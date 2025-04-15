Львов (адрес не указан)
Доступно в 187 аптеках в Львов
Бажаемо здоровья
Львов, ул. Огиенко Ивана, 20
0.4 км
Трикардин таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №20
Юнифарма
Аптека копейка
Львов, ул. Огиенко Ивана, 20
0.4 км
Трикардин таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №20
Юнифарма
83,74
Экономия при брони: -15,08 грн
Пульс
Львов, ул. Леонтовича, 1
0.4 км
Трикардин таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №20
Юнифарма
Аптека бам
Львов, ул. Клепаровская, 4
0.4 км
Трикардин таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №20
Юнифарма
92,70
Экономия при брони: -23,70 грн
Пульс
Львов, ул. Бандеры Степана, 15
0.5 км
Трикардин таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №20
Юнифарма
Бажаемо здоровья
Львов, ул. Городоцкая, 72
0.6 км
Трикардин таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №20
Юнифарма
Swiss pharmacy
Львов, ул. Дорошенко, 8
0.6 км
Трикардин таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №20
Юнифарма
Подорожник
Львов, ул. Джерельная, 1
0.7 км
Трикардин таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №20
Юнифарма
94,80
Экономия при брони: -25,80 грн
Подорожник
Львов, ул. Госпитальная, 9
0.7 км
Трикардин таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №20
Юнифарма
94,70
Экономия при брони: -25,70 грн
Аптека шар@
Львов, ул. Городоцкая, 80
0.8 км
Трикардин таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №20
Юнифарма
85,32
Экономия при брони: -17,84 грн
Аптека низких цен
Львов, ул. Госпитальная, 8
0.8 км
Трикардин таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №20
Юнифарма
86,01
Экономия при брони: -18,67 грн
Аптека бам
Львов, ул. Городоцкая, 82
0.8 км
Трикардин таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №20
Юнифарма
92,70
Экономия при брони: -23,70 грн
Подорожник
Львов, просп. Свободы, 49
0.8 км
Трикардин таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №20
Юнифарма
92,70
Экономия при брони: -23,70 грн
Подорожник
Львов, просп. Свободы, 49
0.8 км
Трикардин таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №20
Юнифарма
92,70
Экономия при брони: -23,70 грн
Подорожник
Львов, пл. Мицкевича, 6/7
0.8 км
Трикардин таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №20
Юнифарма
94,70
Экономия при брони: -25,70 грн
Бажаемо здоровья
Львов, пл. Мицкевича, 5
0.8 км
Трикардин таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №20
Юнифарма
Аптека 9-1-1
Львов, ул. Шевченко Тараса, 17
0.9 км
Трикардин таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №20
Юнифарма
Подорожник
Львов, ул. Шевченко Тараса, 17
0.9 км
Трикардин таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №20
Юнифарма
94,80
Экономия при брони: -25,80 грн
Подорожник
Львов, ул. Кулиша, 15
0.9 км
Трикардин таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №20
Юнифарма
94,80
Экономия при брони: -25,80 грн
Подорожник
Львов, ул. Русовых, 1
0.9 км
Трикардин таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №20
Юнифарма
94,80
Экономия при брони: -25,80 грн