3-Динир капсулы (3-Dinir capsules)
Чернигов (адрес не указан)
Доступно в 84 аптеках в Чернигов
Аптека
Чернигов, просп. Мира, 45
0.1 км
3-Динир капсулы 300 мг блистер №10
Корпорация Артериум
475,20 грн
Бажаемо здоровья
Чернигов, просп. Мира, 47
0.1 км
3-Динир капсулы 300 мг блистер №10
Корпорация Артериум
Бажаемо здоровья
Чернигов, просп. Мира, 35
0.2 км
3-Динир капсулы 300 мг блистер №10
Корпорация Артериум
Подорожник
Чернигов, ул. Пятницкая, 50
0.3 км
3-Динир капсулы 300 мг блистер №10
Корпорация Артериум
498,00
Экономия при брони: -39,10 грн
Подорожник
Чернигов, просп. Мира, 32
0.3 км
3-Динир капсулы 300 мг блистер №10
Корпорация Артериум
475,20 грн
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Мира, 35
0.3 км
3-Динир капсулы 300 мг блистер №10
Корпорация Артериум
506,31
Экономия при брони: -80,96 грн
Подорожник
Чернигов, ул. Ремесленная, 57
0.4 км
3-Динир капсулы 300 мг блистер №10
Корпорация Артериум
475,20 грн
Аптека низких цен
Чернигов, ул. Ремесленная, 53
0.4 км
3-Динир капсулы 300 мг блистер №10
Корпорация Артериум
501,80
Экономия при брони: -28,03 грн
Аптека оптовых цен
Чернигов, просп. Мира, 28
0.4 км
3-Динир капсулы 300 мг блистер №10
Корпорация Артериум
Подорожник
Чернигов, просп. Мира, 50
0.5 км
3-Динир капсулы 300 мг блистер №10
Корпорация Артериум
498,00
Экономия при брони: -39,10 грн
Мед-сервис
Чернигов, просп. Победы, 90
0.5 км
3-Динир капсулы 300 мг блистер №10
Корпорация Артериум
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Победы, 82
0.5 км
3-Динир капсулы 300 мг блистер №10
Корпорация Артериум
493,11
Экономия при брони: -66,58 грн
Аптека бам
Чернигов, просп. Победы, 82
0.5 км
3-Динир капсулы 300 мг блистер №10
Корпорация Артериум
475,20 грн
Аптека оптовых цен
Чернигов, просп. Победы, 82
0.5 км
3-Динир капсулы 300 мг блистер №10
Корпорация Артериум
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Победы, 93
0.6 км
3-Динир капсулы 300 мг блистер №10
Корпорация Артериум
495,06
Экономия при брони: -69,31 грн
Бажаемо здоровья
Чернигов, просп. Победы, 91
0.6 км
3-Динир капсулы 300 мг блистер №10
Корпорация Артериум
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Победы, 73
0.6 км
3-Динир капсулы 300 мг блистер №10
Корпорация Артериум
505,55
Экономия при брони: -64,65 грн
Бажаемо здоровья
Чернигов, ул. Мстиславская, 20
0.7 км
3-Динир капсулы 300 мг блистер №10
Корпорация Артериум
Подорожник
Чернигов, просп. Победы, 71
0.7 км
3-Динир капсулы 300 мг блистер №10
Корпорация Артериум
475,20 грн
Аптека копейка
Чернигов, просп. Победы, 104
0.7 км
3-Динир капсулы 300 мг блистер №10
Корпорация Артериум