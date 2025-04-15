Киев
Трикардин (Tricardin)

Трикардин (Tricardin)

Львов (адрес не указан)
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Доступно в 187 аптеках в Львов
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Львов, ул. Огиенко Ивана, 20
0.4 км
Трикардин таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №20
Юнифарма
78,30 грн
Аптека копейка
Открыто
Закроется в 21:00
Львов, ул. Огиенко Ивана, 20
0.4 км
Трикардин таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №20
Юнифарма
83,74
Экономия при брони: -15,08 грн
68,66 грн
Пульс
Открыто
Закроется в 22:00
Львов, ул. Леонтовича, 1
0.4 км
Трикардин таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №20
Юнифарма
75,10 грн
Аптека бам
Открыто
Закроется в 21:00
Львов, ул. Клепаровская, 4
0.4 км
Трикардин таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №20
Юнифарма
92,70
Экономия при брони: -23,70 грн
69,00 грн
Пульс
Открыто
Закроется в 21:00
Львов, ул. Бандеры Степана, 15
0.5 км
Трикардин таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №20
Юнифарма
79,90 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Львов, ул. Городоцкая, 72
0.6 км
Трикардин таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №20
Юнифарма
79,10 грн
Swiss pharmacy
Открыто
Закроется в 21:00
Львов, ул. Дорошенко, 8
0.6 км
Трикардин таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №20
Юнифарма
70,30 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 20:00
Львов, ул. Джерельная, 1
0.7 км
Трикардин таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №20
Юнифарма
94,80
Экономия при брони: -25,80 грн
69,00 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 21:00
Львов, ул. Госпитальная, 9
0.7 км
Трикардин таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №20
Юнифарма
94,70
Экономия при брони: -25,70 грн
69,00 грн
Аптека шар@
Открыто
Закроется в 21:00
Львов, ул. Городоцкая, 80
0.8 км
Трикардин таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №20
Юнифарма
85,32
Экономия при брони: -17,84 грн
67,48 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 21:00
Львов, ул. Госпитальная, 8
0.8 км
Трикардин таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №20
Юнифарма
86,01
Экономия при брони: -18,67 грн
67,34 грн
Аптека бам
Открыто
Закроется в 21:15
Львов, ул. Городоцкая, 82
0.8 км
Трикардин таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №20
Юнифарма
92,70
Экономия при брони: -23,70 грн
69,00 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 23:00
Львов, просп. Свободы, 49
0.8 км
Трикардин таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №20
Юнифарма
92,70
Экономия при брони: -23,70 грн
69,00 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 22:00
Львов, просп. Свободы, 49
0.8 км
Трикардин таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №20
Юнифарма
92,70
Экономия при брони: -23,70 грн
69,00 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 23:00
Львов, пл. Мицкевича, 6/7
0.8 км
Трикардин таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №20
Юнифарма
94,70
Экономия при брони: -25,70 грн
69,00 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Львов, пл. Мицкевича, 5
0.8 км
Трикардин таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №20
Юнифарма
78,30 грн
Аптека 9-1-1
Открыто
Закроется в 21:00
Львов, ул. Шевченко Тараса, 17
0.9 км
Трикардин таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №20
Юнифарма
66,82 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 21:00
Львов, ул. Шевченко Тараса, 17
0.9 км
Трикардин таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №20
Юнифарма
94,80
Экономия при брони: -25,80 грн
69,00 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 21:30
Львов, ул. Кулиша, 15
0.9 км
Трикардин таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №20
Юнифарма
94,80
Экономия при брони: -25,80 грн
69,00 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 21:00
Львов, ул. Русовых, 1
0.9 км
Трикардин таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №20
Юнифарма
94,80
Экономия при брони: -25,80 грн
69,00 грн
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