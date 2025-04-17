Чернигов (адрес не указан)
Доступно в 90 аптеках в Чернигов
Аптека
Чернигов, просп. Мира, 45
0.1 км
Трикардин таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №20
Юнифарма
92,70
Экономия при брони: -22,90 грн
Бажаемо здоровья
Чернигов, просп. Мира, 47
0.1 км
Трикардин таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №20
Юнифарма
Біла ромашка
Чернигов, просп. Мира, 49
0.2 км
Трикардин таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №20
Юнифарма
85,94
Экономия при брони: -2,58 грн
Бажаемо здоровья
Чернигов, просп. Мира, 35
0.2 км
Трикардин таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №20
Юнифарма
Подорожник
Чернигов, ул. Пятницкая, 50
0.3 км
Трикардин таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №20
Юнифарма
92,70
Экономия при брони: -22,90 грн
Подорожник
Чернигов, просп. Мира, 32
0.3 км
Трикардин таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №20
Юнифарма
43,95
Экономия при брони: -9,05 грн
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Мира, 35
0.3 км
Трикардин таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №20
Юнифарма
84,10
Экономия при брони: -15,51 грн
Подорожник
Чернигов, ул. Ремесленная, 57
0.4 км
Трикардин таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №20
Юнифарма
92,70
Экономия при брони: -22,90 грн
Аптека низких цен
Чернигов, ул. Ремесленная, 53
0.4 км
Трикардин таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №20
Юнифарма
85,15
Экономия при брони: -16,22 грн
Аптека оптовых цен
Чернигов, просп. Мира, 28
0.4 км
Трикардин таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №20
Юнифарма
Подорожник
Чернигов, просп. Мира, 50
0.5 км
Трикардин таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №20
Юнифарма
92,70
Экономия при брони: -22,90 грн
Мед-сервис
Чернигов, просп. Победы, 90
0.5 км
Трикардин таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №20
Юнифарма
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Победы, 82
0.5 км
Трикардин таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №20
Юнифарма
81,91
Экономия при брони: -13,32 грн
Аптека бам
Чернигов, просп. Победы, 82
0.5 км
Трикардин таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №20
Юнифарма
94,70
Экономия при брони: -24,90 грн
Аптека оптовых цен
Чернигов, просп. Победы, 82
0.5 км
Трикардин таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №20
Юнифарма
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Победы, 93
0.6 км
Трикардин таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №20
Юнифарма
82,23
Экономия при брони: -13,67 грн
Бажаемо здоровья
Чернигов, просп. Победы, 91
0.6 км
Трикардин таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №20
Юнифарма
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Победы, 73
0.6 км
Трикардин таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №20
Юнифарма
83,97
Экономия при брони: -15,38 грн
Бажаемо здоровья
Чернигов, ул. Мстиславская, 20
0.7 км
Трикардин таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №20
Юнифарма
Подорожник
Чернигов, просп. Победы, 71
0.7 км
Трикардин таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №20
Юнифарма
92,80
Экономия при брони: -23,00 грн