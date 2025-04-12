Омзол (Omzol)
Омзол инструкция по применению
Состав
действующее вещество: omeprazole;
1 флакон содержит омепразола натрия 42,6 мг в пересчете на омепразол 40 мг;
вспомогательные вещества: натрия гидроксид, динатрия эдетат (трилон Б).
Лекарственная форма
Порошок для приготовления раствора для инфузий.
Основные физико-химические свойства: флакон пористый и однородный лиофилизированный порошок белого или почти белого цвета.
Фармакотерапевтическая группа
Средства для лечения язвенной болезни и гастроэзофагеальной рефлюксной болезни. Ингибиторы протонной помпы. Омепразол.
Код АТС А02В С01.
Фармакологические свойства
Фармакодинамика.
Омепразол, рацемическая смесь двух энантиомеров, снижает секрецию соляной кислоты в желудке благодаря механизму чрезвычайно направленного действия. Омепразол ингибирует секрецию соляной кислоты в желудке путем специфического влияния на протонную помпу в париетальных клетках. Препарат при применении 1 раз в сутки действует быстро и обеспечивает контроль путем обратного подавления секреции соляной кислоты желудочного сока.
Механизм действия
Омепразол представляет собой слабую основу. После поступления в организм омепразол концентрируется и превращается в активную форму в сильнокислой среде секреторных канальцев париетальных клеток. Там существует потребность в подавлении фермента Н+К+-АТФазы — протонной помпы. Это приводит к угнетению как базальной, так и стимулированной секреции кислоты в желудке.
Фармакодинамические эффекты
Все фармакодинамические эффекты можно объяснить влиянием омепразола на секрецию соляной кислоты.
Влияние на секрецию соляной кислоты в желудке
Введение омепразола вызывает дозозависимое угнетение секреции соляной кислоты в желудке человека. Для того чтобы сразу аналогично снизить внутрижелудочную кислотность, которая достигается применением повторных доз препарата по 20 мг перорально, рекомендуется как первая доза внутривенное введение 40 мг. Это приводит к немедленному снижению внутрижелудочной кислотности и дальнейшему удержанию этого показателя снижения в среднем на 90% в течение 24 часов как после инъекции, так и после инфузии.
Подавление секреции соляной кислоты связывается с площадью под кривой «концентрация в плазме крови — время» (AUC) омепразола и не зависит от фактической концентрации омепразола в плазме крови на данный момент времени.
Во время лечения препаратом не отмечено признаков тахифилаксии.
Влияние на Helicobacter pylori
В некоторых случаях развитие язвенной болезни желудка связано с наличием H. pylori. Наличие инфекции H. pylori является основным фактором развития атрофического гастрита, который ассоциируется с повышенным риском развития рака желудка.
Эрадикация H. pylori с помощью омепразола и противомикробных препаратов высокоэффективная и приводит к длительной ремиссии язвенной болезни.
Другие эффекты, связанные с угнетением секреции соляной кислоты в желудке
Во время лечения антисекреторными препаратами сывороточный уровень гастрина повышается в ответ на пониженную секрецию кислоты. Также в связи с пониженной желудочной кислотностью повышается уровень хромогранина А (CgA). Повышение уровня CgA может помешать обследованию на нейроэндокринные опухоли. Лечение ингибиторами протонной помпы (ИПП) нужно прекратить за 5–14 дней до определения CgA. Определение следует повторить, если уровни не нормализовались до этого времени.
Увеличение числа ECL-клеток, связанное, возможно, с увеличением сывороточного уровня гастрина, наблюдается как у детей, так и у взрослых во время длительного лечения препаратом. Считают, что эти данные не имеют клинического значения.
Во время длительного курса лечения сообщалось о несколько повышенной частоте появления железистых кист в желудке. Эти изменения являются физиологическим следствием выраженного угнетения секреции соляной кислоты; этот процесс доброкачественный и, вероятно, обратимый.
Снижение кислотности желудочного сока любыми средствами, включая ИПП, увеличивает в желудке количество бактерий, которые обычно присутствуют в желудочно-кишечном тракте. Лечение препаратами, снижающими кислотность, несколько повышает риск развития инфекций желудочно-кишечного тракта, вызванных Salmonella и Campylobacter.
