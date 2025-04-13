3-Динир капсулы (3-Dinir capsules)
Харьков (адрес не указан)
Доступно в 175 аптеках в Харьков
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 40
0.8 км
3-Динир капсулы 300 мг блистер №10
Корпорация Артериум
493,60 грн
Аптека 9-1-1
Открыто
Закроется через 5 мин
Харьков, ул. Сковороды Григория, 2-А
0.8 км
3-Динир капсулы 300 мг блистер №10
Корпорация Артериум
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 10
0.9 км
3-Динир капсулы 300 мг блистер №10
Корпорация Артериум
525,49
Экономия при брони: -49,85 грн
Первая аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 20
1.0 км
3-Динир капсулы 300 мг блистер №10
Корпорация Артериум
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 1
1.1 км
3-Динир капсулы 300 мг блистер №10
Корпорация Артериум
493,60 грн
Экономная аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Защитников Украины, 7/8
1.1 км
3-Динир капсулы 300 мг блистер №10
Корпорация Артериум
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Харьков, пл. Защитников Украины, 7/8
1.1 км
3-Динир капсулы 300 мг блистер №10
Корпорация Артериум
524,30
Экономия при брони: -39,07 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Вернадского Академика, 14
1.2 км
3-Динир капсулы 300 мг блистер №10
Корпорация Артериум
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 67
1.3 км
3-Динир капсулы 300 мг блистер №10
Корпорация Артериум
515,83
Экономия при брони: -24,14 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Университетская, 33
1.3 км
3-Динир капсулы 300 мг блистер №10
Корпорация Артериум
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 67/69
1.3 км
3-Динир капсулы 300 мг блистер №10
Корпорация Артериум
493,60 грн
Аптека 9-1-1
Харьков, ул. Сковороды Григория, 74
1.3 км
3-Динир капсулы 300 мг блистер №10
Корпорация Артериум
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Аэрокосмический, 26
1.5 км
3-Динир капсулы 300 мг блистер №10
Корпорация Артериум
493,60 грн
Аптека низкие цены №1
Открыто
Закроется через 5 мин
Харьков, ул. Сумская, 41/2
1.8 км
3-Динир капсулы 300 мг блистер №10
Корпорация Артериум
Аптека 9-1-1
Открыто
Закроется через 5 мин
Харьков, ул. Рождественская, 29-Б
1.8 км
3-Динир капсулы 300 мг блистер №10
Корпорация Артериум
Аптека низкие цены №1
Закрыто
Открывается в 07:00
Харьков, ул. Рождественская, 29-Б
1.8 км
3-Динир капсулы 300 мг блистер №10
Корпорация Артериум
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Харьков, ул. Рождественская, 29-Б
1.9 км
3-Динир капсулы 300 мг блистер №10
Корпорация Артериум
525,04
Экономия при брони: -50,92 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 07:30
Харьков, пер. Пискуновский, 4-А
1.9 км
3-Динир капсулы 300 мг блистер №10
Корпорация Артериум
525,69
Экономия при брони: -51,57 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Машиностроителей, 1
2.0 км
3-Динир капсулы 300 мг блистер №10
Корпорация Артериум
Аптека 9-1-1
Открыто
Закроется через 5 мин
Харьков, пл. Свободы, 8
2.0 км
3-Динир капсулы 300 мг блистер №10
Корпорация Артериум