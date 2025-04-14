Одесса (адрес не указан)
Доступно в 274 аптеках в Одесса
Аптека 9-1-1
Одесса, ул. Грушевского Михаила, 30-Г
0.5 км
Трикардин таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №20
Юнифарма
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Грушевского Михаила, 52
0.5 км
Трикардин таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №20
Юнифарма
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Нестеренко Виталия, 5-Г
0.6 км
Трикардин таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №20
Юнифарма
Аптека оптовых цен
Одесса, ул. Раскидайловская, 67
1.2 км
Трикардин таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №20
Юнифарма
Аптека низких цен
Одесса, ул. Праведников мира, 23
1.5 км
Трикардин таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №20
Юнифарма
82,71
Экономия при брони: -5,85 грн
Аптека акс социальная
Одесса, ул. Балковская, 30-Б
1.8 км
Трикардин таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №20
Юнифарма
Аптекарь
Одесса, ул. Бугаевская, 21-В
1.8 км
Трикардин таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №20
Юнифарма
Мелисса
Одесса, ул. Косвенная, 10-А
1.9 км
Трикардин таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №20
Юнифарма
Аптека низких цен
Одесса, ул. Скосная, 55-А
2.5 км
Трикардин таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №20
Юнифарма
81,93
Экономия при брони: -3,23 грн
Аптека акс социальная
Одесса, ул. Колонтаевская, 12
2.6 км
Трикардин таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №20
Юнифарма
Аптека шар@
Одесса, перек. Новосельского / Торговая, 54/38
2.6 км
Трикардин таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №20
Юнифарма
84,19
Экономия при брони: -17,52 грн
Аптека акс социальная
Одесса, ул. Старопортофранковская, 67/69
2.6 км
Трикардин таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №20
Юнифарма
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Нежинская, 25
2.7 км
Трикардин таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №20
Юнифарма
Аптека низких цен
Одесса, ул. Нежинская, 29
2.7 км
Трикардин таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №20
Юнифарма
83,62
Экономия при брони: -16,95 грн
Подорожник
Одесса, ул. Садиковская, 25
2.7 км
Трикардин таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №20
Юнифарма
94,80
Экономия при брони: -24,70 грн
Аптека оптовых цен
Одесса, ул. Пастера, 12
2.8 км
Трикардин таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №20
Юнифарма
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Пастера, 14
2.8 км
Трикардин таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №20
Юнифарма
Аптека нежных цен
Одесса, ул. Муратовой Киры, 21
2.9 км
Трикардин таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №20
Юнифарма
83,86
Экономия при брони: -7,00 грн
Аптека акс социальная
Одесса, перек. Садовая / Торговая, 2/21
2.9 км
Трикардин таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №20
Юнифарма
Аптека низких цен
Одесса, перек. Садовая / Торговая, 2/21
2.9 км
Трикардин таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №20
Юнифарма
42,82
Экономия при брони: -9,48 грн