Фармакокинетика.
Распределение
Предполагаемый объем распределения составляет примерно 0,3 л/кг массы тела. Омепразол примерно на 97% связывается с белками плазмы крови.
Метаболизм
Омепразол полностью метаболизируется системой цитохрома Р450 (CYP). Основная часть его метаболизма зависит от полиморфно экспрессирующегося CYP2C19, ответственного за образование гидроксиомепразола, основного метаболита вещества в плазме крови. Остальное зависит от другой специфической изоформы (CYP3A4), ответственной за образование омепразола сульфона. Из-за высокого сродства омепразола с CYP2C19 существует возможность конкурентного подавления и метаболического межлекарственного взаимодействия с другими субстратами CYP2C19. Однако из-за незначительного сродства с CYP3A4 омепразол не обладает способностью к подавлению метаболизма других субстратов CYP3A4. Кроме того, омепразол не оказывает тормозящего действия на основные ферменты CYP.
Примерно у 3% представителей европеоидной расы и у 15–20% представителей монголоидной расы функциональный фермент CYP2C19 отсутствует; их относят к так называемым медленным метаболизаторам. У этих лиц метаболизм омепразола, возможно, катализируется преимущественно ферментом CYP3A4. После повторного применения омепразола в дозе 20 мг 1 раз в сутки среднее значение площади под кривой AUC у медленных метаболизаторов в 5–10 раз больше, чем у лиц, имеющих функциональный фермент CYP2C19 (у быстрых метаболизаторов). Средние максимальные концентрации в плазме крови также выше в 3–5 раз. Однако эти результаты не влияют на дозировку омепразола.
Выведение
Общий клиренс составляет примерно 30–40 л/ч после разовой дозы. Период полувыведения омепразола из плазмы крови обычно меньше 1 часа как после разового, так и после повторного применения препарата 1 раз в сутки. Омепразол полностью выводится из плазмы крови между приемами доз без тенденции к накоплению при его применении 1 раз в сутки. Почти 80% дозы омепразола выводится в виде метаболитов с мочой, а остальные — с калом, преимущественно путем секреции с желчью.
AUC омепразола увеличивается при повторном применении препарата. Это увеличение зависит от дозы препарата и обеспечивает нелинейную зависимость AUC от дозы после повторного применения препарата. Такая зависимость от времени и дозы обусловлена уменьшением пресистемного метаболизма и системного клиренса, что, возможно, вызвано угнетением фермента CYP2C19 омепразолом и/или его метаболитами (например, сульфоном). Не было выявлено влияния любых метаболитов на секрецию соляной кислоты желудочного сока.
Особые группы пациентов.
Пациенты с нарушениями функции печени
Метаболизм омепразола у пациентов с нарушениями функции печени замедлен, что приводит к увеличению AUC. При применении омепразола 1 раз в сутки тенденции к накоплению препарата не наблюдалось.
Пациенты с нарушениями функции почек
Фармакокинетика омепразола, в том числе системная биодоступность и скорость выведения у пациентов со снижением функции почек не меняется.
Пациенты пожилого возраста
Скорость метаболизма омепразола у пациентов пожилого возраста (75–79 лет) несколько снижена.
Показания
- Лечение язвы двенадцатиперстной кишки.
- Профилактика рецидива язвы двенадцатиперстной кишки.
- Лечение язвы желудка.
- Профилактика рецидива язвы желудка.
- В сочетании с соответствующими антибиотиками, для эрадикации Helicobacter pylori (H. Pylori), которая ассоциирована с язвенной болезнью.
- Лечение язв желудка и двенадцатиперстной кишки, связанных с приемом нестероидных противовоспалительных препаратов (НПВП).
- Профилактика язв желудка и двенадцатиперстной кишки, связанных с приемом НПВП, у предрасположенных пациентов группы риска.
- Лечение рефлюкс-эзофагита.
- Поддерживающая терапия у пациентов после лечения рефлюкс-эзофагита.
- Симптоматическое лечение гастроэзофагеальной рефлюксной болезни (ГЭРБ).
- Лечение синдрома Золлингера-Эллисона.
