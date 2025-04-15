3-Динир капсулы (3-Dinir capsules)
Львов (адрес не указан)
Доступно в 130 аптеках в Львов
Аптека копейка
Львов, ул. Огиенко Ивана, 20
0.4 км
3-Динир капсулы 300 мг блистер №10
Корпорация Артериум
522,21
Экономия при брони: -50,10 грн
Пульс
Львов, ул. Леонтовича, 1
0.4 км
3-Динир капсулы 300 мг блистер №10
Корпорация Артериум
Бажаемо здоровья
Львов, ул. Городоцкая, 72
0.6 км
3-Динир капсулы 300 мг блистер №10
Корпорация Артериум
Подорожник
Львов, ул. Госпитальная, 9
0.7 км
3-Динир капсулы 300 мг блистер №10
Корпорация Артериум
484,00
Экономия при брони: -33,80 грн
Аптека низких цен
Львов, ул. Госпитальная, 8
0.8 км
3-Динир капсулы 300 мг блистер №10
Корпорация Артериум
539,13
Экономия при брони: -75,01 грн
Аптека бам
Львов, ул. Городоцкая, 82
0.8 км
3-Динир капсулы 300 мг блистер №10
Корпорация Артериум
510,30
Экономия при брони: -60,10 грн
Подорожник
Львов, просп. Свободы, 49
0.8 км
3-Динир капсулы 300 мг блистер №10
Корпорация Артериум
493,60
Экономия при брони: -43,40 грн
Подорожник
Львов, просп. Свободы, 49
0.8 км
3-Динир капсулы 300 мг блистер №10
Корпорация Артериум
493,60
Экономия при брони: -43,40 грн
Подорожник
Львов, пл. Мицкевича, 6/7
0.8 км
3-Динир капсулы 300 мг блистер №10
Корпорация Артериум
484,00
Экономия при брони: -33,80 грн
Бажаемо здоровья
Львов, пл. Мицкевича, 5
0.8 км
3-Динир капсулы 300 мг блистер №10
Корпорация Артериум
Аптека 9-1-1
Львов, ул. Шевченко Тараса, 17
0.9 км
3-Динир капсулы 300 мг блистер №10
Корпорация Артериум
Подорожник
Львов, ул. Шевченко Тараса, 17
0.9 км
3-Динир капсулы 300 мг блистер №10
Корпорация Артериум
498,00
Экономия при брони: -47,80 грн
Подорожник
Львов, ул. Кулиша, 15
0.9 км
3-Динир капсулы 300 мг блистер №10
Корпорация Артериум
486,60
Экономия при брони: -36,40 грн
Подорожник
Львов, ул. Русовых, 1
0.9 км
3-Динир капсулы 300 мг блистер №10
Корпорация Артериум
510,30
Экономия при брони: -60,10 грн
D.s.
Львов, ул. Старая, 1
0.9 км
3-Динир капсулы 300 мг блистер №10
Корпорация Артериум
Аптека низких цен
Львов, ул. Городоцкая, 102
1.0 км
3-Динир капсулы 300 мг блистер №10
Корпорация Артериум
500,33
Экономия при брони: -55,35 грн
Подорожник
Львов, ул. Михновских, 18
1.0 км
3-Динир капсулы 300 мг блистер №10
Корпорация Артериум
498,30
Экономия при брони: -48,10 грн
Подорожник
Львов, пл. Кропивницкого, 10
1.0 км
3-Динир капсулы 300 мг блистер №10
Корпорация Артериум
510,30
Экономия при брони: -60,10 грн
Пульс
Львов, ул. Михновских, 31-А
1.0 км
3-Динир капсулы 300 мг блистер №10
Корпорация Артериум
Подорожник
Львов, просп. Черновола Вячеслава, 2-Б
1.0 км
3-Динир капсулы 300 мг блистер №10
Корпорация Артериум
510,30
Экономия при брони: -60,10 грн