ЦЕФДИНИР (CEFDINIRUM) Действующее вещество
фармакодинамика. Цефдинир — полусинтетический цефалоспориновый антибиотик широкого спектра действия III поколения для приема внутрь. Как и другие антибиотики группы цефалоспоринов, цефдинир оказывает бактерицидное действие в отношении чувствительных микроорганизмов благодаря угнетению синтеза пептидогликана клеточной стенки бактерий путем нарушения конечного этапа трансаминирования, необходимого для образования поперечных связей. Цефдинир устойчив к действию многих, но не всех, β-лактамаз, продуцируемых грамположительными и грамотрицательными бактериями. Благодаря этому многие микроорганизмы, резистентные к пенициллинам и некоторым цефалоспоринам, чувствительны к цефдиниру.
Спектр действия цефдинира:
Аэробные грамположительные микроорганизмы: Staphylococcus aureus (включая штаммы, продуцирующие β-лактамазы), Staphylococcus pneumonia (только штаммы чувствительные к пенициллину), Staphylococcus pyogenes.
Аэробные грамотрицательные микроорганизмы: Haemophilus influenza (включая штаммы, продуцирующие β-лактамазы), Haemophilus parainfluenza (включая штаммы, продуцирующие β-лактамазы), Moraxella catarrhalis (включая штаммы, продуцирующие β-лактамазы).
Нижеследующие данные были получены in vitro, но их клиническая значимость неизвестна.
МПК цефдинира in vitro — 1 мкг/мл либо менее в отношении (≥90%) штаммов следующих микроорганизмов:
– аэробные грамположительные микроорганизмы: Staphylococcus epidermidis, Streptococcus agalactiae, Streptococcus группы viridans.
– аэробные грамотрицательные микроорганизмы: Citrobacter diversus, Escherichia coli, Klebsiela pneumonia, Proteus mirabilis.
Цефдинир неактивен в отношении штаммов: Pseudomonas, Enterobacter, Enterococcus и метициллин-резистентных штаммов стафилококков.
Канцерогенный потенциал цефдинира не изучался.
Цефдинир не проявлял мутагенных свойств в тестах.
Цефдинир не продемонстрировал отрицательного воздействия на репродуктивную функцию крыс мужского и женского пола при назначении в дозах до 1000 мг/кг/сут перорально (в 70 раз превышающие рекомендуемые максимальные терапевтические дозы исходя из расчета мг/кг/сут, в 11 раз исходя из расчета мг/м2/сут).
Фармакокинетика
Биодоступность. Время достижения Cmax цефдинира при приеме внутрь в форме капсул или суспензии составляет от 2 до 4 ч после приема. Плазменная концентрация цефдинира повышается с увеличением дозы, однако повышение становится менее пропорциональным в интервале доз от 300 мг (7 мг/кг) до 600 мг (14 мг/кг).
Цефдинир может приниматься вне зависимости от приема пищи.
Распределение. Средний Vd цефдинира у взрослых пациентов составляет 0.35 л/кг (±0.29); у детей от 6 мес до 12 лет, средний Vd составляет 0.67 л/кг (±0.38). Степень связывания цефдинира с белками плазмы крови составляет 60–70% у взрослых и детей; степень связывания не зависит от концентрации цефдинира. Препарат хорошо распределяется в жидкости кожных волдырей, в ткани миндалин, пазухах носа, среднем ухе, легких. Данных о проникновении цефдинира в СМЖ нет.
Метаболизм и экскреция. Цефдинир не подвергается существенному метаболизму. Элиминируется цефдинир преимущественно почками, средний T½ из плазмы крови — 1.7 (±0.6) ч. У здоровых добровольце с ненарушенной функцией почек почечный клиренс составляет 2,0 (±1.0) мл/мин/кг. Клиренс цефдинира снижается у пациентов с нарушением функции почек.
Поскольку почечная экскреция является основным путем элиминации, дозировка препарата должна быть соответствующим образом уменьшена у пациентов с выраженными нарушениями функции почек, либо у находящихся на гемодиализе пациентов.
• негоспитальная пневмония, вызванная Haemophilus influenza (в том числе штаммы продуцирующие β-лактамазу), Haemophilus parainfluenzae (в т.ч. штаммы продуцирующие β-лактамазу), Streptococcus pneumonia (только штаммы чувствительные к пенициллину), и Moraxella catarrhalis (в т.ч. штаммы продуцирующие β-лактамазу);
• Обострение хронического бронхита, вызванное Haemophilus influenza (в т.ч. штаммы продуцирующие β-лактамазу), Haemophilus parainfluenzae (в т.ч. штаммы продуцирующие β-лактамазу), Streptococcus pneumonia (только штаммы чувствительные к пенициллину), и Moraxella catarrhalis (в т.ч. штаммы продуцирующие β-лактамазу);
• Острый гайморит, вызванный Haemophilus influenza (в т.ч. штаммы продуцирующие β-лактамазу), Streptococcus pneumonia (только штаммы чувствительные к пенициллину) и Moraxella catarrhalis (в т.ч. штаммы продуцирующие β-лактамазу);
• Фарингит/тонзиллит, вызванный Streptococcus pyogenes.