Противопоказания
Повышенная чувствительность к омепразолу, к другим замещенным бензимидазолам или к любому из вспомогательных веществ препарата.
Омзол, как и другие ИПП, не следует применять одновременно с нелфинавиром или атазанавиром. (см. раздел «Взаимодействие с другими лекарственными средствами и другие виды взаимодействий»).
Взаимодействие с другими лекарственными средствами и другие виды взаимодействий
Влияние омепразола на фармакокинетику других лекарственных средств
Лекарственные средства, всасывание которых зависит от рН желудка
Угнетение желудочной секреции при лечении омепразолом и другими препаратами из группы ИПП может снижать или повышать абсорбцию лекарственных средств, всасывание которых зависит от рН желудка. Как и в случае с другими препаратами, уменьшающими внутрижелудочную кислотность, абсорбция таких препаратов, как кетоконазол, итраконазол, а также эрлотиниб, может уменьшаться, тогда как всасывание таких препаратов, как дигоксин, может повышаться при лечении препаратом. Одновременное применение омепразола (20 мг в сутки) и дигоксина повышало биодоступность дигоксина на 10%.
Нелфинавир, атазанавир
Концентрация в плазме нелфинавира и атазанавира снижается при одновременном применении с препаратом.
Одновременное применение омепразола и нелфинавира противопоказано.
Одновременное применение омепразола (40 мг 1 раз в сутки) снижало среднюю экспозицию нелфинавира примерно на 40%, а средняя экспозиция фармакологически активного метаболита М8 снижалась примерно на 75–90%. Взаимодействие также может быть обусловлено подавлением активности CYP2C19.
Одновременное применение омепразола с атазанавиром не рекомендуется.
Одновременное применение омепразола (40 мг 1 раз в сутки) и атазанавира в дозе 300 мг или ритонавира в дозе 100 мг приводило к снижению на 75% экспозиции атазанавира. Повышение дозы атазанавира до 400 мг не компенсировало влияние омепразола на экспозицию атазанавира. Одновременное применение омепразола (20 мг 1 раз в сутки) с атазанавиром в дозе 400 мг ритонавиром в дозе 100 мг приводило к снижению приблизительно на 30% экспозиции атазанавира сравнению с атазанавиром в дозе 300 мг или ритонавиром в дозе 100 мг 1 раз в сутки.
Дигоксин
Одновременное лечение препаратом (20 мг в сутки) и дигоксином увеличивало биодоступность дигоксина на 10%. Редко регистрировались случаи токсичности, вызванной применением дигоксина. Однако следует соблюдать осторожность при назначении высоких доз омепразола пациентам пожилого возраста. Необходимо усилить терапевтический лекарственный мониторинг дигоксина в крови пациента.
Клопидогрель
В перекрестном клиническом исследовании клопидогреля (нагрузочная доза — 300 мг с последующей дозой 75 мг/сут) в качестве монотерапии и с омепразолом (80 мг одновременно с клопидогрелем) применяли в течение 5 дней. При одновременном применении клопидогреля и омепразола экспозиция активного метаболита клопидогреля снижалась на 46% (день 1) и на 42% (день 5). Среднее подавление агрегации тромбоцитов снижалось на 47% (через 24 часа) и на 30% (день 5), когда клопидогрель и омепразол применяли вместе. Другое исследование показало, что применение клопидогреля и омепразола в разное время не устраняло их взаимодействия, что, вероятно, обусловлено угнетающим влиянием омепразола на CYP2C19. В ходе исследований получены противоречивые данные о клинических проявлениях этого фармакокинетического/фармакодинамического взаимодействия с точки зрения значительных сердечно-сосудистых событий. В качестве меры пресечения необходимо избегать одновременного применения омепразола и клопидогреля.
Другие лекарственные средства
Всасывание посаконазола, эрлотиниба, кетоконазола и итраконазола значительно уменьшается, поэтому клиническая эффективность может снижаться. Следует избегать одновременного применения препарата с посаконазолом и эрлотинибом.
