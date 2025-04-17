Винница (адрес не указан)
Доступно в 109 аптеках в Винница
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Замостянская, 34-А
0.1 км
Трикардин таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №20
Юнифарма
82,62
Экономия при брони: -15,13 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Замостянская, 30
0.1 км
Трикардин таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №20
Юнифарма
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Замостянская, 34-А
0.1 км
Трикардин таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №20
Юнифарма
92,70
Экономия при брони: -21,40 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 35
0.2 км
Трикардин таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №20
Юнифарма
83,97
Экономия при брони: -16,56 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается через 44 мин
Винница, просп. Коцюбинского, 35
0.2 км
Трикардин таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №20
Юнифарма
93,70
Экономия при брони: -22,40 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 37/28
0.2 км
Трикардин таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №20
Юнифарма
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 31
0.2 км
Трикардин таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №20
Юнифарма
Ощад аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 35
0.2 км
Трикардин таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №20
Юнифарма
43,95
Экономия при брони: -8,30 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 37/28
0.2 км
Трикардин таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №20
Юнифарма
94,80
Экономия при брони: -23,50 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 37/28
0.2 км
Трикардин таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №20
Юнифарма
83,41
Экономия при брони: -16,00 грн
Аптека оптовых цен
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 56/27
0.3 км
Трикардин таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №20
Юнифарма
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 56/27
0.3 км
Трикардин таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №20
Юнифарма
84,09
Экономия при брони: -16,68 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 21
0.3 км
Трикардин таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №20
Юнифарма
Подорожник
Закрыто
Открывается в 09:00
Винница, просп. Коцюбинского, 70
0.4 км
Трикардин таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №20
Юнифарма
92,70
Экономия при брони: -21,40 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 30
0.5 км
Трикардин таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №20
Юнифарма
82,03
Экономия при брони: -14,59 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 44 мин
Винница, просп. Коцюбинского, 11-А
0.5 км
Трикардин таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №20
Юнифарма
82,55
Экономия при брони: -15,11 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Пикуса Евгения, 9/12
0.8 км
Трикардин таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №20
Юнифарма
92,70
Экономия при брони: -21,40 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Пикуса Евгения, 9/12
0.8 км
Трикардин таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №20
Юнифарма
84,19
Экономия при брони: -15,58 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 5
0.9 км
Трикардин таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №20
Юнифарма
81,65
Экономия при брони: -13,04 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается через 44 мин
Винница, просп. Коцюбинского, 5
0.9 км
Трикардин таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №20
Юнифарма
94,80
Экономия при брони: -23,50 грн