• Инфекции кожи и мягких тканей, вызванные Staphylococcus aureus (в т.ч. штаммы продуцирующие β-лактамазу) и Streptococcus pyogenes.
Дети.
• Острый бактериальный средний отит, вызванный Haemophilus influenza (в т.ч. штаммы продуцирующие β-лактамазу), Streptococcus pneumonia (только штаммы чувствительные к пенициллину) и Moraxella catarrhalis (в т.ч. штаммы продуцирующие β-лактамазу);
• Фарингит/тонзиллит, вызванный Streptococcus pyogenes;
• Инфекции кожи и кожных структур, вызванные Staphylococcus aureus (в т.ч. штаммы продуцирующие β-лактамазу) и Streptococcus pyogenes.
режим дозирования устанавливается индивидуально в зависимости от возраста, массы тела, функции почек пациента и степени тяжести инфекции.
Взрослым: 600 мг/сут.
Детям (от 6 мес. до 12 лет в виде суспензии): 14 мг/кг/сут.
Суточная доза при всех инфекционных заболеваниях составляет 600 мг. Цефдинир может приниматься вне зависимости от приема пищи. Продолжительность курса — 5-10 дней.
Взрослые и подростки (возраст 13 лет и старше)
Негоспитальная пневмония: 300 мг каждые 12 ч. Продолжительность — 10 дней
Обострение хронического бронхита: 300 мг каждые 12 ч или 600 мг каждые 24 ч. Продолжительность — 5–10 дней.
Острый синусит: 300 мг каждые 12 ч или 600 мг каждые 24 ч. Продолжительность — 10 дней.
Фарингит/Тонзиллит: 300 мг каждые 12 ч или 600 мг каждые 24 ч. Продолжительность — 5–10 дней.
Неосложненные инфекции кожи и мягких тканей: 300 мг каждые 12 ч. Продолжительность — 10 дней.
Дети (возраст от 6 месяцев и до 12 лет включительно)
Острый бактериальный средний отит: 7 мг/кг каждые 12 ч или 14 мг/кг каждые 24 ч. Продолжительность — 5–10 дней.
Острый синусит: 7 мг/кг каждые 12 ч или 14 мг/кг каждые 24 ч. Продолжительность —10 дней.
Фарингит/Тонзиллит: 7 мг/кг каждые 12 ч или 14 мг/кг каждые 24 ч. Продолжительность — 5–10 дней.
Неосложненные инфекции кожи и мягких тканей: 7 мг/кг каждые 12 ч. Продолжительность — 10 дней.
Для детей весом ≥43 кг максимальная суточная доза не должна превышать 600 мг.
Пациентам с клиренсом креатинина <30 мл/мин цефдинир должен назначаться в дозе 300 мг 1 раз/сут.
Гемодиализ способствует выведению цефдинира из организма. Для пациентов, находящихся на постоянном гемодиализе рекомендуемая начальная доза составляет 300 мг или 7 мг/кг на каждый следующий день. В конце каждого сеанса гемодиализа назначается 300 мг (или 7 мг/кг) цефдинира. Последующие дозы (300 мг или 7 мг/кг) назначаются через день.
цефдинир противопоказан пациентам с аллергией к цефалоспориновому классу антибиотиков в анамнезе.
безопасность цефдинира изучалась в клинических исследованиях с участием 5093 взрослых и подростков с назначением в дозе 600 мг/сут. Цефдинир характеризовался хорошей переносимостью, выявленные побочные реакции были легкими по характеру своего проявления и самопроизвольно проходили после отмены. У 3% взрослых пациентов и 2% детей отмена цефдинира ввиду развития побочной реакции была оценена как имеющая достоверную, вероятную или возможную взаимосвязь с приемом цефдинира. Большинство случаев отмены были связаны с нарушениями со стороны ЖКТ, в основном проявлявшимися диареей или тошнотой. У 0.4% взрослых пациентов и 0.2% детей отмена препарата была обусловлена развитием сыпи на фоне приема цефдинира.
Побочные реакции, связанные с приемом цефдинира в исследованиях с участием взрослых пациентов, подростков и детей:
Частота ≥1%: диарея, вагинальный кандидоз, тошнота, головная боль, вагинит, абдоминальные боли, сыпь.
