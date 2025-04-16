3-Динир капсулы (3-Dinir capsules)
Кривой Рог (адрес не указан)
Доступно в 166 аптеках в Кривой Рог
Подорожник
Закрыто
Открывается через 52 мин
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.4 км
3-Динир капсулы 300 мг блистер №10
Корпорация Артериум
498,00
Экономия при брони: -51,30 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается через 52 мин
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.4 км
3-Динир капсулы 300 мг блистер №10
Корпорация Артериум
493,60 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается через 52 мин
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.5 км
3-Динир капсулы 300 мг блистер №10
Корпорация Артериум
Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается через 52 мин
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.5 км
3-Динир капсулы 300 мг блистер №10
Корпорация Артериум
470,00
Экономия при брони: -37,00 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается через 52 мин
Кривой Рог, пл. Горького, 10
0.7 км
3-Динир капсулы 300 мг блистер №10
Корпорация Артериум
517,90
Экономия при брони: -26,75 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается через 52 мин
Кривой Рог, просп. Героев-Подпольщиков, 1-Б
0.7 км
3-Динир капсулы 300 мг блистер №10
Корпорация Артериум
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 52 мин
Кривой Рог, ул. Гетманская, 82-А
0.8 км
3-Динир капсулы 300 мг блистер №10
Корпорация Артериум
520,76
Экономия при брони: -76,23 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 52 мин
Кривой Рог, просп. Университетский, 10
0.8 км
3-Динир капсулы 300 мг блистер №10
Корпорация Артериум
519,52
Экономия при брони: -27,35 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается через 52 мин
Кривой Рог, ул. Героев АТО, 39
0.9 км
3-Динир капсулы 300 мг блистер №10
Корпорация Артериум
493,60 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается через 52 мин
Кривой Рог, просп. Металлургов, 15
0.9 км
3-Динир капсулы 300 мг блистер №10
Корпорация Артериум
493,60 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается через 52 мин
Кривой Рог, просп. Университетский, 17
1.0 км
3-Динир капсулы 300 мг блистер №10
Корпорация Артериум
513,75
Экономия при брони: -22,10 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается через 52 мин
Кривой Рог, просп. Металлургов, 32-А
1.0 км
3-Динир капсулы 300 мг блистер №10
Корпорация Артериум
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается через 52 мин
Кривой Рог, просп. Металлургов, 28-А
1.0 км
3-Динир капсулы 300 мг блистер №10
Корпорация Артериум
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 52 мин
Кривой Рог, просп. Металлургов, 9/71
1.0 км
3-Динир капсулы 300 мг блистер №10
Корпорация Артериум
513,41
Экономия при брони: -68,76 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается через 52 мин
Кривой Рог, просп. Университетский, 14
1.0 км
3-Динир капсулы 300 мг блистер №10
Корпорация Артериум
493,60 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается через 52 мин
Кривой Рог, ул. Соборности, 29-Б
1.1 км
3-Динир капсулы 300 мг блистер №10
Корпорация Артериум
519,67
Экономия при брони: -75,14 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 22 мин
Кривой Рог, просп. Металлургов, 24
1.2 км
3-Динир капсулы 300 мг блистер №10
Корпорация Артериум
514,05
Экономия при брони: -69,53 грн
Аптека бам
Закрыто
Открывается через 52 мин
Кривой Рог, ул. Соборности, 8
1.3 км
3-Динир капсулы 300 мг блистер №10
Корпорация Артериум
510,30
Экономия при брони: -63,60 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 52 мин
Кривой Рог, ул. Соборности, 33-Б
1.3 км
3-Динир капсулы 300 мг блистер №10
Корпорация Артериум
521,21
Экономия при брони: -72,41 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается через 52 мин
Кривой Рог, ул. Бандеры Степана, 8
1.4 км
3-Динир капсулы 300 мг блистер №10
Корпорация Артериум