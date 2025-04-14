Харьков (адрес не указан)
Доступно в 375 аптеках в Харьков
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Героев Харькова, 51
0.3 км
Трикардин таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №20
Юнифарма
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Руставели Шота, 10
0.7 км
Трикардин таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №20
Юнифарма
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 42
0.8 км
Трикардин таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №20
Юнифарма
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 40
0.8 км
Трикардин таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №20
Юнифарма
81,52
Экономия при брони: -11,57 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 09:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 2-А
0.8 км
Трикардин таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №20
Юнифарма
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 20
0.9 км
Трикардин таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №20
Юнифарма
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Дарвина, 1
0.9 км
Трикардин таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №20
Юнифарма
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 10
0.9 км
Трикардин таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №20
Юнифарма
84,00
Экономия при брони: -14,09 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Чернышевская, 1
0.9 км
Трикардин таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №20
Юнифарма
94,70
Экономия при брони: -24,10 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Героев Харькова, 99
0.9 км
Трикардин таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №20
Юнифарма
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 41
0.9 км
Трикардин таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №20
Юнифарма
94,70
Экономия при брони: -24,10 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 41
0.9 км
Трикардин таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №20
Юнифарма
Первая аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 20
1.0 км
Трикардин таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №20
Юнифарма
Первая аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 20
1.0 км
Трикардин таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №20
Юнифарма
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 1
1.1 км
Трикардин таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №20
Юнифарма
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 1
1.1 км
Трикардин таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №20
Юнифарма
92,70
Экономия при брони: -22,10 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 05:00
Харьков, ул. Молочная, 6
1.1 км
Трикардин таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №20
Юнифарма
Аптека низкие цены №1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Маломясницкая, 9/11
1.1 км
Трикардин таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №20
Юнифарма
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Харьков, пл. Защитников Украины, 7/8
1.1 км
Трикардин таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №20
Юнифарма
83,81
Экономия при брони: -9,80 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Защитников Украины, 5/6
1.1 км
Трикардин таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №20
Юнифарма