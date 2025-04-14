3-Динир капсулы (3-Dinir capsules)
Днепр (адрес не указан)
Доступно в 217 аптеках в Днепр
Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Каменская, 40
0.6 км
3-Динир капсулы 300 мг блистер №10
Корпорация Артериум
526,13
Экономия при брони: -34,82 грн
Не болей
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Каменская, 40-Д
0.6 км
3-Динир капсулы 300 мг блистер №10
Корпорация Артериум
526,52
Экономия при брони: -35,06 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Галицкого Данила, 25
1.6 км
3-Динир капсулы 300 мг блистер №10
Корпорация Артериум
526,28
Экономия при брони: -50,81 грн
Аптека бам
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Ближняя, 31-Б
2.0 км
3-Динир капсулы 300 мг блистер №10
Корпорация Артериум
510,30
Экономия при брони: -56,60 грн
Не болей
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Рабочая, 152
3.3 км
3-Динир капсулы 300 мг блистер №10
Корпорация Артериум
493,60 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Кондратюка Юрия, 11
3.3 км
3-Динир капсулы 300 мг блистер №10
Корпорация Артериум
525,05
Экономия при брони: -32,76 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Большая Диевская, 32-К
3.3 км
3-Динир капсулы 300 мг блистер №10
Корпорация Артериум
493,60 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Рабочая, 67
3.3 км
3-Динир капсулы 300 мг блистер №10
Корпорация Артериум
510,60
Экономия при брони: -45,30 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Большая Диевская, 32-Ж
3.4 км
3-Динир капсулы 300 мг блистер №10
Корпорация Артериум
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Рабочая, 79-А
3.4 км
3-Динир капсулы 300 мг блистер №10
Корпорация Артериум
520,12
Экономия при брони: -54,53 грн
Не болей
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Рабочая, 168
3.4 км
3-Динир капсулы 300 мг блистер №10
Корпорация Артериум
519,08
Экономия при брони: -56,33 грн
Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Большая Диевская, 36
3.4 км
3-Динир капсулы 300 мг блистер №10
Корпорация Артериум
512,33
Экономия при брони: -46,23 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Большая Диевская, 40
3.5 км
3-Динир капсулы 300 мг блистер №10
Корпорация Артериум
520,71
Экономия при брони: -54,61 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Рабочая, 172
3.5 км
3-Динир капсулы 300 мг блистер №10
Корпорация Артериум
Не болей
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Набережная Заводская, 73-Д
3.5 км
3-Динир капсулы 300 мг блистер №10
Корпорация Артериум
509,32
Экономия при брони: -17,06 грн
Мед-сервис
Открыто
Закроется через 21 мин
Днепр, ул. Большая Диевская, 40-Б
3.5 км
3-Динир капсулы 300 мг блистер №10
Корпорация Артериум
Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Рабочая, 95
3.6 км
3-Динир капсулы 300 мг блистер №10
Корпорация Артериум
518,04
Экономия при брони: -55,29 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Рабочая, 178
3.6 км
3-Динир капсулы 300 мг блистер №10
Корпорация Артериум
493,60 грн
Не болей
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Кондратюка Юрия, 1
3.7 км
3-Динир капсулы 300 мг блистер №10
Корпорация Артериум
517,01
Экономия при брони: -48,38 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. 128-й Бригады Теробороны, 10-А
3.8 км
3-Динир капсулы 300 мг блистер №10
Корпорация Артериум