Лекарственные средства, которые метаболизируются с участием CYP2C19
Омепразол является умеренным ингибитором CYP2C19, основного фермента, который метаболизирует омепразол. Таким образом, метаболизм сопутствующих лекарственных средств, которые также метаболизируются с участием CYP2C19, может уменьшаться, а системная экспозиция этих средств — увеличиваться. Примером таких препаратов является R-варфарин и другие антагонисты витамина К, цилостазол, диазепам и фенитоин.
В перекрестном клиническом исследовании клопидогреля (нагрузочная доза — 300 мг с последующей дозой 75 мг/сут) в качестве монотерапии и с омепразолом (80 мг одновременно с клопидогрелем) применяли в течение 5 дней. При одновременном применении клопидогреля и омепразола экспозиция активного метаболита клопидогреля снижалась на 46% (день 1) и на 42% (день 5). Среднее подавление агрегации тромбоцитов снижалось на 47% (через 24 часа) и на 30% (день 5), когда клопидогрель и омепразол применяли вместе. Обсервационные исследования продемонстрировали противоречивые результаты относительно того, повышается риск сердечно-сосудистых тромбоэмболических явлений, если пациент получает клопидогреля вместе с ИПП.
В ходе исследования, в котором изучали применение клопидогреля вместе с комбинацией ацетилсалициловой кислоты и омепразола по сравнению с клопидогрелем в монорежиме, отмечали снижение экспозиции активного метаболита клопидогреля почти на 40%. Однако максимальная ингибирующая активность в отношении (АТФ-индуцированной) агрегации тромбоцитов у этих лиц была одинаковой в группах, где принимали клопидогрель отдельно, или в комбинации с ацетилсалициловой кислотой и омепразолом, что, наверное, объясняется одновременным введением низкой дозы ацетилсалициловой кислоты.
Цилостазол
В процессе перекрестного исследования введение омепразола в дозе 40 мг повышало Сmax и AUC цилостазола на 18% и 26% соответственно, а одного из его активных метаболитов — на 29% и 69% соответственно.
Фенитоин
Мониторинг концентрации фенитоина в плазме крови рекомендуется проводить в течение первых 2-х недель после начала лечения препаратом; если была проведена коррекция дозы фенитоина, мониторинг и последующую коррекцию дозы препарата необходимо проводить после окончания лечения препаратом.
Неизвестный механизм
Саквинавир
Одновременное применение омепразола с саквинавиром/ритонавиром приводило к увеличению уровня саквинавира в плазме крови до 70%, что ассоциировалось с должной переносимостью у ВИЧ-инфицированных пациентов.
Такролимус
При одновременном применении омепразола сообщалось об увеличении уровня такролимуса в сыворотке крови. Нужно проводить усиленный мониторинг концентрации такролимуса, а также функции почек (клиренс креатинина) и при необходимости откорректировать дозировку такролимуса.
Сообщалось о повышении уровня метотрексата у некоторых пациентов при одновременном приеме с ИПП. При необходимости применения метотрексата в высоких дозах следует рассмотреть вопрос о временной отмене омепразола.
Влияние других лекарственных средств на фармакокинетику омепразола
Ингибиторы CYP2C19 и/или CYP3A4
Поскольку омепразол метаболизируется с помощью ферментов CYP2C19 и CYP3A4, препараты, подавляющие активность CYP2C19 или CYP3A4, или обоих ферментов (например, кларитромицин и вориконазол), могут вызывать возрастание уровней омепразола в сыворотке крови в результате замедления скорости его метаболизма. Одновременное применение вориконазола приводило к росту экспозиции омепразола более чем в 2 раза. Поскольку высокие дозы омепразола переносились хорошо, коррекция дозы омепразола, как правило, не нужна. Однако следует рассмотреть вопрос о коррекции дозы пациентам с тяжелой печеночной недостаточностью и в случае, если показано длительное лечение.
Омепразол частично метаболизируется также CYP3A4, но не подавляет этот фермент. Таким образом, омепразол не влияет на метаболизм препаратов, метаболизирующихся CYP3A4, таких как циклоспорин, лидокаин, хинидин, эстрадиол, эритромицин и будесонид.
Индукторы CYP2C19 и/или CYP3A4
Препараты, которые индуцируют активность CYP2C19 или CYP3A4, или обоих ферментов (например, рифампицин и зверобой), могут вызывать снижение уровня омепразола в сыворотке крови в результате ускорения скорости его метаболизма.
