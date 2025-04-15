Запорожье (адрес не указан)
Доступно в 196 аптеках в Запорожье
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Запорожье, ул. Седова, 1
2.2 км
Трикардин таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №20
Юнифарма
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, пл. Профсоюзов, 3
2.3 км
Трикардин таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №20
Юнифарма
88,09
Экономия при брони: -3,37 грн
Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 152
2.5 км
Трикардин таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №20
Юнифарма
82,66
Экономия при брони: -12,68 грн
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 07:00
Запорожье, ул. Донцова Дмитрия, 4
2.5 км
Трикардин таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №20
Юнифарма
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:30
Запорожье, просп. Соборный, 156
2.5 км
Трикардин таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №20
Юнифарма
92,70
Экономия при брони: -23,10 грн
Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Запорожье, просп. Соборный, 129
2.6 км
Трикардин таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №20
Юнифарма
86,00
Экономия при брони: -7,60 грн
Аптека бам
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 109
2.7 км
Трикардин таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №20
Юнифарма
94,80
Экономия при брони: -25,20 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Яценко, 2
2.7 км
Трикардин таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №20
Юнифарма
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Иванова, 2-Б
2.8 км
Трикардин таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №20
Юнифарма
85,63
Экономия при брони: -2,86 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, перек. Патриотическая / Победы, 86/121
2.9 км
Трикардин таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №20
Юнифарма
38,45
Экономия при брони: -3,65 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 145
2.9 км
Трикардин таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №20
Юнифарма
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, перек. Патриотическая / Победы, 86/121
3.0 км
Трикардин таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №20
Юнифарма
83,02
Экономия при брони: -14,41 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 87/3
3.0 км
Трикардин таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №20
Юнифарма
81,76
Экономия при брони: -11,83 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 147
3.0 км
Трикардин таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №20
Юнифарма
82,72
Экономия при брони: -14,18 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 149
3.0 км
Трикардин таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №20
Юнифарма
83,59
Экономия при брони: -15,05 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Патриотическая, 70
3.0 км
Трикардин таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №20
Юнифарма
84,38
Экономия при брони: -8,37 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, перек. Независимой Украины / Сталеваров, 68/5
3.1 км
Трикардин таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №20
Юнифарма
82,68
Экономия при брони: -7,93 грн
Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 149
3.1 км
Трикардин таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №20
Юнифарма
84,00
Экономия при брони: -6,00 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Патриотическая, 68-А
3.1 км
Трикардин таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №20
Юнифарма
81,70
Экономия при брони: -5,69 грн
Аптека бам
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Запорожская, 13
3.1 км
Трикардин таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №20
Юнифарма
94,70
Экономия при брони: -25,10 грн