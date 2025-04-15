3-Динир капсулы (3-Dinir capsules)
Запорожье (адрес не указан)
Доступно в 174 аптеках в Запорожье
Народная аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Апухтина Дмитрия, 27
2.2 км
3-Динир капсулы 300 мг блистер №10
Корпорация Артериум
475,20 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, пл. Профсоюзов, 3
2.3 км
3-Динир капсулы 300 мг блистер №10
Корпорация Артериум
512,62
Экономия при брони: -52,21 грн
Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 152
2.5 км
3-Динир капсулы 300 мг блистер №10
Корпорация Артериум
475,20 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:30
Запорожье, просп. Соборный, 156
2.5 км
3-Динир капсулы 300 мг блистер №10
Корпорация Артериум
510,30
Экономия при брони: -48,60 грн
Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Запорожье, просп. Соборный, 129
2.6 км
3-Динир капсулы 300 мг блистер №10
Корпорация Артериум
470,00
Экономия при брони: -8,00 грн
Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Украинская, 57
2.6 км
3-Динир капсулы 300 мг блистер №10
Корпорация Артериум
470,00
Экономия при брони: -8,00 грн
Аптека бам
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 109
2.7 км
3-Динир капсулы 300 мг блистер №10
Корпорация Артериум
484,00
Экономия при брони: -22,30 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Яценко, 2
2.7 км
3-Динир капсулы 300 мг блистер №10
Корпорация Артериум
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Иванова, 2-Б
2.8 км
3-Динир капсулы 300 мг блистер №10
Корпорация Артериум
491,45
Экономия при брони: -17,62 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 145
2.9 км
3-Динир капсулы 300 мг блистер №10
Корпорация Артериум
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, перек. Патриотическая / Победы, 86/121
3.0 км
3-Динир капсулы 300 мг блистер №10
Корпорация Артериум
475,20 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 87/3
3.0 км
3-Динир капсулы 300 мг блистер №10
Корпорация Артериум
475,20 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 147
3.0 км
3-Динир капсулы 300 мг блистер №10
Корпорация Артериум
534,68
Экономия при брони: -71,67 грн
Народная аптека
Открыто
Закроется через 2 мин
Запорожье, ул. Победы, 80
3.0 км
3-Динир капсулы 300 мг блистер №10
Корпорация Артериум
475,20 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 149
3.0 км
3-Динир капсулы 300 мг блистер №10
Корпорация Артериум
527,78
Экономия при брони: -64,77 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Патриотическая, 70
3.0 км
3-Динир капсулы 300 мг блистер №10
Корпорация Артериум
544,22
Экономия при брони: -69,70 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, перек. Независимой Украины / Сталеваров, 68/5
3.1 км
3-Динир капсулы 300 мг блистер №10
Корпорация Артериум
475,20 грн
Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 149
3.1 км
3-Динир капсулы 300 мг блистер №10
Корпорация Артериум
470,00
Экономия при брони: -8,00 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Патриотическая, 68-А
3.1 км
3-Динир капсулы 300 мг блистер №10
Корпорация Артериум
501,18
Экономия при брони: -77,68 грн
Аптека бам
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Запорожская, 13
3.1 км
3-Динир капсулы 300 мг блистер №10
Корпорация Артериум
475,20 грн