Одесса (адрес не указан)
Доступно в 8 аптеках в Одесса
Бажаемо здоровья
Одесса, дорога Фонтанская, 124
11.5 км
Омзол порошок для раствора для инфузий 40 мг флакон №10
Organosyn Life Sciences
1488,25 грн
Подорожник
Одесса, ул. Марсельская, 3
12.0 км
Омзол порошок для раствора для инфузий 40 мг флакон №10
Organosyn Life Sciences
892,92
Экономия при брони: -16,62 грн
Подорожник
Одесса, бульв. Десантный, 1
12.7 км
Омзол порошок для раствора для инфузий 40 мг флакон №10
Organosyn Life Sciences
1488,20
Экономия при брони: -27,70 грн
1460,50 грн
Аптека бам
Одесса, ул. Героев обороны Одессы, 84/86
12.9 км
Омзол порошок для раствора для инфузий 40 мг флакон №10
Organosyn Life Sciences
1488,10
Экономия при брони: -27,60 грн
1460,50 грн
Подорожник
Одесса, просп. Князя Великого Владимира, 123
13.5 км
Омзол порошок для раствора для инфузий 40 мг флакон №10
Organosyn Life Sciences
1023,33
Экономия при брони: -0,98 грн
1022,35 грн
Подорожник
Одесса, просп. Князя Великого Владимира, 114/5
13.9 км
Омзол порошок для раствора для инфузий 40 мг флакон №10
Organosyn Life Sciences
1474,70
Экономия при брони: -14,20 грн
1460,50 грн
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Палия Семена, 118
14.0 км
Омзол порошок для раствора для инфузий 40 мг флакон №10
Organosyn Life Sciences
1352,96 грн
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Бувалкина Владислава, 30/1
14.1 км
Омзол порошок для раствора для инфузий 40 мг флакон №10
Organosyn Life Sciences
1352,96 грн
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Аптека низких цен
Черноморск, просп. Мира, 37
21.1 км
Омзол порошок для раствора для инфузий 40 мг флакон №10
Organosyn Life Sciences
1136,49 грн
Бажаемо здоровья
Подольск, ул. Каштановая, 76-Е
167.4 км
Омзол порошок для раствора для инфузий 40 мг флакон №10
Organosyn Life Sciences
1352,96 грн
Аптека низких цен
Бершадь, ул. Мудрого Ярослава, 3
226.4 км
Омзол порошок для раствора для инфузий 40 мг флакон №10
Organosyn Life Sciences
1136,49 грн
Бажаемо здоровья
Долинская, ул. Чкалова, 69
239.5 км
Омзол порошок для раствора для инфузий 40 мг флакон №10
Organosyn Life Sciences
1488,25 грн
Аптека низких цен
Кропивницкий, ул. Независимости, 15/18
250.9 км
Омзол порошок для раствора для инфузий 40 мг флакон №10
Organosyn Life Sciences
1278,55 грн
Аптека низких цен
Кропивницкий, ул. Независимости, 9
251.3 км
Омзол порошок для раствора для инфузий 40 мг флакон №10
Organosyn Life Sciences
Аптека копейка
Кропивницкий, ул. Тельнова Евгения, 1-Г
252.5 км
Омзол порошок для раствора для инфузий 40 мг флакон №10
Organosyn Life Sciences
1420,61 грн
Аптека низких цен
Кропивницкий, ул. Тельнова Евгения, 2-Г
252.6 км
Омзол порошок для раствора для инфузий 40 мг флакон №10
Organosyn Life Sciences
1420,61 грн
Аптека нежных цен
Кропивницкий, ул. Вокзальная, 74
252.8 км
Омзол порошок для раствора для инфузий 40 мг флакон №10
Organosyn Life Sciences
1420,61 грн
Аптека твоей родини
Кропивницкий, ул. Соборная, 14
253.2 км
Омзол порошок для раствора для инфузий 40 мг флакон №10
Organosyn Life Sciences
1352,96 грн
Аптека 9-1-1
Кропивницкий, перек. Чмиленко Виктора / Большая Перспективная, 82/40
254.3 км
Омзол порошок для раствора для инфузий 40 мг флакон №10
Organosyn Life Sciences
1452,70 грн
Аптека низких цен
Кропивницкий, перек. Паученко Архитектора / Большая Перспективная, 35/29
254.5 км
Омзол порошок для раствора для инфузий 40 мг флакон №10
Organosyn Life Sciences
1420,61 грн