Особенности применения
При наличии каких-либо тревожного симптома (например, значительной непроизвольной потери массы тела, периодически повторяющейся рвоты, дисфагии, кровавой рвоты или мелены) и при подозрении или при наличии язвы желудка необходимо исключить злокачественные опухоли, так как лечение может уменьшить выраженность симптомов и задержать определение диагноза.
Одновременное применение атазанавира с ИПП не рекомендуется. Если комбинации атазанавира с ИПП не избежать, рекомендуется осуществлять тщательный клинический мониторинг (например, определение вирусной нагрузки) в сочетании с увеличением дозы атазанавира до 400 мг на 100 мг ритонавира; доза омепразола не должна превышать 20 мг.
Омепразол, как и все лекарственные средства, подавляющие секрецию соляной кислоты желудочного сока, может уменьшить всасывание витамина В12 (цианкобаламина) из-за гипо- или ахлоргидрии. Это следует учитывать у пациентов с кахексией или факторами риска снижения всасывания витамина В12 при длительной терапии.
Омепразол является ингибитором CYP2C19. В начале или при окончании лечения препаратом необходимо рассмотреть возможность взаимодействия с лекарственными средствами, которые метаболизируются с участием CYP2C19. Взаимодействие наблюдается между клопидогрелем и препаратом. Клиническая значимость этого взаимодействия остается невыясненной. В качестве меры предупреждения необходимо избегать одновременного применения омепразола и клопидогреля.
Лечение ИПП несколько повышает риск развития инфекций желудочно-кишечного тракта, таких как Salmonella и Campylobacter.
Как и при любом долгосрочном лечении, особенно когда период лечения препаратом превышает 1 год, пациенты должны находиться под регулярным наблюдением.
Некоторые опубликованные исследования показали, что терапия ИПП может быть связана с небольшим увеличением риска переломов, ассоциированных с остеопорозом.
Однако в других подобных обсервационных исследованиях повышение такого риска не было обнаружено.
В исследованиях с применением омепразола и эзомепразола не было обнаружено связи между приемом ИПП и переломами, вызванных остеопорозом.
Несмотря на то, что причинно-следственная связь между омепразолом/омепразолом и остеопоротическими переломами не было доказана, пациентам с риском прогрессирующего остеопороза или остеопоротического перелома рекомендуется соответствующее клиническое наблюдение в соответствии с действующими клиническими рекомендациями для этого состояния.
Способ применения и дозы
Дозировка
Альтернатива пероральной терапии
Пациентам, для которых пероральная форма препарата неприемлема, рекомендуют применять омепразол 40 мг 1 раз в сутки. Для пациентов с синдромом Золлингера-Эллисона рекомендуемая начальная доза препарата, которую вводят внутривенно, составляет 60 мг в сутки. Может возникнуть необходимость в более высоких суточных дозах, поэтому дозу следует подбирать индивидуально. Если доза превышает 60 мг, ее следует разделить на две равные части и вводить 2 раза в сутки.
Препарат следует применять только внутривенно, его нельзя вводить любым другим путем.
Раствор необходимо использовать сразу после приготовления, но не позднее чем через 3 часа. Разведенный раствор омепразола нельзя хранить в холодильнике. Неиспользованный раствор следует уничтожить.
Инструкция по восстановлению препарата перед введением
При внутривенных инфузиях содержимое каждого флакона омепразола, содержащего 40 мг омепразола, восстанавливают в 10 мл и доводят до 100 мл 0,9% раствором натрия хлорида или 5% раствором глюкозы. Стабильность омепразола зависит от рН раствора для инфузий, поэтому для разведения следует использовать другие растворители или другие их количества.
Препарат в виде внутривенной инфузии вводят в течение 20–30 минут.
При внутривенных инъекциях содержимое одного флакона омепразола, содержащего 40 мг омепразола, растворяют в 10 мл воды для инъекций. Средство в виде внутривенной инъекции следует вводить медленно (в течение 5 минут).
Раствор необходимо использовать сразу после приготовления, но не позднее чем через 3 часа. Разведенный раствор омепразола нельзя хранить в холодильнике.
