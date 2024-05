фармакодинамика. Цефдинир — полусинтетический цефалоспориновый антибиотик широкого спектра действия III поколения для приема внутрь. Как и другие антибиотики группы цефалоспоринов, цефдинир оказывает бактерицидное действие в отношении чувствительных микроорганизмов благодаря угнетению синтеза пептидогликана клеточной стенки бактерий путем нарушения конечного этапа трансаминирования, необходимого для образования поперечных связей. Цефдинир устойчив к действию многих, но не всех, β-лактамаз, продуцируемых грамположительными и грамотрицательными бактериями. Благодаря этому многие микроорганизмы, резистентные к пенициллинам и некоторым цефалоспоринам, чувствительны к цефдиниру.

Спектр действия цефдинира:

Аэробные грамположительные микроорганизмы : Staphylococcus aureus (включая штаммы, продуцирующие β-лактамазы), Staphylococcus pneumonia (только штаммы чувствительные к пенициллину), Staphylococcus pyogenes.

Аэробные грамотрицательные микроорганизмы : Haemophilus influenza (включая штаммы, продуцирующие β-лактамазы), Haemophilus parainfluenza (включая штаммы, продуцирующие β-лактамазы), Moraxella catarrhalis (включая штаммы, продуцирующие β-лактамазы).

Нижеследующие данные были получены in vitro, но их клиническая значимость неизвестна.

МПК цефдинира in vitro — 1 мкг/мл либо менее в отношении (≥90%) штаммов следующих микроорганизмов:

– аэробные грамположительные микроорганизмы : Staphylococcus epidermidis, Streptococcus agalactiae, Streptococcus группы viridans.

– аэробные грамотрицательные микроорганизмы : Citrobacter diversus, Escherichia coli, Klebsiela pneumonia, Proteus mirabilis.

Цефдинир неактивен в отношении штаммов: Pseudomonas, Enterobacter, Enterococcus и метициллин-резистентных штаммов стафилококков.

Канцерогенный потенциал цефдинира не изучался.

Цефдинир не проявлял мутагенных свойств в тестах.

Цефдинир не продемонстрировал отрицательного воздействия на репродуктивную функцию крыс мужского и женского пола при назначении в дозах до 1000 мг/кг/сут перорально (в 70 раз превышающие рекомендуемые максимальные терапевтические дозы исходя из расчета мг/кг/сут, в 11 раз исходя из расчета мг/м2/сут).

Фармакокинетика

Биодоступность . Время достижения C max цефдинира при приеме внутрь в форме капсул или суспензии составляет от 2 до 4 ч после приема. Плазменная концентрация цефдинира повышается с увеличением дозы, однако повышение становится менее пропорциональным в интервале доз от 300 мг (7 мг/кг) до 600 мг (14 мг/кг).

Цефдинир может приниматься вне зависимости от приема пищи.

Распределение . Средний Vd цефдинира у взрослых пациентов составляет 0.35 л/кг (±0.29); у детей от 6 мес до 12 лет, средний Vd составляет 0.67 л/кг (±0.38). Степень связывания цефдинира с белками плазмы крови составляет 60–70% у взрослых и детей; степень связывания не зависит от концентрации цефдинира. Препарат хорошо распределяется в жидкости кожных волдырей, в ткани миндалин, пазухах носа, среднем ухе, легких. Данных о проникновении цефдинира в СМЖ нет.

Метаболизм и экскреция . Цефдинир не подвергается существенному метаболизму. Элиминируется цефдинир преимущественно почками, средний T ½ из плазмы крови — 1.7 (±0.6) ч. У здоровых добровольце с ненарушенной функцией почек почечный клиренс составляет 2,0 (±1.0) мл/мин/кг. Клиренс цефдинира снижается у пациентов с нарушением функции почек.

Поскольку почечная экскреция является основным путем элиминации, дозировка препарата должна быть соответствующим образом уменьшена у пациентов с выраженными нарушениями функции почек, либо у находящихся на гемодиализе пациентов.