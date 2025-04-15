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Омзол (Omzol)
Омзол (Omzol)
Запорожье
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Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Независимости, 16
65.4 км
Омзол порошок для раствора для инфузий 40 мг флакон №10
Organosyn Life Sciences
1420,61
грн
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Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, просп. Науки, 40
65.8 км
Омзол порошок для раствора для инфузий 40 мг флакон №10
Organosyn Life Sciences
1420,61
грн
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Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, просп. Яворницкого Дмитрия, 10/25
67.1 км
Омзол порошок для раствора для инфузий 40 мг флакон №10
Organosyn Life Sciences
568,24
грн
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Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Рабочая, 79-А
67.3 км
Омзол порошок для раствора для инфузий 40 мг флакон №10
Organosyn Life Sciences
709,04
грн
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Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, пл. Соборная, 14-Д
67.5 км
Омзол порошок для раствора для инфузий 40 мг флакон №10
Organosyn Life Sciences
141,79
грн
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Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, просп. Слобожанский, 74-А
74.1 км
Омзол порошок для раствора для инфузий 40 мг флакон №10
Organosyn Life Sciences
1136,49
грн
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Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 07:00
Каменское, просп. Конституции, 19
78.7 км
Омзол порошок для раствора для инфузий 40 мг флакон №10
Organosyn Life Sciences
1488,00
грн
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Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Каменское, просп. Конституции, 19-Д
78.7 км
Омзол порошок для раствора для инфузий 40 мг флакон №10
Organosyn Life Sciences
710,30
грн
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Народная аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Каменское, бульв. Строителей, 24-Г
94.0 км
Омзол порошок для раствора для инфузий 40 мг флакон №10
Organosyn Life Sciences
1450,00
Экономия при брони:
-30,00 грн
1420,00
грн
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Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 07:30
Каменское, бульв. Строителей, 19-А/2
94.1 км
Омзол порошок для раствора для инфузий 40 мг флакон №10
Organosyn Life Sciences
994,43
грн
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Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Каменское, бульв. Строителей, 3-И
94.1 км
Омзол порошок для раствора для инфузий 40 мг флакон №10
Organosyn Life Sciences
994,43
грн
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Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Шухевича Романа, 20-А
127.4 км
Омзол порошок для раствора для инфузий 40 мг флакон №10
Organosyn Life Sciences
1405,04
грн
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Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Резниченко Алексея, 66-А
129.6 км
Омзол порошок для раствора для инфузий 40 мг флакон №10
Organosyn Life Sciences
1417,90
грн
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Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 07:30
Кривой Рог, ул. Владимира Великого, 24
131.1 км
Омзол порошок для раствора для инфузий 40 мг флакон №10
Organosyn Life Sciences
975,47
грн
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Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Владимира Великого, 22
131.4 км
Омзол порошок для раствора для инфузий 40 мг флакон №10
Organosyn Life Sciences
1393,55
грн
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Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Лозовая, просп. Победы, 15
141.0 км
Омзол порошок для раствора для инфузий 40 мг флакон №10
Organosyn Life Sciences
1420,61
грн
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Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:30
Горишние Плавни, ул. Мира, 9
171.4 км
Омзол порошок для раствора для инфузий 40 мг флакон №10
Organosyn Life Sciences
1487,70
Экономия при брони:
-27,20 грн
1460,50
грн
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Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 07:00
Долинская, ул. Чкалова, 69
180.2 км
Омзол порошок для раствора для инфузий 40 мг флакон №10
Organosyn Life Sciences
1488,00
грн
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Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кропивницкий, ул. Полтавская, 83
226.2 км
Омзол порошок для раствора для инфузий 40 мг флакон №10
Organosyn Life Sciences
1420,61
грн
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Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Кропивницкий, перек. Паученко Архитектора / Большая Перспективная, 35/29
227.1 км
Омзол порошок для раствора для инфузий 40 мг флакон №10
Organosyn Life Sciences
1420,61
грн
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