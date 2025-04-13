Киев (адрес не указан)
Доступно в 919 аптеках в Киев
Аптека оптовых цен
Киев, ул. Софиевская, 1/2
0.1 км
Трикардин таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №20
Юнифарма
Бажаемо здоровья
Киев, пл. Независимости, 1
0.1 км
Трикардин таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №20
Юнифарма
Аптека 9-1-1
Киев, ул. Крещатик, 22
0.1 км
Трикардин таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №20
Юнифарма
Бажаемо здоровья
Киев, ул. Крещатик, 16-А
0.1 км
Трикардин таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №20
Юнифарма
Аптека 9-1-1
Киев, ул. Крещатик, 13
0.2 км
Трикардин таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №20
Юнифарма
Подорожник
Киев, пл. Независимости, 1
0.3 км
Трикардин таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №20
Юнифарма
94,80
Экономия при брони: -24,30 грн
Подорожник
Киев, ул. Крещатик, 21
0.5 км
Трикардин таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №20
Юнифарма
92,70
Экономия при брони: -22,20 грн
Фармация
Киев, ул. Большая Житомирская, 8/14
0.7 км
Трикардин таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №20
Юнифарма
96,00
Экономия при брони: -20,58 грн
Бажаемо здоровья
Киев, ул. Большая Житомирская, 8/14
0.7 км
Трикардин таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №20
Юнифарма
Аптека оптовых цен
Киев, ул. Владимирская, 42
0.7 км
Трикардин таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №20
Юнифарма
Фармация
Киев, ул. Владимирская, 51/53
0.8 км
Трикардин таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №20
Юнифарма
96,00
Экономия при брони: -20,58 грн
Аптека низких цен
Киев, перек. Ярославов Вал / Стрелецкая, 20/15
0.9 км
Трикардин таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №20
Юнифарма
81,49
Экономия при брони: -5,53 грн
Аптека 9-1-1
Киев, перек. Шевченко Тараса / Крещатик, 2/54
0.9 км
Трикардин таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №20
Юнифарма
Аптека оптовых цен
Киев, перек. Хмельницкого Богдана / Франко Ивана, 31/27
1.1 км
Трикардин таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №20
Юнифарма
Фармация
Киев, ул. Хмельницкого Богдана, 42
1.1 км
Трикардин таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №20
Юнифарма
92,82
Экономия при брони: -17,40 грн
Аптека оптовых цен
Киев, ул. Сагайдачного Петра, 29
1.1 км
Трикардин таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №20
Юнифарма
Бажаемо здоровья
Киев, ул. Бассейная, 10
1.2 км
Трикардин таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №20
Юнифарма
Аптека низких цен
Киев, ул. Бассейная, 10
1.2 км
Трикардин таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №20
Юнифарма
83,84
Экономия при брони: -19,08 грн
Подорожник
Киев, ул. Бассейная, 15
1.2 км
Трикардин таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №20
Юнифарма
94,70
Экономия при брони: -24,20 грн
Бажаемо здоровья
Киев, ул. Большая Васильковская, 17
1.3 км
Трикардин таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №20
Юнифарма