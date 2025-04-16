Кривой Рог (адрес не указан)
Доступно в 4 аптеках в Кривой Рог
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Владимира Великого, 22
4.1 км
Омзол порошок для раствора для инфузий 40 мг флакон №10
Organosyn Life Sciences
1393,55 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается через 39 мин
Кривой Рог, ул. Владимира Великого, 24
4.3 км
Омзол порошок для раствора для инфузий 40 мг флакон №10
Organosyn Life Sciences
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Резниченко Алексея, 66-А
7.6 км
Омзол порошок для раствора для инфузий 40 мг флакон №10
Organosyn Life Sciences
1417,90 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Шухевича Романа, 20-А
15.9 км
Омзол порошок для раствора для инфузий 40 мг флакон №10
Organosyn Life Sciences
1405,04 грн
В городах рядом
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается через 9 мин
Долинская, ул. Чкалова, 69
50.4 км
Омзол порошок для раствора для инфузий 40 мг флакон №10
Organosyn Life Sciences
1488,00 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кропивницкий, ул. Полтавская, 83
106.2 км
Омзол порошок для раствора для инфузий 40 мг флакон №10
Organosyn Life Sciences
1420,61 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 39 мин
Кропивницкий, перек. Паученко Архитектора / Большая Перспективная, 35/29
106.5 км
Омзол порошок для раствора для инфузий 40 мг флакон №10
Organosyn Life Sciences
1420,61 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Кропивницкий, перек. Чмиленко Виктора / Большая Перспективная, 82/40
106.6 км
Омзол порошок для раствора для инфузий 40 мг флакон №10
Organosyn Life Sciences
1452,70 грн
Аптека твоей родини
Закрыто
Открывается в 08:00
Кропивницкий, ул. Соборная, 14
106.8 км
Омзол порошок для раствора для инфузий 40 мг флакон №10
Organosyn Life Sciences
1352,96 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кропивницкий, ул. Тельнова Евгения, 2-Г
107.6 км
Омзол порошок для раствора для инфузий 40 мг флакон №10
Organosyn Life Sciences
1420,61 грн
Аптека нежных цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кропивницкий, ул. Вокзальная, 74
107.8 км
Омзол порошок для раствора для инфузий 40 мг флакон №10
Organosyn Life Sciences
1420,61 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается через 39 мин
Кропивницкий, ул. Тельнова Евгения, 1-Г
107.8 км
Омзол порошок для раствора для инфузий 40 мг флакон №10
Organosyn Life Sciences
1420,61 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается через 9 мин
Кропивницкий, ул. Вокзальная, 37-Б
107.8 км
Омзол порошок для раствора для инфузий 40 мг флакон №10
Organosyn Life Sciences
1352,96 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается через 39 мин
Кропивницкий, ул. Вокзальная, 33-Б
107.8 км
Омзол порошок для раствора для инфузий 40 мг флакон №10
Organosyn Life Sciences
1420,61 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кропивницкий, ул. Вокзальная, 24-К
107.9 км
Омзол порошок для раствора для инфузий 40 мг флакон №10
Organosyn Life Sciences
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кропивницкий, ул. Независимости, 15/18
108.7 км
Омзол порошок для раствора для инфузий 40 мг флакон №10
Organosyn Life Sciences
1278,55 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кропивницкий, ул. Независимости, 9
108.9 км
Омзол порошок для раствора для инфузий 40 мг флакон №10
Organosyn Life Sciences
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кропивницкий, перек. Короленко / Глушко Валентина, 121/1
109.2 км
Омзол порошок для раствора для инфузий 40 мг флакон №10
Organosyn Life Sciences
1454,10 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается через 9 мин
Каменское, просп. Конституции, 19
114.2 км
Омзол порошок для раствора для инфузий 40 мг флакон №10
Organosyn Life Sciences
1488,00 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 39 мин
Каменское, просп. Конституции, 19-Д
114.2 км
Омзол порошок для раствора для инфузий 40 мг флакон №10
Organosyn Life Sciences