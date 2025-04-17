3-Динир капсулы (3-Dinir capsules)
Винница (адрес не указан)
Доступно в 107 аптеках в Винница
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Замостянская, 34-А
0.1 км
3-Динир капсулы 300 мг блистер №10
Корпорация Артериум
497,43
Экономия при брони: -61,40 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Замостянская, 30
0.1 км
3-Динир капсулы 300 мг блистер №10
Корпорация Артериум
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Замостянская, 34-А
0.1 км
3-Динир капсулы 300 мг блистер №10
Корпорация Артериум
484,40
Экономия при брони: -13,30 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 35
0.2 км
3-Динир капсулы 300 мг блистер №10
Корпорация Артериум
530,02
Экономия при брони: -65,51 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 37/28
0.2 км
3-Динир капсулы 300 мг блистер №10
Корпорация Артериум
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:30
Винница, просп. Коцюбинского, 35
0.2 км
3-Динир капсулы 300 мг блистер №10
Корпорация Артериум
509,80
Экономия при брони: -38,70 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 37/28
0.2 км
3-Динир капсулы 300 мг блистер №10
Корпорация Артериум
Ощад аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 35
0.2 км
3-Динир капсулы 300 мг блистер №10
Корпорация Артериум
475,20 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 37/28
0.2 км
3-Динир капсулы 300 мг блистер №10
Корпорация Артериум
475,20 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 37/28
0.2 км
3-Динир капсулы 300 мг блистер №10
Корпорация Артериум
521,15
Экономия при брони: -75,23 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 56/27
0.3 км
3-Динир капсулы 300 мг блистер №10
Корпорация Артериум
536,10
Экономия при брони: -100,33 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 21
0.3 км
3-Динир капсулы 300 мг блистер №10
Корпорация Артериум
Подорожник
Закрыто
Открывается в 09:00
Винница, просп. Коцюбинского, 70
0.4 км
3-Динир капсулы 300 мг блистер №10
Корпорация Артериум
475,20 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 30
0.5 км
3-Динир капсулы 300 мг блистер №10
Корпорация Артериум
493,87
Экономия при брони: -58,13 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Винница, просп. Коцюбинского, 11-А
0.5 км
3-Динир капсулы 300 мг блистер №10
Корпорация Артериум
497,00
Экономия при брони: -61,26 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Пикуса Евгения, 9/12
0.8 км
3-Динир капсулы 300 мг блистер №10
Корпорация Артериум
484,00
Экономия при брони: -12,90 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Пикуса Евгения, 9/12
0.8 км
3-Динир капсулы 300 мг блистер №10
Корпорация Артериум
544,17
Экономия при брони: -81,16 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 5
0.9 км
3-Динир капсулы 300 мг блистер №10
Корпорация Артериум
491,54
Экономия при брони: -63,64 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:30
Винница, просп. Коцюбинского, 5
0.9 км
3-Динир капсулы 300 мг блистер №10
Корпорация Артериум
484,00
Экономия при брони: -12,90 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Замостянская, 14
0.9 км
3-Динир капсулы 300 мг блистер №10
Корпорация Артериум