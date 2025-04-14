Днепр (адрес не указан)
Доступно в 272 аптеках в Днепр
Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Каменская, 40
0.6 км
Трикардин таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №20
Юнифарма
84,20
Экономия при брони: -8,76 грн
Не болей
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Каменская, 40-Д
0.6 км
Трикардин таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №20
Юнифарма
84,27
Экономия при брони: -8,83 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Галицкого Данила, 25
1.6 км
Трикардин таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №20
Юнифарма
84,70
Экономия при брони: -5,36 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Ближняя, 31-Г
2.0 км
Трикардин таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №20
Юнифарма
Аптека бам
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Ближняя, 31-Б
2.0 км
Трикардин таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №20
Юнифарма
94,80
Экономия при брони: -25,80 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Большая Диевская, 111-К
3.2 км
Трикардин таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №20
Юнифарма
94,70
Экономия при брони: -25,70 грн
Не болей
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Рабочая, 152
3.3 км
Трикардин таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №20
Юнифарма
82,37
Экономия при брони: -8,45 грн
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Коробова, 2-Д
3.3 км
Трикардин таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №20
Юнифарма
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Кондратюка Юрия, 11
3.3 км
Трикардин таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №20
Юнифарма
84,03
Экономия при брони: -15,39 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Большая Диевская, 32-К
3.3 км
Трикардин таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №20
Юнифарма
94,70
Экономия при брони: -25,70 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Рабочая, 67
3.3 км
Трикардин таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №20
Юнифарма
81,72
Экономия при брони: -7,80 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Большая Диевская, 32-Ж
3.4 км
Трикардин таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №20
Юнифарма
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Рабочая, 79-А
3.4 км
Трикардин таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №20
Юнифарма
83,24
Экономия при брони: -9,32 грн
Не болей
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Рабочая, 168
3.4 км
Трикардин таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №20
Юнифарма
83,07
Экономия при брони: -4,93 грн
Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Большая Диевская, 36
3.4 км
Трикардин таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №20
Юнифарма
81,99
Экономия при брони: -13,35 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Большая Диевская, 40
3.5 км
Трикардин таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №20
Юнифарма
83,33
Экономия при брони: -14,69 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Рабочая, 172
3.5 км
Трикардин таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №20
Юнифарма
Не болей
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Набережная Заводская, 73-Д
3.5 км
Трикардин таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №20
Юнифарма
81,51
Экономия при брони: -4,68 грн
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Большая Диевская, 40-Б
3.5 км
Трикардин таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №20
Юнифарма
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Набережная Заводская, 85-А
3.6 км
Трикардин таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №20
Юнифарма