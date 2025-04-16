Кривой Рог (адрес не указан)
Доступно в 176 аптеках в Кривой Рог
Подорожник
Закрыто
Открывается через 59 мин
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.4 км
Трикардин таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №20
Юнифарма
44,00
Экономия при брони: -9,65 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается через 59 мин
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.4 км
Трикардин таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №20
Юнифарма
83,32
Экономия при брони: -14,80 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается через 59 мин
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.5 км
Трикардин таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №20
Юнифарма
Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается через 59 мин
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.5 км
Трикардин таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №20
Юнифарма
84,00
Экономия при брони: -5,80 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается через 59 мин
Кривой Рог, пл. Горького, 10
0.7 км
Трикардин таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №20
Юнифарма
82,88
Экономия при брони: -15,34 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается через 59 мин
Кривой Рог, просп. Героев-Подпольщиков, 1-Б
0.7 км
Трикардин таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №20
Юнифарма
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 59 мин
Кривой Рог, ул. Гетманская, 82-А
0.8 км
Трикардин таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №20
Юнифарма
83,34
Экономия при брони: -14,80 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 59 мин
Кривой Рог, просп. Университетский, 10
0.8 км
Трикардин таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №20
Юнифарма
83,14
Экономия при брони: -15,56 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается через 59 мин
Кривой Рог, просп. Мира, 18-Б
0.8 км
Трикардин таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №20
Юнифарма
Аптека копейка
Закрыто
Открывается через 59 мин
Кривой Рог, ул. Героев АТО, 39
0.9 км
Трикардин таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №20
Юнифарма
84,47
Экономия при брони: -16,89 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается через 59 мин
Кривой Рог, ул. Героев АТО, 30-А
0.9 км
Трикардин таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №20
Юнифарма
Подорожник
Закрыто
Открывается через 59 мин
Кривой Рог, просп. Металлургов, 15
0.9 км
Трикардин таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №20
Юнифарма
92,70
Экономия при брони: -24,00 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается через 59 мин
Кривой Рог, просп. Университетский, 17
1.0 км
Трикардин таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №20
Юнифарма
82,39
Экономия при брони: -14,81 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается через 59 мин
Кривой Рог, просп. Металлургов, 32-А
1.0 км
Трикардин таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №20
Юнифарма
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается через 59 мин
Кривой Рог, просп. Металлургов, 28-А
1.0 км
Трикардин таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №20
Юнифарма
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 59 мин
Кривой Рог, просп. Металлургов, 9/71
1.0 км
Трикардин таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №20
Юнифарма
82,17
Экономия при брони: -13,64 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается через 59 мин
Кривой Рог, просп. Университетский, 14
1.0 км
Трикардин таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №20
Юнифарма
92,70
Экономия при брони: -24,00 грн
Мед-сервис
Кривой Рог, ул. Соборности, 29
1.1 км
Трикардин таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №20
Юнифарма
Аптека копейка
Закрыто
Открывается через 59 мин
Кривой Рог, ул. Соборности, 29-Б
1.1 км
Трикардин таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №20
Юнифарма
83,17
Экономия при брони: -14,64 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 29 мин
Кривой Рог, просп. Металлургов, 24
1.2 км
Трикардин таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №20
Юнифарма
82,27
Экономия при брони: -13,74 грн