Частота <1% и >0.1%: сыпь, диспепсия, метеоризм, тошнота, нарушения стула, анорексия, запор, головокружение, сухость слизистой рта, астения, бессонница, бели, кандидоз, кожный кандидоз, вагинальный кандидоз, вагинит, зуд, сонливость, гиперкинезия, повышение АсАT, макулопопулезная сыпь, абдоминальные боли, лейкопения.
Побочные реакции характерные для цефалоспоринов
Следующие побочные реакции и изменения лабораторных параметров сообщались во взаимосвязи с назначением антибиотиков группы цефалоспоринов в целом: аллергические реакции, анафилаксия, синдром Стивенса-Джонсона, мультиформная эритема, токсический эпидермальный некролиз, нарушения функции почек, токсическая невропатия, нарушения функции печени включая холестаз, апластическая анемия, гемолитическая анемия, геморрагические нарушения, ложноположительный тест на содержание глюкозы в моче, нейтропения, панцитопения и агранулоцитоз. Псевдомембранозный колит может развиться как во время, так и поле окончания назначения антибиотика.
Применение некоторых цефалоспоринов сопровождалось развитием судорог, в особенности у пациентов с нарушением функции почек, которым не производился пересчет дозы.
перед началом терапии цефдинира необходимо исключить наличие в анамнезе реакций повышенной чувствительности к пенициллинам и цефалоспоринам.
В случае развитие аллергической реакции, применение цефдинира следует незамедлительно прекратить. В случае развития серьезной реакции гиперчувствительности может потребоваться введение эпинефрина и принятие других неотложных мер.
При применении практически всех антибактериальных средств, включая цефдинир, возможно развитие Clostridium difficile–ассоциированной диареи с различной степенью тяжести — от легкой диареи до колита с летальным исходом.
В случае развития Clostridium difficile–ассоциированной диареи, назначенную антибактериальную терапию следует отменить. Исходя из клинического состояния, пациенту показано введение растворов электролитов и аминокислот, антибиотикотерапия Clostridium difficile, хирургическое вмешательство.
У пациентов с кратковременной либо персистирующей почечной недостаточностью (клиренс креатинина <30 мл/мин), суточная доза цефдинира должна быть уменьшена, поскольку назначение в рекомендуемых дозах может привести к значительному увеличению плазменных концентраций и T½ цефдинира.
Применение цефалоспоринов может приводить к положительному результату теста Кумбса.
Применение при беременности и кормлении грудью
Беременность. В доклинических исследованиях не было выявлено тератогенного действия цефдинира при введении крысам в дозах до 1000 мг/кг/сут (в 70 раз превышающие рекомендуемые максимальные терапевтические дозы) или кроликам в дозах до 10 мг/кг/сут (в 0.7 раза превышающие рекомендуемые максимальные терапевтические дозы). Цефдинир не оказывал влияния на репродуктивную функцию самок, выживаемость потомства, а также его развитие, поведения и репродуктивную функции.
Данные клинических исследований о применении цефдинира у беременных отсутствуют. Поскольку исследования по оценке влияния на репродуктивную функцию на животных не всегда позволяют предсказать результаты влияния на организм человека, цефдинир может назначаться во время беременности только в случае обоснованной клинической необходимости. Влияние назначения цефдинира на роды не изучалось.
Кормление грудью. При назначении в дозе 600 мг, цефдинир не определялся в грудном молоке у женщин кормящих грудью.
одновременное назначение цефдинира и антацида приводит к снижению скорости Cmax и AUC приблизительно на 40%. Если требуется прием антацидов во время курса лечения цефдинира, его следует принимать как минимум за 2 ч до или через 2 ч после приема антацида.
При одновременном применении пробеницид нарушает почечную экскрецию цефдинира, что приводит к увеличению AUC приблизительно в 2 раза, увеличению Cmax цефдинира на 54% и удлинению T½ на 50%.
Одновременное назначение цефдинира с железо-содержащими препаратами, снижает абсорбцию цефдинира.
Детское питание, обогащенное железом, не оказывает существенного влияния на абсорбцию цефдинира. Исходя из этого, цефдинир в форме суспензии может назначаться одновременно с обогащенным железом детским питанием.
Были сообщения о случаях красноватой окраски стула у пациентов, принимающих цефдинир. В большинстве случаев эти пациенты одновременно принимались обогащенные железом продукты. Красноватая окраска может быть связана с образованием в ЖКТ невсасывающегося комплекса цефдинира или продуктов его разложения и железа.
о передозировке цефдиниром у людей не сообщалось. Токсические признаки и симптомы после передозировки другими β-лактамными антибиотиками включали тошноту, рвоту, дискомфорт в эпигастрии, диарею и судороги. Цефдинир удаляется из организма путем гемодиализа. Эту информацию следует учитывать в случае серьезной интоксикации вследствие передозировки, особенно при нарушении почечных функций.