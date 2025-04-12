Фармакодинамика.

Кардиологическое и седативное средство. Лечебное действие препарата Трикардин обусловлено действием комплекса биологически активных веществ корней валерианы, плодов боярышника, травы пустырника.

Биологически активные вещества, которые содержатся в плодах боярышника (флавоноиды, холин, ацетилхолин, дубильные вещества, фитостерины), имеют гипотензивные, кардиопротекторные, спазмолитические свойства; усиливают кровообращение в коронарных сосудах и в сосудах мозга, повышают чувствительность миокарда к действию сердечных гликозидов, немного усиливают сокращения сердечной мышцы и вместе с тем уменьшают его возбудимость.

Биологически активные вещества, которые содержатся в корнях валерианы (сложный эфир борнеола и изовалериановой кислоты, борнеол, изовалериановая кислота, алкалоиды, дубильные вещества, сахара), уменьшают возбудимость центральной нервной системы (ЦНС), снижают напряжение и нервозность при психическом перенапряжении и умственной усталости, проявляют седативные, снотворные, спазмолитические свойства, усиливают действие других препаратов, которые имеют подавляющее влияние на ЦНС, а именно: седативных, снотворных, транквилизаторов. Кроме этого, биологически активные вещества валерианы проявляют желчегонное действие, замедляют сердечный ритм, расширяют коронарные сосуды сердца, усиливают секреторную активность слизистой оболочки желудка.

Биологически активные вещества, которые содержит трава пустырника (эфирное масло, сапонины, дубильные вещества, алкалоиды), уменьшают процессы возбудимости в центральной нервной системе, способствуют нормализации артериального давления и наступлению физиологического сна, а также усиливают эффекты других седативных и снотворных средств.

Фармакокинетика.

Не изучалась.