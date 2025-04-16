3-Динир капсулы (3-Dinir capsules)
Николаев (адрес не указан)
Доступно в 91 аптеках в Николаев
Аптека копейка
Николаев, пер. Корабелов, 2
2.7 км
3-Динир капсулы 300 мг блистер №10
Корпорация Артериум
509,56
Экономия при брони: -49,15 грн
Подорожник
Николаев, ул. Логинова Евгения, 13
2.9 км
3-Динир капсулы 300 мг блистер №10
Корпорация Артериум
475,20 грн
Аптека низких цен
Николаев, ул. Логинова Евгения, 38
2.9 км
3-Динир капсулы 300 мг блистер №10
Корпорация Артериум
475,20 грн
Аптека оптовых цен
Николаев, ул. Курортная, 7-Д
3.0 км
3-Динир капсулы 300 мг блистер №10
Корпорация Артериум
Бажаемо здоровья
Николаев, ул. Курортная, 8
3.1 км
3-Динир капсулы 300 мг блистер №10
Корпорация Артериум
Бажаемо здоровья
Николаев, ул. Озерная, 13-В/4
3.4 км
3-Динир капсулы 300 мг блистер №10
Корпорация Артериум
Подорожник
Николаев, ул. Курортная, 1/3
3.4 км
3-Динир капсулы 300 мг блистер №10
Корпорация Артериум
475,20 грн
Аптека низких цен
Николаев, ул. Озерная, 13-Г
3.4 км
3-Динир капсулы 300 мг блистер №10
Корпорация Артериум
501,37
Экономия при брони: -69,48 грн
Аптека копейка
Николаев, ул. Озерная, 2-Д
3.5 км
3-Динир капсулы 300 мг блистер №10
Корпорация Артериум
525,16
Экономия при брони: -51,95 грн
Подорожник
Николаев, ул. Озерная, 13/2
3.5 км
3-Динир капсулы 300 мг блистер №10
Корпорация Артериум
475,20 грн
Аптека 9-1-1
Николаев, ул. Алмазова Олексы Генерала, 23/1
3.5 км
3-Динир капсулы 300 мг блистер №10
Корпорация Артериум
Аптека бам
Николаев, ул. Озерная, 11/2
3.5 км
3-Динир капсулы 300 мг блистер №10
Корпорация Артериум
475,20 грн
Подорожник
Николаев, ул. Рюмина, 21/1
3.5 км
3-Динир капсулы 300 мг блистер №10
Корпорация Артериум
510,30
Экономия при брони: -43,10 грн
Аптека нежных цен
Николаев, ул. 8-го Марта, 79-Б
3.5 км
3-Динир капсулы 300 мг блистер №10
Корпорация Артериум
475,20 грн
Аптека оптовых цен
Николаев, просп. Центральный, 69-А/5
3.5 км
3-Динир капсулы 300 мг блистер №10
Корпорация Артериум
Аптека низких цен
Николаев, просп. Центральный, 69-А/2
3.5 км
3-Динир капсулы 300 мг блистер №10
Корпорация Артериум
520,41
Экономия при брони: -60,00 грн
Фармакопейка
Николаев, просп. Центральный, 69
3.5 км
3-Динир капсулы 300 мг блистер №10
Корпорация Артериум
504,61
Экономия при брони: -44,20 грн
Подорожник
Николаев, просп. Центральный, 65
3.5 км
3-Динир капсулы 300 мг блистер №10
Корпорация Артериум
485,10
Экономия при брони: -17,90 грн
Аптека оптовых цен
Николаев, просп. Центральный, 63
3.5 км
3-Динир капсулы 300 мг блистер №10
Корпорация Артериум
Аптека низких цен
Николаев, ул. Рюмина, 21/3
3.6 км
3-Динир капсулы 300 мг блистер №10
Корпорация Артериум
520,95
Экономия при брони: -76,42 грн