31 Staphylococcus aureus ATCC 29213 25–32



gЭтот диапазон контроля качества применяют только для Haemophilus influenzae ATCC 49766 с использованием HTM.

Фармакокинетика

Абсорбция

Биодоступность при пероральном применении. C max цефдинира в плазме крови достигается через 2–4 ч после приема капсулы. Концентрация цефдинира в плазме повышается с дозой, но увеличение становится менее пропорциональным в интервале доз от 300 (7 мг/кг массы тела) до 600 мг (14 мг/кг массы тела). Ожидаемая биодоступность капсул цефдинира составляет 21% после введения 300 мг и 16% — после введения 600 мг лекарственного средства.

Влияние пищи. C max и AUC цефдинира снижаются на 16 и 10% соответственно при приеме пищи с высоким содержанием жира. Процент снижения этих показателей, вероятно, не является клинически значимым. Таким образом, цефдинир можно принимать независимо от приема пищи.

Значение концентрации цефдинира в плазме крови и значение фармакокинетических параметров после введения одноразовых пероральных доз 300–600 мг взрослым здоровым добровольцам приведены в следующей таблице:

Средние (±SD) значения фармакокинетических параметров цефдинира в плазме крови после введения лекарственного средства



Доза C max , мг/мл T max , ч AUC, мг•ч/мл 300 мг 1,60

(0,55) 2,9

(0,89) 7,05

(2,17) 600 мг 2,87

(1,01) 3,0

(0,66) 11,1

(3,87)