Любой неиспользованный продукт или отходы утилизировать в соответствии с местными требованиями.
Особые категории пациентов
Нарушение функции почек
Коррекция дозы не требуется пациентам с нарушениями функции почек.
Нарушение функции печени
Пациентам с нарушениями функции печени может быть достаточной суточная доза 10–20 мг.
Пациенты пожилого возраста (> 65 лет)
Коррекция дозы не требуется пациентам пожилого возраста.
Дети
Опыт применения препарата для введения в педиатрической практике ограничен, поэтому не следует назначать этой категории пациентов.
Побочные реакции
Наиболее частыми побочными эффектами являются головная боль, боль в животе, запор, диарея, метеоризм, тошнота/рвота.
При проведении исследований были обнаружены нижеприведенные побочные реакции на лекарственное средство. Ни одно из явлений не было признано дозозависимым.
|Системы органов
|Побочные реакции
|Со стороны крови и лимфатической системы
|лейкопения, тромбоцитопения, агранулоцитоз, панцитопения
|Со стороны иммунной системы
|реакции гиперчувствительности, в том числе лихорадка, ангионевротический отек и анафилактические реакции/шок
|Со стороны обмена веществ и питания
|гипонатриемия, гипомагниемия, тяжелая гипомагниемия может привести к гипокальциемии; гипомагниемия может также вызвать гипокалиемию
|Со стороны психики
|бессонница, возбуждение, спутанность сознания, депрессия, агрессия, галлюцинации
|Со стороны нервной системы
|головная боль, головокружение, парестезии, сонливость, нарушение вкуса
|Со стороны органов зрения
|нечеткость зрения
|Со стороны органов слуха и равновесия
|вертиго
|Со стороны дыхательной системы, органов клетки и средостения
|бронхоспазм
|Со стороны желудочно-кишечного тракта
|боль в животе, запор, диарея, метеоризм, тошнота/рвота, сухость во рту, стоматит, кандидоз желудочно-кишечного тракта, микроскопический колит
|Со стороны печени и желчевыводящих путей
|повышенный уровень печеночных ферментов, гепатит з желтухой или без нее, печеночная недостаточность, энцефалопатия у пациентов с существующими заболеваниями печени
|Со стороны кожи и подкожной клетчатки
|дерматит, зуд, сыпь, крапивница, аллопеция, фоточувствительность, мультиформная эритема, синдром Стивенса-Джонсона, токсический эпидермальный некролиз
|Со стороны скелетно-мышечной системы, соединительной ткани и костей
|артралгия, миалгия, мышечная слабость
|Со стороны почек и мочевыделительной системы
|интерстициальный нефрит
|Со стороны репродуктивной системы и молочных желез
|гинекомастия
|Общие расстройства и реакции в месте введения препарата
|недомогание, периферический отек, усиленное потоотделение
В редких случаях сообщалось о необратимом нарушении зрения у тяжелобольных пациентов, получавших омепразол в виде инъекции, особенно в больших дозах, но причинно-следственная связь не установлена.
Срок годности
2 года.
Срок хранения после приготовления раствора: стабильность химико-физических свойств приготовленного раствора была продемонстрирована в течение 12 часов при 25 °С после растворения 0,9% раствором хлорида натрия и в течение 6 часов после растворения 5% раствором глюкозы. С микробиологической точки зрения, полученный раствор следует использовать немедленно, кроме случаев, когда восстановление препарата происходит в контролируемых и асептических условиях, подтвержденных валидационными методами.
Условия хранения
Держать флакон во внешней коробке при температуре не выше 25 °С.
Хранить в недоступном для детей месте.
Упаковка
По 1 или 10 флаконов в коробке.
Категория отпуска
По рецепту.
Производитель
Софаримекс — Индустрия Кимико е Фармасьютика, С.А./
Sofarimex — Industria Quimica e Farmaceutica, S.A.
Местонахождение производителя и адрес места его деятельности
А в. даш Индустриас — Альто до Колариде, Касен, 2735–213, Португалия/
Av. das Industrias — Alto do Colaride, Cacem, 2735–213, Portugal.